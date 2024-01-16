В снежной префектуре Ямагата в регионе Тохоку находятся Дэва сандзан, «Три горы земли Дэва», почитающиеся в одной из старейших религиозных традиций в стране.

Префектура Ямагата, расположенная на побережье Японского моря в регионе Тохоку, находится к югу от Акиты, к западу от Мияги и к северу от Ниигаты и Фукусимы. Префектура является девятой по площади, но тридцать пятой по численности населения. Это малонаселённая местность с суровыми горами, в т. ч. Дэва сандзан, тремя вершинами, которые считаются священными для верующих сюгэндо, одной из старейших местных религиозных традиций Японии.

Общие данные о префектуре Ямагата

Основана в 1876 году (ранее была частью провинции Дэва).

Столица: Ямагата

Население: 1 068 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 9323 км2

В городе Ямагата, крупнейшем в префектуре, постоянно проживает чуть меньше 250 000 жителей. По численности населения за столицей следуют Цуруока и Саката на северном побережье и Ёнезава на юге, но в целом префектура Ямагата преимущественно сельская. Целых 17% территории префектуры приходится на природные парки, а восточная граница Ямагаты проходит вдоль горного хребта Оу, самого длинного в Японии. На крайнем севере префектуры находится гора Тёкай, с наивысшей точкой 2236 метров над уровнем моря.

Знаменитая пятиярусная пагода, старейшая в регионе Тохоку, на горе Хагуро (© Pixta)

В центре префектуры расположены северные горы Этиго, в т. ч. гора Гассан (1984 метра), гора Юдоно (1504 метра) и гора Хагуро (414 метров). Это Дэва сандзан, «три вершины Дэва», священные в религии Сюгэндо. Эти горы также высоко ценятся в буддизме, который пришел сюда позже; комплекс Ямадэра («Горный храм»), состоящий из нескольких десятков сооружений, официально носящий название Ходзюсан Риссякудзи, был основан в 860 году Дзикаку Дайси (794-864), тогдашним главой японской школы буддизма Тэндай. Эта эзотерическая секта также породила традицию сокусимбуцу, в которой монахи совершали мумификацию ещё при жизни, чаще всего встречающуюся в храмах Ямагаты.

Экономика префектуры во многом зависит от современных отраслей, таких как средства связи, электронные устройства и химическая продукция, в основе же лежит традиция горного дела, которая ещё со времен средневековья привела к развитию сильной металлургической промышленности. Однако Ямагата по-прежнему славится своим сельским хозяйством, в частности вишней (в префектуре выращивается около 70% от общего объёма производства в стране) и вагю (говядиной) из Ёнэдзавы, одним из лучших местных брендов Японии.

Ямагата славится своей вишней (© Pixta)

Этот район стал значительно доступнее при поездках из основных населённых пунктов Японии в 1992 году, когда была открыта скоростная железнодорожная линия Ямагата синкансэн до столицы префектуры; в 1999 году она была продлена до Синдзё на севере Ямагаты. Эта ветка отделяется от основного маршрута Тохоку синкансэн на станции Фукусима и доставляет пассажиров через хребет Хонсю на запад острова.

Китэкэро-кун является талисманом префектуры Ямагата, его имя означает «Пожалуйста, поднимитесь!» на местном диалекте японского языка. У Китэкэро-куна лицо по форме напоминает Ямагату, он носит шляпу, украшенную знаменитыми вишнями префектуры (© Yamagata Prefecture)

Известные личности

Огата Такэтора (1888-1956): журналист и политик. Был главным редактором «Токио Асахи Симбун» в предвоенное и в начале военного времени, а также вице-президентом газетного издательства; после этого пошел в политику, работая в правительстве Койсо Куниаки (1944–45) и Хигасикуни Нарухико (1945). Был отстранен от политики во время союзной оккупации, но вернулся, чтобы работать в кабинете премьер-министра Ёсиды Сигэру в 1952–1953.

Иноуэ Хисаси (1934-2010): писатель. Получил известность как драматург, основав в 1983 году собственную театральную труппу «Комацуза», но также был популярным романистом, получившим в 1972 году премию Наоки за «Двойное самоубийство в наручниках» (Тэгусари синдзю), а также премию Ёмиури в области литературы и главный приз в области японской научной фантастики 1981 года за фильм «Люди Кирикири» (Кирикири-дзин).

Като Коити (1939-2016): политик. Като родился в Аити, вырос в Ямагате и представлял префектуру в парламенте в период с 1972 по 2012 год. В 2000 году, после смерти премьер-министра Обути Кэйдзо, он начал «восстание Като» против временного премьер-министра Мори Ёсиро, но после его провала на некоторое время был изгнан из политической сферы.

Фотография к заголовку: Часть храма Риссякудзи, также известного как Ямадэра, «Горный храм», с видом на пейзаж Ямагаты (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»