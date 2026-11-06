改组内阁成立不到一个月时间，农林水产大臣簗和生便被迫辞职；多家企业接连遭到网络攻击，截至10月中旬，已有相当于2.6亿人规模的个人信息遭泄露；曾在美国职业棒球大联盟有过出色表现的松井秀喜，将出任读卖巨人队主教练……，请看2026年10月日本要闻回顾。

日本科学家连续两年获得诺贝尔化学奖

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酒税制度修订后，啤酒类饮品的税额统一调整为每350毫升54.25日元。其中，啤酒减税9.1日元，发泡酒与第三类啤酒则增税7.26日元。

在日本网球公开赛男单比赛中，此前已表示将在本次赛事后退役的锦织圭（职业生涯最高排名世界第四）首轮直落两盘告负，19年职业生涯划上句号。

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针对富山市2025年人口普查虚增超过2000人的问题，富山县警方以涉嫌违反《统计法》为由，对市政府进行了入室搜查。警方高度重视这一动摇国家重要统计数据可信度的事态，启动了强制搜查程序。

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冲绳县警方以涉嫌抢劫杀人为由，逮捕了一名隶属于美军普天间基地的海军陆战队上等兵。该士兵涉嫌在那霸市某酒店内杀害一名女性，并抢走钱包等物品。

爱知县等多地联合举办的第20届亚运会闭幕。日本夺得269枚奖牌（83金、95银、91铜），创历史新高，在各国各地区中仅次于中国，位居第二。大会运营过程中接连发生了国歌播放错误等多起事故。

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日本公正交易委员会认定朝日啤酒、麒麟啤酒、三得利、札幌啤酒四家大企业具有高度嫌疑，在啤酒等产品的出厂价格问题上结成了垄断联盟，以涉嫌违反《垄断禁止法》为由，对四家企业实施了入室搜查。

瑞典皇家科学院宣布，将2026年诺贝尔化学奖授予东京理科大学名誉教授硖合宪三和巴黎-萨克雷大学名誉教授亨利·卡根。他们在世界上首次发现了不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象。

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国际货币基金组织（IMF）发布最新版《世界经济展望报告》，预测2027年日本国内生产总值（GDP）将被印度和英国超过，世界排名从第四下滑至第六位。

俄罗斯联邦安全局（FSB）在远东萨哈林州以涉嫌从事间谍活动为由，逮捕了北海道新闻社驻南萨哈林斯克分社记者。直至26日，日本大使馆工作人员才获准进行领事探视。

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首相高市早苗事实上撤换了此前被曝存在违反《公职选举法》等行为的农林水产大臣簗和生。15日，自民党众议员武部新接任该职。

松井秀喜执教巨人军团

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日本气象厅针对北海道至北陆、东海地区的广大区域发布了紧急地震速报，8分钟后撤回。因严重高估地震强度而发布的北海道和东北部分地区最大震度达到7的预报，实际上仅在函馆观测到震度1。

在“饺子的王将”社长2013年遭枪杀一案的判决中，京都地方法院对此前被控杀人等罪名的暴力团男子作出了无罪判决。

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凭借《无限近似于透明的蓝》《寄物柜婴儿》等畅销作品而为人熟知的芥川奖作家村上龙离世，享年74岁。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）在鹿儿岛县种子岛航天中心成功发射搭载了火星卫星探测器“MMX”的H3火箭，试图在火卫一上采集砂石、岩石等样本。若成功完成包括火星圈往返航行在内的全流程，将成为全球首例。

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日本前首相福田康夫在东京都某医院离世，享年90岁。他曾担任其父福田赳夫前首相的秘书，之后步入政坛。第一次安倍晋三内阁突然宣布辞职后，福田康夫于2007年9月就任首相。这是日本宪政史上首次出现父子两代人先后出任首相的情况。

创作过《明日之丈》等作品的知名漫画家千叶彻弥在东京都某医院离世，享年87岁。2024年他成为首位获颁文化勋章的漫画家。

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日本政府决定将2026年度文化勋章颁发给8位人士，其中包括打造《超级马里奥》系列等热门游戏的任天堂代表董事兼资深研究员宫本茂、诺贝尔化学奖得主硖合宪三等。游戏行业人士获颁文化勋章尚属首次。

日本职业棒球读卖巨人队宣布，球队名宿、曾在美国职棒大联盟洋基队等队伍效力的松井秀喜将就任新主教练。松井秀喜选用了已故恩师长嶋茂雄在担任主教练时使用的球衣号码“90”号。

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GMO互联网集团因外汇保证金交易（FX）服务遭到非法入侵，向日本政府紧急申请适用“主动网络防御”机制。犯罪方向该公司索要5000万美元赎金，但公司明确表示不会接受这一要求。此外，10月针对各企业的网络攻击激增，卡普空、佐川急便等公司均发生大规模信息泄露事件。根据个人信息保护委员会的统计，进入本年度后截至10月16日，已有相当于2.6亿人规模的个人信息遭泄露。

日本将棋联盟受理了拥有女流四冠头衔的女流棋士西山朋佳提出的转为棋士的申请。“女流棋士”和“棋士”属于两种不同的制度，这将是将棋界首次诞生女性棋士。西山四冠在白玲战中卫冕成功，获得了成为棋士的资格。

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首相高市早苗在首相官邸与德国总理默茨举行了会谈。双方就中国及持续推进对乌克兰军事行动的俄罗斯的动向展开磋商，确认将扩大两国在经济和防卫领域的合作。

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