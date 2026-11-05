Не прошло и месяца после начала работы нового состава кабинета министров, а министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Яна Кадзуо был вынужден уйти в отставку. Вследствие все новых кибератак на предприятия к середине октября произошла утечка в общей сложности 260 млн записей персональных данных физических лиц. Основные новости за октябрь.

Десятая Нобелевская премия по химии, присуждение второй год подряд

1

В результате изменений налога на спиртные напитки установлена единая величина налога на пиво и пивные напитки в размере 54,25 йены на 350 миллилитров. В результате налог на пиво снизился на 9,1 йены, а налог на низкосолодовое пиво «хаппосю» и пивные напитки третьей категории вырос на 7,29 йены.

На мужском Открытом чемпионате Японии по теннису Нисикори Кэй, в прошлом 4-я ракетка мира, объявивший о завершении спортивной карьеры данным турниром, проиграл вчистую в первом раунде. Так завершилась 19-летняя спортивная карьера теннисиста.

Нисикори Кэй (в середине) после пресс-конференции после завершения в первом раунде последнего чемпионата своей спортивной карьеры, 1 октября, Ariake Tennis Park в Токио (© Jiji Press)

3

Полиция префектуры Тояма провела обыск в мэрии города Тояма по подозрению в нарушении Закона о статистике в связи со скандалом о завышении численности населения более чем на 2 тыс. человек в ходе Национальной переписи населения в 2025 году. Применение силовых методов вызвано тем, что инцидент рассматривается как подрыв доверия к важным национальным статистическим данным.

4

Полиция префектуры Окинава арестовала младшего капрала морской пехоты Соединенных Штатов Америки с авиабазы Корпуса морской пехоты США Футэмма по подозрению в убийстве и ограблении в связи с убийством в одной из гостиниц города Наха местной жительницы и похищением ее кошелька и других вещей.

Состоялось закрытие XX Азиатских игр, проходивших по большей части в префектуре Айти. Япония завоевала рекордное число – 269 медалей (83 золотых, 95 серебряных и 91 бронзовую). Это второй результат среди всех участвовавших стран и регионов после Китая. В проведении Игр не обошлось без ряда проблем, в числе которых ошибка с перепутанным государственным гимном.

Команда Японии на церемонии закрытия Азиатских игр, 4 октября, Айти, стадион Палома Мидзухо (© Jiji Press)

7

Комиссия по честным и справедливым сделкам провела обыски в офисах четырех ведущих производителей пива – Asahi, Kirin, Suntory и Sapporo – по подозрению в нарушении антимонопольного закона в связи с усилившимися подозрениями в картельном сговоре о повышении отпускных цен на пиво.

Шведская королевская академия наук объявила о присуждении Нобелевской премии по химии 2026 года Соаи Кэнсо – почетному профессору Токийского университета наук и Анри Кагану – почетному профессору Университета Париж-Сакле. Премия присуждена за открытие реакций асимметричного автокатализа, при котором органическое вещество само выступает катализатором в реакции синтеза этого вещества.

8

Инфилдер профессональной бейсбольной команды Hanshin Tigers Сато Тэруаки стал обладателем «трех корон» по результатам игры в позиции отбивающего. Он – девятый в истории игрок в японском бейсболе, добившийся этого результата.

13

Согласно свежему прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 году по валовому внутреннему продукту Япония опустится с четвертой на шестую позицию в мире, уступив Индии и Великобритании.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в дальневосточной Сахалинской области японского журналиста из южно-сахалинского филиала газеты «Хоккайдо симбун пресс» по подозрению в шпионаже. Консульской встречи с журналистом японскому посольству удалось добиться только 26 октября.

14

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ фактически отстранила от должности министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Яну Кадзуо в связи со скандалом о вероятном нарушении Закона о выборах на общественные должности. Пятнадцатого октября министром был назначен депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Такэбэ Арата.

Мацуи Хидэки – главный руководитель команды Yomiuri Giants

16

Метеорологическое управление Японии опубликовало экстренное сообщение по поводу землетрясения в зоне от префектуры Хоккайдо до регионов Хокурику и Токай. Сообщение отменили через 8 минут. В нем говорилось о возможности землетрясения интенсивностью до семи по японской шкале в отдельных частях префектуры Хоккайдо и региона Тохоку, но фактически толчки интенсивностью один произошли только в городе Хакодатэ.

