Situada cerca del centro exacto de Japón, la montañosa prefectura de Gifu cuenta con numerosas fuentes termales, aldeas preservadas como Shirakawa-gō y artes tradicionales como la forja de espadas.

Gifu es una prefectura sin costa y rodeada de montañas cuyas cimas más altas alcanzan entre los 2.000 y los 3.000 metros. La cordillera de Hida, conocida también como los Alpes del Norte, se extiende por la frontera este con Nagano; las montañas Kiso, o Alpes Centrales, se encuentran en el sur; y las Ryōhaku se elevan en el extremo oeste de Gifu. En el sur está asimismo la llanura de Nōbi, una importante extensión agrícola y el lugar en el que se concentra la población.

Un vistazo a la prefectura de Gifu

Establecida en 1876 (antiguamente formaba parte de las provincias de Hida y Mino)

Capital: Gifu

Población: 1.979.000 (a octubre de 2020)

Área: 10.621 km2

La topografía montañosa de Gifu la convierte en un destino popular para los amantes de las actividades al aire libre como el montañismo o el senderismo. El área de Okuhida, en la falda de Takayama, ofrece a los visitantes aguas termales burbujeantes, mientras que los pueblos cercanos de Hida-Takayama y Hida-Furukawa conservan sus encantos del mundo de antaño. Gifu presume de contar con varios patrimonios incluidos en las listas de la UNESCO, entre ellos la villa de Shirakawa-gō, con su arquitectura de estilo gasshō-zukuri caracterizada por sus tejados de paja notablemente inclinados y el Gujō Odori del pueblo de Gujō Hachiman, una de las 41 danzas rituales reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2022. La tradicional pesca con cormorán en el río Nagara todavía se ejecuta con barcas de madera y antorchas suspendidas en cestas para atraer a los peces.

Una callejuela de Gujō Hachiman. (© Pixta)

El sector manufacturero en Gifu está liderado por el equipamiento de transporte, la maquinaria y la electrónica. La producción agrícola la dominan el arroz y algunas verduras básicas. La ternera de Hida y las gallinas de la variedad Okumino-kojidori son marcas regionales muy conocidas, y la prefectura es también una de las principales proveedoras de ayu (un pez de agua dulce) salvaje y de piscifactoría, así como de trucha. Entre sus artesanías tradicionales están la forja de espadas, centrada en el pueblo de Seki, la cerámica de Mino y el honminoshi, uno de los tres tipos de washi (papel japonés) incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2014.

La forma más popular de disfrutar del ayu, un pez que se suele asociar con Gifu, es salado y asado al carbón. (© Pixta)

Minamo, la mascota oficial de Gifu, es un hada del agua. El azul de su vestimenta representa los ríos de aguas prístinas de la prefectura y el amarillo su abundante luz solar. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Akechi Mitsuhide (1528–1582): Daimio influyente y mano derecha de Oda Nobunaga conocido por su ataque sorpresa mortal contra su señor en el conocido incidente de Honnōji.

Maeda Seison (1885–1977): Maestro de la pintura de estilo nihonga e importante personalidad del mundo del arte.

Ozaki Hotsumi (1901–1944): Corresponsal para el diario Asahi Shimbun e informante para el espía ruso Richard Sorge.

(Fotografía del encabezado: un arrozal y un edificio de estilo gasshō-zukuri en Shirakawa-gō. © Pixta.)