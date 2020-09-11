与病毒共存：超八成认为社会将发生变化，六成认为应注重经济发展

与病毒共存：超八成认为社会将发生变化，六成认为应注重经济发展社会
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在信息通信服务巨头BIGLOBE（总部位于东京）实施的“关于与病毒共存的意识调查”中，针对“新冠病毒流行过后，你认为日本社会是否会发生变化”这一问题，33.5%的受访者回答“会发生很大变化”，52.2%的人回答“会略微发生变化”，两者相加共计超过八成的人认为“会发生变化”。而回答 “不会发生太大变化”和 “不会发生任何变化”的 受访者，分别占11.7%和2.6%。
新冠病毒感染范围扩大后，日本政府发布了“紧急状态宣言”，此项调查是在该紧急状态解除后的5月26～27日两天，通过网络实施的，对象为全国20～69岁的1000名男女在职人员。
当被问及“作为今后社会发展的方向，注重经济发展和注重社会福祉哪个更符合您的意愿”时，回答“注重经济发展”（15.4%）和“更倾向于注重经济发展”（39.8%）的被访者合计占到近六成，而回答“更倾向于注重社会福祉”（33.9%）和“注重社会福祉”(10.9%)的人合计超过四成。
从年龄段来看，20多岁的年轻人主张“注重经济发展”的占60%，回答“更倾向于注重社会福祉”和“注重社会福祉”的人合计占40%，而60来岁的受访者中，主张“注重经济发展”的占48%，主张“注重社会福祉”的占52%。由此可见，年轻人更倾向于发展经济。
未来社会应向什么方向发展？（%）
|注重经济发展
|更倾向于注重经济发展
|更倾向于注重社会福祉
|注重社会福祉
|整体
|15.4
|39.8
|33.9
|10.9
|＜不同年龄段的具体占比＞
|20～29岁
|23.0
|37.0
|25.0
|15.0
|30～39岁
|19.5
|38.5
|30.5
|11.5
|40～49代
|16.0
|42.5
|29.5
|12.0
|50～59代
|11.0
|40.5
|39.0
|9.5
|60～69代
|7.5
|40.5
|45.5
|6.5
（BIGLOBE实施的千人调查）
另外，针对“期待今后在应对新冠病毒方面采取哪些政策”（可多选）这一问题，72.3%的受访者回答应该“加快疫苗的研发”，其次依次为“失业或停业的损失补助”（49.2%）、“对医护人员的援助”（43.5%）、“各种手续的电子化”（42.2%）、“降低消费税等各项税率”（41.8%）、“推进远程办公等工作方式改革”（40.4%）。
标题图片：为预防新冠病毒感染，在球场卖啤酒时戴手套和口罩，现金放入塑料袋内（2020年7月10日摄于甲子园，时事社）