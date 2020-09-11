与病毒共存：超八成认为社会将发生变化，六成认为应注重经济发展

日本信息库

调查结果表明，在“与病毒共存的时代”，有八成以上的人感觉社会将发生变化，对今后的政策最期待的是“促进疫苗的研发”。

在信息通信服务巨头BIGLOBE（总部位于东京）实施的“关于与病毒共存的意识调查”中，针对“新冠病毒流行过后，你认为日本社会是否会发生变化”这一问题，33.5%的受访者回答“会发生很大变化”，52.2%的人回答“会略微发生变化”，两者相加共计超过八成的人认为“会发生变化”。而回答 “不会发生太大变化”和 “不会发生任何变化”的 受访者，分别占11.7%和2.6%。

新冠病毒感染范围扩大后，日本政府发布了“紧急状态宣言”，此项调查是在该紧急状态解除后的5月26～27日两天，通过网络实施的，对象为全国20～69岁的1000名男女在职人员。

当被问及“作为今后社会发展的方向，注重经济发展和注重社会福祉哪个更符合您的意愿”时，回答“注重经济发展”（15.4%）和“更倾向于注重经济发展”（39.8%）的被访者合计占到近六成，而回答“更倾向于注重社会福祉”（33.9%）和“注重社会福祉”(10.9%)的人合计超过四成。

从年龄段来看，20多岁的年轻人主张“注重经济发展”的占60%，回答“更倾向于注重社会福祉”和“注重社会福祉”的人合计占40%，而60来岁的受访者中，主张“注重经济发展”的占48%，主张“注重社会福祉”的占52%。由此可见，年轻人更倾向于发展经济。

未来社会应向什么方向发展？（%）

注重经济发展 更倾向于注重经济发展 更倾向于注重社会福祉 注重社会福祉 整体 15.4 39.8 33.9 10.9 ＜不同年龄段的具体占比＞ 20～29岁 23.0 37.0 25.0 15.0 30～39岁 19.5 38.5 30.5 11.5 40～49代 16.0 42.5 29.5 12.0 50～59代 11.0 40.5 39.0 9.5 60～69代 7.5 40.5 45.5 6.5

（BIGLOBE实施的千人调查）

另外，针对“期待今后在应对新冠病毒方面采取哪些政策”（可多选）这一问题，72.3%的受访者回答应该“加快疫苗的研发”，其次依次为“失业或停业的损失补助”（49.2%）、“对医护人员的援助”（43.5%）、“各种手续的电子化”（42.2%）、“降低消费税等各项税率”（41.8%）、“推进远程办公等工作方式改革”（40.4%）。

标题图片：为预防新冠病毒感染，在球场卖啤酒时戴手套和口罩，现金放入塑料袋内（2020年7月10日摄于甲子园，时事社）