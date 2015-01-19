إعادة انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء، هايابوسا ٢ ينطلق في مهمة لجمع عينات من كويكب بحثا عن أدلة حول نشأة الحياة، تويوتا تطلق أول سيارة تعمل بخلايا الوقود في العالم في الأسواق. لمحة عامة عن أهم القصص الإخبارية الرئيسية في شهر ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤.

١ ديسمبر/ كانون الأول

وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين الأمريكية تخفض التصنيف الائتماني لليابان درجة واحدة من تصنيف Aa3 للتصنيف إلى خامس أعلى تصنيف A1، والذي يعود بطبيعة الحال لعدة عوامل مثل تأجيل الرفع الثاني لضريبة الاستهلاك من ٨٪ إلى ١٠٪، وهو ما خلق حالة من الشكوك المتزايدة حول قدرة اليابان على تحقيقها لأهداف الحد من العجز المالي. لقد مر ثلاث سنوات وأربعة أشهر منذ خفضت موديز آخر تصنيف ائتماني لليابان. تصنيف A1 يضع اليابان في أقل من كل من الصين وكوريا الجنوبية وعلى قدم المساواة مع إسرائيل، وجمهورية التشيك، وسلطنة عمان.

دار النشر ”جى يو كوكومين شا“ تعلن عن ”الكلمات الأكثر شعبية لعام ٢٠١٤“، وقد تقاسمت كلمتان الجائزة الكبرى وهما shudanteki jieiken ”حق الدفاع الذاتي الجماعي“ بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ ١ يوليو/ حزيران بإعادة تفسير الدستور الياباني مما يمهد الطريق لتفسير جديد من شأنه السماح لليابان القيام بهذا الدور، وDame yo. Dame dame، ”لا لا مستحيل“ التي اشتهرت بفضل الثنائي الكوميدي Nippon Erekiteru Rengo.

٣ ديسمبر/ كانون الأول

هايابوسا ٢ في مجمع ساغاميهارا الخاص بجاكسا في محافظة كاناغاوا في ٣١ أغسطس/آب ٢٠١٤. جيجي برس.

وكالة بحوث الفضاء اليابانية (جاكسا) تطلق بنجاح الصاروخ H-IIA والذي يحمل المسبار هايابوسا ٢ من مركز الفضاء تانيجاشيما في محافظة كاغوشيما. والمسبار هايابوسا ٢ هو خلفا للمسبار السابق لهايابوسا ١، والذي جمع عينات من الكويكب إتوكاوا 25143 قبل أن يعود إلى الأرض في يونيو/ حزيران ٢٠١٠. ومن المقرر أن يصل إلى كويكب بتعيين (162173) i1999 JU3، الذي يدور بين كوكبي الزهرة والمريخ، في صيف عام ٢٠١٨، ليقضي ما يقرب من ١٨ شهرا لجمع العينات وإجراء البحوث، ويعود مرة أخرى لكوكب الأرض في نهاية عام ٢٠٢٠. ويعد هذا الاطلاق للصاروخ H-IIA العشرين على التوالي الذي تم بنجاح إطلاق منذ عام ٢٠٠٧، مما يعني أن الصواريخ لديها الآن نسبة نجاح أكثر من ٩٦٪.

١٠ ديسمبر/ كانون الأول

الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد يقدم الميداليات الرسمية والشهادات للفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء في حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم لكل من البروفسور بجامعة ميجو أكاساكي إيسامو، البروفسور بجامعة ناغويا أمانو هيروشي، والبروفسور بجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا ناكامورا شوجي. وقد تم منح هذه الجائزة لاختراع ”صمام ثنائي باعث للضوء الأزرق LED“. ويأتي هذا الفوز بعد عامين من فوز البرفسور بجامعة كيوتو ياماناكا شينيا بجائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء، وهو ما يرتفع إجمالي عدد الحائزين على جائزة نوبل من اليابنيين في كافة المجالات إلى ٢٢ شخصا.

قانون لحماية أسرار الدولة المتعلق بالدفاع والدبلوماسية، وغيرها من مجالات الأمن القومي يدخل حيز التنفيذ. القانون الجديد الصارم يحمل عقوبات بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات لموظفي القطاع العام والمتعاقدين من القطاع الخاص الذين يقومون بتسريب أسرار الدولة. وقد تم تمرير القانون في ديسمبر/ كانون الأول عام ٢٠١٣، وقد تعرض القانون للانتقاد كونه يتعدى على حق المواطنين في المعرفة.

البروفسور أكاساكي، أمانو، وناكامورا (من اليسار لليمين) يحملون الميداليات بعد حفل استلام جائزة نوبل في ١٠ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤. جيجي برس.

