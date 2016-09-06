Выступление императора Японии о намерении оставить престол при жизни, передача эстафеты летней Олимпиады Токио от Рио-де-Жанейро и другие события августа 2016 года в Японии.

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Правительство Японии решением Кабинета министров утвердило пакет мер экономического стимулирования стоимостью 28 трлн 100 млрд йен. Пакет мер, принятый под лозунгом «инвестирования в будущее», предусматривает повышение оплаты труда воспитателей и работников по уходу, а также ускорение максимум на 8 лет сроков реализации плана строительства линии суперэкспрессов-маглевов Тюо.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо произвёл перестановки в составе своего правящего кабинета. Из 19 членов кабинета сохранили свои посты 8 человек. Вновь вошли в состав кабинета Инада Томоми, получившая пост министра обороны, а также Сэко Хиросигэ, который стал министром экономики, торговли и промышленности.

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Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет среднего радиуса действия, предположительно типа «Нодон», одна из которых упала в воды эксклюзивной экономической зоны Японии в Японском море возле префектуры Акита. Поскольку на этот раз правительство Японии не обнаружило своевременно признаков запуска и не приняло меры для перехвата ракет, с августа приказ о соответствующих мерах будет действовать постоянно.

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(3 августа по местному времени) Сессия Международного олимпийского комитета, открывшаяся в Рио-де-Жанейро, утвердила в качестве дополнительных спортивных дисциплин летних Олимпийских игр 2020 года в Токио пять предложенных оргкомитетом видов, среди которых бейсбол и софтбол, а также каратэ.

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Со времени атомной бомбардировки города Хиросима исполнился 71 год. Шестого августа мэр города Хиросима Мацуи Кадзуми на ежегодной Мемориальной церемонии мира зачитал «Декларацию Хиросимы», в которой он упомянул майский визит в Хиросиму Барака Обамы, призвав лидеров всех стран последовать примеру американского президента. Девятого августа Мемориальная церемония мира состоялась в городе Нагасаки. Мэр Нагасаки Тауэ Томихиса призвал «объединить мудрость» на пути к ликвидации ядерного оружия.

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(5 августа по местному времени) В Рио-де-Жанейро состоялось открытие летних Олимпийских игр. В шоу церемонии открытия одной из тем стала история японских эмигрантов в Бразилию во времена атомной бомбардировки Хиросимы.

Эпизод шоу на церемонии открытия Олимпиады в Рио, рассказывающий о японских иммигрантах в Бразилии (фотография предоставлена Jiji Press)

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Управление императорского двора опубликовало видеозапись обращения императора. В своем выступлении император Акихито выразил желание при жизни оставить престол, отметив: «Когда я думаю о том, что моё тело постепенно слабеет, меня заботит, что мне может стать трудно и дальше исполнять свои обязанности символа нации в полную меру физических и душевных сил».

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Министр иностранных дел Японии Кисида Фумио вызвал в МИД посла Китая в Японии Чэна Ёнхуа, чтобы заявить ему протест в связи с многократным вторжением начиная с 5 августа судов китайского правительства в японские территориальные воды у островов Сэнкаку префектуры Окинава. В прилежащей зоне японских территориальных вод с первой декады августа действуют более 200 китайских рыболовных судов, одно из которых затонуло 11 августа после столкновения с греческим грузовым судном. Шесть человек из экипажа китайского судна были спасены патрульным катером Управления береговой охраны Японии.

9 августа Министерство иностранных дел Японии опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлены действующие в водах неподалеку от островов Сэнкаку китайские правительственные и рыболовецкие суда.

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Министр иностранных дел Японии Кисида Фумио провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Юном Бён Се. Стороны пришли к согласию по общему содержанию деятельности «Фонда примирения и исцеления», который южнокорейское правительство учредило в соответствии с соглашением, достигнутым в конце 2015 года Японией и Южной Кореей, для поддержки бывших «женщин для утешения». Правительство Японии 24 августа постановило предоставить этому фонду средства в размере 1 млрд йен, из которых по согласию правительств обеих стран фонд выплатит бывшим «женщинам-утешительницам» денежные суммы величиной приблизительно 100 млн вон (около 10 млн йен) на человека.

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Агентство Johnny & Associates объявило о роспуске 31 декабря популярной идол-группы SMAP.

