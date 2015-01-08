Abe Shinzō es reelegido como primer ministro, la sonda Hayabusa 2 sale en una misión para capturar muestras de un asteroide, y Toyota lanza el primer vehículo de celda de combustible a nivel comercial. Repasamos las noticias más importantes en Japón en diciembre de 2014.

1

La empresa de clasificación crediticia de los Estados Unidos Moody’s Investors Service baja un grado de categoría la valoración de los créditos de Japón de Aa3 al quinto más alto, la clasificación A1, alegando que factores como el retraso del segundo aumento del impuesto al consumo habrían incrementado la incertidumbre sobre la viabilidad de los objetivos de reducción del déficit fiscal. Han pasado tres años y cuatro meses desde que Moody’s rebajase por última vez la clasificación crediticia de Japón; la clasificación A1 pone a Japón debajo de China y Corea del Sur, y al mismo nivel que Israel, la República Checa y Oman.

La editorial Jiyū Kokumin Sha anuncia las expresiones ganadoras entre sus “Palabras del 2014”. El máximo galardón es compartido por shūdanteki jieiken o “derecho a la autodefensa colectiva”, después de que el pasado 1 de julio una resolución del Gobierno reinterpretara la Constitución para hacer esto posible; y Dame yo. Dame dame, una popular expresión que significa “De ningún modo. No, no”, del dúo cómico Nippon Erekiteru Rengō.

3

El Hayabusa 2 en el campus de JAXA en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, el 31 de agosto de 2014. (© Jiji)

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanza exitosamente un cohete H-IIA, que transporta la sonda Hayabusa 2, desde el Centro Espacial de Tanegashima en la prefectura de Kagoshima. La sonda Hayabusa 2 es la sucesora de la Hayabusa, que capturó muestras del asteroide 25143 Itokawa antes de regresar a la Tierra en junio de 2010. Se espera que alcance el asteroide designado (162173) 1999 JU3, que orbita entre Venus y Marte, en el verano de 2018, en el que recogerá muestras y realizará investigaciones durante 18 meses, para volver posteriormente a la Tierra a finales del año 2020. Este es el vigésimo lanzamiento exitoso y sucesivo de un H-IIA desde 2007, lo que significa que estos cohetes tienen un porcentaje de éxito del 96 %.

10

En la ceremonia de los premios Nobel en Estocolmo, el rey Carl XVI Gustaf de Suecia entrega las medallas y los diplomas a los ganadores del Nobel de Física: el profesor Akasaki Isamu de la Universidad Meijō, el profesor Amano Hiroshi de la Universidad de Nagoya y el profesor Nakamura Shūji de la Universidad de California, Santa Barbara. El galardón fue concedido por la invención de los diodos de luz azul eficientes. Este premio llega dos años después de que se le concediese el premio Nobel de Fisiología y Medicina al profesor de la Universidad de Kioto Yamanaka Shin’ya, siendo ya 22 los japoneses galardonados con el Nobel en todos los campos.

Los profesores Akasaki, Amano, y Nakamura (de izquierda a derecha) con sus medallas después de la ceremonia el 10 de diciembre de 2014. (© Jiji)

Una ley para proteger los secretos de Estado relacionados con la defensa, la diplomacia, y otras áreas de la seguridad nacional entra en vigor. Esta nueva ley, más estricta, conlleva penas que incluyen hasta 10 años de prisión para los trabajadores públicos y contratistas privados que revelen secretos de Estado. La ley, aprobada en diciembre de 2013, ha sido criticada por infringir el derecho de la ciudadanía a informarse.

12

Se anuncia en una ceremonia en el Kiyomizudera de Kioto que 税 (zei; mitsugi), que significa “impuesto”, es elegido como Kanji del Año para 2014. Este carácter es elegido por los votantes como el vigésimo ganador de la competición anual de la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji debido al aumento del impuesto al consumo que tuvo lugar en abril de 2014. En segundo lugar está 熱 (netsu; atsui), cuyo significado es “caliente”, y en tercer lugar 嘘 (kyo; uso), “mentira”.

13

Hanyū Yuzuru gana el Gran Premio de patinaje artístico individual masculino en Barcelona, convirtiéndose en el primer japonés que gana dos competiciones sucesivas en este deporte. Esta victoria llega además después de un mes difícil en el que el atleta sufrió heridas en la cabeza después de una colisión durante una competición en China el 8 de noviembre, tras lo que sólo pudo obtener un cuarto puesto en la competición del Trofeo de la NHK, que terminó el 30 de noviembre. Mura Takahito y Machida Tatsuki quedan quinto y sexto respectivamente en el individual masculino en Barcelona, mientras que Hongō Rika queda en sexta posición en el individual femenino.

14

En la 47.ª elecciones generales de Japón, el Partido Liberal Democrático obtiene 291 de los 475 escaños de la Cámara Baja—de los que 295 son asientos elegidos por distritos electorales y 180 por representación proporcional—y el Kōmeitō, su compañero en la coalición del Gobierno, consigue 35 asientos. Estos resultados dan al primer ministro Abe Shinzō mayor confianza para llevar a cabo políticas a largo plazo después de que el Partido Democrático de Japón, su principal opositor, obtenga únicamente 73 escaños. Tanto Obuchi Yūko como Matsushima Midori, que renunciaron a sus cargos como ministras después de una serie de escándalos en octubre, mantienen sus escaños. No obstante, entre las bajas más importantes están las del líder del PDJ Kaieda Banri, el anterior líder del Minna no Tō Watanabe Yoshimi y el jefe del Partido de la Nueva Generación Ishihara Shintarō. La participación es del 52,66 %, un récord a la baja después de que sólo un 59,32 % de votantes concurriesen a las pasadas elecciones generales en 2012.