١٢ ديسمبر/ كانون الأول

اختيار كانجي عام ٢٠١٤ وهو 税 (زي، ميتسوغي) والذي يعني ”ضريبة“، في حفل أقيم في معبد كيوميزوديرا الشهير بكيوتو. تم اختيار الكانجي من قبل المصوتين ليصبح الفائز رقم عشرين للمسابقة السنوية للجمعية اليابانية لإتقان الكانجي في أعقاب زيادة ضريبة الاستهلاك في أبريل/ نيسان عام ٢٠١٤ من ٥٪ إلى ٨٪. وجاء في المركز الثاني الكانجي 熱 (نيتسو، أتسوي) وهو يعني ”حرارة“، كما جاء في المركز الثالث الكانجي 嘘 (كيو، أوسو) وهو يعني ”كذبة“.

١٣ ديسمبر/ كانون الأول

هانيو يوزورو يحتفظ بلقب فردي الرجال في التزلج الفني على الجليد في سباق الجائزة الكبرى في برشلونة، ليصبح أول رجل ياباني يفوز بمسابقتين متعاقبتين. ويأتي ذلك بعد شهر صعب حيث كان هانيو يعاني من إصابات في الرأس بعد اصطدام في منافسة بالصين في ٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤، واستطاع أن يحقق المركز الرابع فقط في مسابقة كأس NHK التي اختتمت في ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني. مورا تاكاهيتو وماتشيدا تاتسوكي جاءا في المركزين الخامس والسادس على التوالي في منافسات فردي الرجال في برشلونة، في حين جاءت هونجو ريكا في المركز السادس في منافسات فردي للسيدات في أول ظهور لها.

١٤ ديسمبر/ كانون الأول

في الانتخابات السابعة والأربعين لمجلس النواب الياباني، فاز الحزب الليبرالي بمجموع ٢٩١ مقعدا من أصل ٤٧٥ مقعد وهي عدد مقاعد البرلمان ــ تنقسم مقاعد البرلمان الياباني إلى ٢٩٥ مقعدا للفردي و ١٨٠ مقعدا بنظام التمثيل النسبي - كما حصد حزب كوميتو شريك الحزب الليبرالي وحليفه الرئيسي ٣٥ مقعدا. هذا الأداء القوي يعطي رئيس الوزراء شينزو آبي أساس متين وأرضية قوية لتنفيذ سياسات طويلة الأجل حيث لم يستطع الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي سوى حصد ٧٣ مقعدا فقط مما يفتح الطريق أمام ولاية قوية لآبي. كما فازت كل من أوبوتشي يوكو وماتسوشيما ميدوري، اللتان كانتا قد استقالتا من الحكومة بعد فضائح بخصوص التمويلات السياسية وانتهاك قانون الانتخابات الياباني في أكتوبر/ تشرين الأول، وحافظتا على مقعديهما. وقد شهدت تلك الانتخابات الإطاحة بزعيم الحزب الديمقراطي البارز كايئيدا بانري الذي خسر مقعده، وكذلك الزعيم السابق لحزب الجميع واتانابي يوشيمي، ورئيس حزب جيل المستقبل إيشيهارا شينتارو. وشهدت تلك الانتخابات إقبال ضعيف من قبل الناخبين حيث وصل إلى ٥٢.٦٦٪، وهو مستوى قياسي جديد من حيث ضعف الإقبال بعد الرقم القياسي السابق البالغ ٥٩.٣٢٪ في انتخابات ٢٠١٢.

١٥ ديسمبر/ كانون الأول

تويوتا تطلق أول سيارة تعمل بخلايا الوقود في العالم ”ميراي“ (المستقبل) أنتجت على دفعات في الأسواق. وقد وصفت السيارات التي تعمل بخلايا الوقود كسيارات صديقة للبيئة حيث أنها تعمل بالكهرباء المولدة من خلال التفاعل بين وقود الهيدروجين والأكسجين الموجود بالهواء، ولا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون أو أبخرة العادم الضارة. تويوتا سوف تنتج ٧٠٠ لسيارة سنويا، وتخطط لبدء الصادرات إلى أوروبا وأمريكا الشمالية من صيف عام ٢٠١٥. وتبلغ تكلفة السيارات ٧.٢٤ مليون ين، على الرغم من الدعم الحكومي والذي يصل لنحو ٢ مليون ين ليصبح سعرها حوالي ٥.٢ مليون ين.

نائب رئيس تويوتا كاتو ميتسوهيسا يكشف الستارعن السيارة الهيدروجينية ميراي في طوكيو في ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤. جيجي برس.

ورود اسم مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري باعتباره من ضمن ٤٠ شخصا قيد التحقيق بخصوص تلاعب بنتيجة مباراة حاسمة في الدوري الإسباني في عام ٢٠١١، عندما كان مدربا لريال سرقسطة. وقد نفى أغيري تورطه بأي شكل من الأشكال في تلك القضية.