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По случаю 71-й годовщины окончания боевых действий Второй мировой войны в токийском районе Тиёда в Японском зале боевых искусств «Ниппон Будокан» состоялась мемориальная церемония в память всех погибших. В своём выступлении император Японии, как и в прошлом году, выразил «глубокое сожаление в связи с прошлой войной».

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(21 августа по местному времени) Состоялось закрытие летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сборная Японии завоевала на этих играх самое большое в истории число медалей – в общей сложности сорок одну (12 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовую). На церемонии закрытия Игр Олимпийское знамя было передано Токио – месту проведения следующей летней Олимпиады 2020 года.

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Сюрпризом шоу на закрытии Игр в Рио стало появление премьер-министра Японии в облике Марио – главного персонажа популярной видеоигры «Супер братья Марио». Оно стало предметом обсуждений по всему миру (фотография предоставлена Reuters / Aflo)

Абэ Акиэ, супруга премьер-министра Японии Абэ Синдзо, сообщила в социальной сети Facebook о поездке в Пёрл-Харбор на Гавайях. Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ сообщил на пресс-конференции о «частном характере» этой поездки, отметив, что у премьер-министра нет «совершенно никаких» планов посещать это место.

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На состоявшемся в городе Осака внеочередном партийном съезде Ассоциации реформ Осака было принято решение о переименовании партии в «Ассоциацию возрождения Японии». Целью этого шага по возрождению названия, под которым организация была образована в качестве общенациональной партии в 2012 году под руководством бывшего председателя Хасимото Тору и его единомышленников, является попытка избавиться от «местного» нюанса в наименовании.

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В Токио впервые за 1 год и 5 месяцев состоялась трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, Китая и Южной Кореи – Кисиды Фумио, Вана И и Юна Бён Се. Стороны согласились призвать Северную Корею проявлять сдержанность в связи с произведённым этой страной ранним утром в тот же день запуском баллистической ракеты подводного базирования в акватории Японского моря.

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Опубликованный Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии июльский индекс потребительских цен продемонстрировал снижение на 0,5% относительно того же месяца прошлого года. Этот совокупный индекс рассчитывается за исключением цен на скоропортящиеся продукты (за базис в 100 пунктов используются средние данные 2015 года). В июле его величина составила 99,6. Индекс теряет в весе 5-й месяц подряд, а величина снижения стала максимальной за 3 года и 4 месяца.

Губернатор префектуры Кагосима Митадзоно Сатоси провёл встречу с президентом электроэнергетической компании «Кюсю Дэнрёку», в ходе которой он потребовал немедленно остановить АЭС «Сэндай» и провести повторное исследование активного разлома вблизи АЭС, а также новую проверку оборудования этого объекта. В июле Митадзоно одержал победу на выборах губернатора под лозунгом отказа от ядерной энергетики.

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На шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), которая начала работу в Найроби, премьер-министр Японии Абэ Синдзо пообещал, что Япония в течение трёх лет предоставит странам Африки государственные и частные инвестиции на общую сумму 30 млрд долларов США (приблизительно 3 трлн йен). Премьер-министр выступил за сдерживание Китая, обозначив «стратегию свободного и открытого Индийского и Тихого океана», уделяющую большое значение обеспечению безопасности Тихого и Индийского океанов, связывающих Азию и Африку.

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Мощный тайфун номер 10 впервые за всю историю наблюдений достиг суши на тихоокеанском побережье региона Тохоку. На Хоккайдо, а также в префектурах Аомори и Иватэ обильные дожди привели к размывам плотин и разливам рек, затоплению домов и другому ущербу. Как сообщила полиция префектуры Иватэ, в городке Иваидзуми, где вышла из берегов река Омото, 31 августа в доме престарелых были обнаружены тела девяти его пожилых обитателей.

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Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила об отсрочке запланированного на ноябрь переноса рынка Цукидзи (столичный район Тюо) в Тоёсу (столичный район Кото). Глава администрации Токио сочла недостаточными меры проверки безопасности почвы на новом месте в Тоёсу. Было принято решение отсрочить перенос рынка на срок позднее января, когда появятся результаты исследования качества подземных вод.

Крупнейшая компания оптовой торговли нефтью JX Holdings, Inc. и третья по величине фирма отрасли TonenGeneral Sekiyu K.K. пришли к окончательному соглашению объединить бизнес. Образованная в результате слияния новая компания JXTG Holdings начнёт работу в апреле 2017 года.

(Статья на японском языке опубликована 1 сентября 2016 г.)