15

Toyota lanza el primer vehículo de celda de combustible a nivel comercial, un auto llamado “Mirai”. Estos vehículos han sido descritos como una innovación en la industria de los vehículos respetuosos con el medioambiente, ya que funcionan con electricidad generada mediante una reacción entre el combustible de hidrógeno y el oxígeno del aire, y no emiten dióxido de carbono u otros gases de combustión dañinos. Toyota producirá 700 vehículos de este tipo anualmente, y planea empezar a exportarlos a Europa y Norteamérica desde el verano de 2015. Los autos costarán 7,24 millones de yenes, aunque existen ayudas del Gobierno de unos 2 millones de yenes.

El vicepresidente de Toyota Katō Mitsuhisa revela el “Mirai” en Tokio el 18 de noviembre de 2014. (© Jiji)

El seleccionador nacional de Japón Javier Aguirre es incluído entre las 40 personas investigadas por el amaño de partidos en la liga española en 2011, cuando era entrenador del Real Zaragoza. Aguirre niega que esté implicado.

17

La compañía del ferrocarril Tōkai (JR Tōkai) de Japón comienza la construcción de la línea del Chūō Shinkansen de levitación magnética, con el objetivo de que el servicio esté activo entre Shinagawa (Tokio) y Nagoya en 2027. Se celebran ceremonias en las que se reza por la seguridad de los trabajadores de la construcción en ambas estaciones. Cuando esta ruta esté operativa, el viaje podrá realizarse en un mínimo de 40 minutos, menos de la mitad de los 88 minutos que se requieren en la actualidad. No obstante, ya que el 86 % de la ruta consistirá en túneles, aún quedan asuntos por resolver, como el destino de las grandes cantidades de tierra procedente de las excavaciones o completar trabajos de construcción complicados en las montañas Akaishi (Los Alpes del Sur japoneses).

19

El instituto RIKEN anuncia que ha sido imposible producir células STAP, finalizando así los experimentos que planeaba conducir hasta marzo de 2015. Ni Obokata Haruko, líder del equipo que aseguró que había producido estas células, ni otros investigadores del RIKEN tuvieron éxito en los experimentos antes de finalizar el mes de noviembre. Obokata y su equipo escribieron dos artículos sobre las células STAP que fueron publicados en la revista Nature en enero de 2014, pero después de que surgieran dudas sobre la autenticidad decidieron retirar ambos artículos en julio. El 21 de diciembre Obokata renunció a su trabajo en el instituto RIKEN.

20

La estación de Tokio celebra 100 años desde su apertura en 1914. La estación de la JR es un nexo principal en el área metropolitana y un símbolo de la modernización de Japón. El plan de distribución de 15.000 tarjetas Suica conmemorativas de edición limitada recibe una demanda sobrecogedora y la JR se ve obligada a detener las ventas ante las escenas de caos tras vender únicamente 8.000 tarjetas.

22

El Consejo Central para la Educación presenta su propuesta para la reforma del acceso a las universidades al ministro de Eduación Shimomura Hakubun. En esta propuesta se recomienda que en lugar de evaluar a los aspirantes únicamente según su puntuación en los exámenes, que mide su capacidad para memorizar hechos, se realice una evaluación global de múltiples aspectos que incluya ensayos y entrevistas.

23

Hashimoto Tōru dimite como co-líder del Partido de la Restauración de Japón, alegando que quiere dedicar sus energías a la reforma administrativa de Osaka como alcalde de la ciudad. El gobernador de la prefectura de Osaka Matsui Ichirō también renuncia como secretario general. Ambos se concentrarán en ser reelegidos en las elecciones locales que tendrán lugar en la primavera de 2015, y se espera que regresen una vez finalicen los comicios. Eda Kenji pasa a ser presidente del partido y Matsuno Yorihisa secretario general.

24

Abe Shinzō es elegido formalmente como primer ministro por ambas cámaras de la Dieta en la apertura de la 188.ª sesión extraordinaria. Abe destituye al ministro de Defensa Eto Akinori después de un escándalo relacionado con la financiación política, sustituyéndolo por el anterior director de la agencia de defensa Nakatani Gen. Los otros 17 miembros del gabinete continúan en sus puestos.

26

Un comité independiente presenta los resultados de su investigación sobre las células STAP del instituto RIKEN, concluyendo que estas eran realmente células madre embriónicas. No obstante, no pueden asegurar si estas células fueron incluidas intencionalmente o de manera accidental, ni quién las incluyó. El comité descubre dos ejemplos más de falsificación de imágenes por parte de Obokata y concluyen que los coautores también cargan con buena parte de la responsabilidad.

30

En el último día de la bolsa en 2014, el índice Nikkei cae considerablemente, terminando el día con 279,07 puntos menos hasta los 17.450,77 puntos. La preocupación por el caos político en Grecia es un factor que hace que las ventas superen a las compras. Sin embargo, el índice sube un 7,12 % en total en 2014, alcanzando su mayor nivel al cierre en 15 años.