En la prefectura de Yamagata, situada en la región de Tōhoku, se encuentran Dewa Sanzan, las tres montañas sagradas que son el núcleo de una de las más antiguas tradiciones religiosas en el país.

La prefectura de Yamagata, en la costa del mar del Japón en la región de Tōhoku, se encuentra al sur de Akita, al oeste de Miyagi y al norte de Niigata y Fukushima. Es la novena prefectura más extensa por área, pero solo la 35.ª por población. Su escasa población se encuentra repartida entre escarpadas montañas entre las que están Dewa Sanzan, tres picos considerados como enclaves sagrados por los practicantes del Shugendō, una de las tradiciones religiosas autóctonas más antiguas de Japón.

Un vistazo a la prefectura de Yamagata

Establecida en 1876 (antiguamente formaba parte de la provincia de Dewa)

Capital: Yamagata

Población: 1.068.000 (a octubre de 2020)

Área: 9.323 km2

La ciudad interior de Yamagata, la más grande de la prefectura, cuenta con apenas unos 250.000 habitantes. Tsuruoka y Sakata, en la costa norte, y Yonezawa, en el sur, van a la zaga de la capital en cuanto a población, aunque la prefectura en su conjunto es fundamentalmente rural. Un 17 % del área de Yamagata está compuesto por parques naturales, y la frontera oriental se extiende junto a las montañas Ōu, la cordillera más larga de Japón. En el extremo norte de la prefectura está el monte Chōkai, su pico más alto con la cima a 2.236 metros de altura sobre el nivel del mar.

La famosa pagoda de cinco pisos, la más antigua de la región de Tōhoku, en el monte Haguro. (© Pixta)

El centro de la prefectura está ocupado por la parte septentrional de las montañas Echigo, entre ellas el monte Gassan (de 1.984 metros), el monte Yudono (de 1.504 metros) y el monte Haguro (de 414 metros). Este conjunto es conocido como Dewa Sanzan, los “tres picos de Dewa”, bastión del Shugendō. Estas montañas también son veneradas por la llegada temprana del budismo a ellas: el complejo del Yamadera (“templo de montaña”), con una docena de edificios y conocido antiguamente como Hōjusan Risshakuji, fue fundado en el año 860 por Jikaku Daishi (794-864), entonces líder de la secta Tendai del budismo japonés. En otra secta esotérica también encontramos el origen de los sokushinbutsu, en la que los monjes realizaban los más duros ascetismos en vida para quedar momificados, y cuyas efigies se pueden ver hoy en algunos templos de Yamagata.

La economía de la prefectura depende en gran medida de industrias modernas como la de los dispositivos de comunicaciones y electrónicos o los productos químicos, establecidas sobre una tradición minera que hizo de ella un centro de la industria de la fundición de metales del medievo en adelante. No obstante, Yamagata sigue siendo conocida también por su agricultura y ganadería, en particular por sus cerezas (en la prefectura se produce alrededor del 70 % de todas las cerezas del país) y por el vacuno wagyū de Yonezawa, una de las denominaciones locales más valoradas en Japón.

Yamagata es famosa por sus cerezas. (© Pixta)

La prefectura se hizo mucho más accesible desde las ciudades más pobladas de Japón en 1992, cuando comenzó a funcionar la línea del Yamagata Shinkansen, que llegaba hasta su capital. En 1999 esta línea se extendió hasta Shinjō, en el norte de Yamagata. Esta línea ramal deriva de la ruta principal del Tōhoku Shinkansen en la estación de Fukushima para llevar a los pasajeros a través de la cordillera que vertebra Honshū hasta el lado oeste de la isla.

Kitekero-kun, la mascota de la prefectura de Yamagata, cuyo nombre significa “¡Ven a visitarnos!” en el dialecto local. Kitekero-kun tiene un rostro cuya forma recuerda a Yamagata y lleva un sombrero decorado con las famosas cerezas de la prefectura. (© Prefectura de Yamagata)

Personalidades ilustres

Ogata Taketora (1888–1956): Periodista y político. Fue editor jefe del diario Tokyo Asahi Shimbun en los años de preguerra y al comienzo del conflicto, así como vicepresidente del períodicto. Poco después se dedicó a la política y formó parte de los gabinetes de Koiso Kuniaki (1944–1945) y Higashikuni Naruhiko (1945). Fue expulsado de la política bajo la ocupación de los Aliados pero regresó para formar parte del gabinete del primer ministro Yoshida Shigeru entre 1952 y 1953.

Inoue Hisashi (1934–2010): Escritor. Alcanzó su fama como dramaturgo y fundó su propio grupo de teatro, el Komatsuza, en 1983, aunque también fue un reputado novelista y ganador del Premio Naoki en 1972 por Tegusari shinjū (El doble suicidio de los esposados), así como del Premio Yomiuri de Literatura y el Gran Premio de Ciencia Ficción de Japón en 1981 por Kirikiri-jin (Las gentes de Kirikiri).

Katō Kōichi (1939–2016): Político. Nacido en Aichi, Katō creció en Yamagata y representó a la prefectura en la Dieta entre 1972 y 2012. En el año 2000, después de la muerte del primer ministro Obuchi Keizō, lanzó la “rebelión Katō” contra el primer ministro interino Mori Yoshirō, pero fue expulsado de la esfera política durante un tiempo después de fracasar.

(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: parte del Risshakuji, el templo también conocido como Yamadera, o “templo de montaña”, sobre el paisaje de Yamagata. © Pixta)