Окружной суд Киото, рассмотрев дело об убийстве в 2013 году президента компании-оператора сети ресторанов «Гёдза-но осё», вынес вердикт о невиновности члена группировки якудза, которому были предъявлены обвинения в убийстве и ряде других преступлений.

17

Скончался писатель Мураками Рю, лауреат премии имени Акутагавы, известный по таким бестселлерам как «Все оттенки голубого» и «Дети из камеры хранения». Ему было 74 года.

Мураками Рю, снимок сделан в декабре 2016 года (© Jiji Press)

20

Из Центра космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима состоялся запуск ракеты-носителя H3 с зондом программы по исследованию спутников Марса MMX Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA). Цель миссии – собрать и доставить на землю образцы песка и камней со спутника Марса Фобос. В случае успешного выполнения эта миссия станет первым в истории полетом к Марсу и обратно.

22

В одной из токийских больниц скончался бывший премьер-министр Японии Фукуда Ясуо. Ему было 90 лет. Он начал карьеру в политике с должности секретаря у своего отца Фукуды Такэо, в прошлом премьер-министра Японии. Фукуда Ясуо стал премьер-министром в сентябре 2007 года в связи с внезапным уходом в оставку первого кабинета под руководством Абэ Синдзо. Фукуда Такэо и Фукуда Ясуо стали первыми отцом и сыном, занимавшими должность премьер-министра, за всю историю конституционной власти в Японии.

Фукуда Ясуо на пресс-конференции в должности премьер-министра, 23 июня 2008 года [официальная съемка] (© Jiji Press)

В одной из токийских больниц скончался художник манга Тиба Тэцуя, автор таких бестселлеров как «Завтрашний Джо». Ему было 87 лет. В 2024 году он стал первым художником манга, удостоенным Ордена культуры.

Тиба Тэцуя, снимок сделан в ноябре 2023 года (© Jiji Press)

23

Правительство Японии приняло решении о награждении в 2026 году Орденами культуры восьми человек, в числе которых Миямото Сигэру – помощник президента компании Nintendo, участвовавший в создании таких популярных видеоигр как серия SuperMario, а также лауреат Нобелевской премии по химии Соаи Кэнсо. Представитель игровой индустрии удостоен Ордена культуры впервые.

Объявлено о назначении новым главным руководителем Yomiuri Giants Мацуи Хидэки - профессионального бейсболиста, бывшего игрока этой команды, также игравшего за такие команды как New York Yankees Главной лиги бейсбола США. Он будет носить форму с номером 90, как и его наставник – бывший главный тренер Giants, ныне покойный Нагасима Сигэо.

Мацуи Хидэки примерил форму на пресс-конференции по случаю назначения главным руководителем Yomiuri Giants, 23 октября (© Reuters)

24

Компания GMO Internet Group в связи с несанкционированным доступом к сервису валютной биржи FX в экстренном порядке обратилась к правительству Японии с просьбой задействовать меры, именуемые «активной киберзащитой». Хакеры потребовали у компании выкуп в размере 50 млн долларов (около 8 млрд йен), однако она заявила, что не намерена платить. В октябре произошел всплеск кибератак, которым подверглись и другие японские предприятия – крупные утечки данных произошли в компании-разработчике игр Capcom, транспортной компании Sagawa Express и других. По подсчетам Комиссии по защите персональных данных, с начала текущего финансового года по 16 октября произошла утечка в общей сложности 260 млн записей с информацией о частных лицах.

Японская федерация сёги сообщила, что она приняла заявку на переход в статус «киси» – профессионального игрока – от «дзёрю-киси» Нисиямы Томоки, обладательницы четырех женских чемпионских титулов сёги («дзёрю-киси»). Системы статусов профессиональных игроков-женщин («дзёрю-киси») и профессионалов-мужчин («киси») действуют по отдельности, женщина получает статус «киси» впервые. Нисияма Томока отстояла свой чемпионский титул на турнире «Хакурэй» и тем самым прошла квалификацию, необходимую для получения статуса «киси».

Нисияма Томока – первая женщина-обладательница профессионального «мужского» статуса «киси», 10 октября (© Jiji Press)

28

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела в офисе премьер-министра в Токио переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили ситуацию, связанную с Китаем, а также продолжающимся российским вторжением в Украину, и подтвердили расширение сотрудничества в области экономики и обороны.