١٧ ديسمبر/ كانون الأول

شركة سكك حديد وسط اليابان تبدأ في تشييد تشوأو شينكانسن الخطي Linear Chuo Shinkansen، وهي تهدف لبدء الخدمة بين شيناغاوا في طوكيو وناغويا في عام ٢٠٢٧. وقد أقيمت مراسم الصلاة من أجل سلامة عمال البناء في كلتا المحطتين. عندما يبدأ تشغيل الخط سوف تستغرق الرحلة بين طوكيو وناغويا أقل من ٤٠ دقيقة، أي أقل من نصف الوقت التي تستغرقه حاليا والذي يصل إلى ٨٨ دقيقة. لكن بما أن ٨٦٪ من طريق القطار سوف يقطعه من خلال أنفاق سيتم حفرها وتشييدها فلا تزال هناك قضايا عديدة، مثل التخلص من الكميات الكبيرة من التربة التي تم حفرها واستكمال أعمال البناء الصعبة عبر جبال الألب الجنوبية.

١٩ ديسمبر/ كانون الأول

معهد ريكين للبحوث يعلن أنه غير قادر على تخليق الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات ”ستاب“، ووضع حد للتجارب التي كان من المقرر أن تستمر حتى مارس/آذار ٢٠١٥. ولم تستطع أبوكاتا هاروكو، رئيسة الفريق التي ادعت في وقت سابق توصلها لتخليق الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات ستاب، ولا حتى الباحثون الآخرون بمعهد ريكين تخليق خلايا ستاب قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وكانت أبوكاتا وفريقها قد كتبوا أوراق بحثية عن خلايا ستاب ونشرت بدورية نيتشر العلمية في يناير/كانون الثاني ٢٠١٤، ولكن بعد أن أثيرت الشكوك والشبهات حول صحتها قامت المجلة بسحب الورقتين اليحثيتين في يوليو/ تموز. وفي نهاية متوقعة فقد قدمت أبوكاتا استقالتها من منصبها في ريكين في ديسمبر/ كانون الأول.

٢٠ ديسمبر/ كانون الأول

محطة طوكيو تحتفل بمرور ١٠٠ عام منذ افتتاحها في عام ١٩١٤. وتعد محطة JR محورا رئيسيا في منطقة العاصمة ورمزا لليابان الحديثة. وقد خططت في البداية لطبع كمية محدودة من بطاقات القطارات الممغنطة ”سويكا“ التذكارية تبلغ ١٥ ألف بطاقة، لكن بسبب الطلب الهائل وتزاحم العملاء بشكل لا يمكن تصوره تم إيقاف البيع بعد أن تم بيع ٨ آلاف بطاقة.

٢٢ ديسمبر/ كانون الأول

المجلس المركزي للتعليم يقدم مقترحاته لإصلاح نظام القبول بالجامعات إلى وزير التعليم شيمومورا هاكوبون. ويوصي بالتحول من الحكم على المتقدمين من خلال فقط درجاتهم في الاختبار، وهو الوسيلة التي تقيم مدى حفظ المتقدم للحقائق بشكل جيد، لتقييم شامل متعدد الجوانب بما في ذلك المقالات والمقابلات.

٢٣ ديسمبر/ كانون الأول

هاشيموتو تورو يستقيل كممثل مشترك لحزب نهضة اليابان، قائلاً إنه يرغب في تكريس طاقاته للإصلاح الإداري في أوساكا في دوره كمحافظ للمدينة. كما استقال محافظ أوساكا ماتسوي إيتشيرو أيضاً من منصبه كأمين عام للحزب. وسوف يركزان على الفوز في إعادة انتخابهما في الانتخابات المحلية في ربيع عام ٢٠١٥، ويتوقع أن يعودا لمنصبيهما بعد انتهاء الانتخابات. وبذلك أصبح إدا كينجي ممثل الحزب رئيساً للحزب كما أصبح ماتسونو يورهيسا أميناً عاما للحزب.

٢٤ ديسمبر/ كانون الأول

اختيار رئيس الوزراء شينزو آبي رسميا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الياباني بغرفتيه في افتتاح الجلسة ١٨٨ الاستثنائية للبرلمان الياباني. وقد تخلى آبي عن وزير الدفاع إيتو أكينوري بعد فضيحة التمويل السياسي التي تورط بها إيتو، ليحل محله المدير العام السابق لوكالة الدفاع (قبل أن تصبح وزارة الدفاع فيما بعد) الجنرال ناكاتاني جن. وأبقى آبي على باقي أعضاء حكومته الـ ١٧ الآخرين دون تغيير.

٢٦ ديسمبر/ كانون الأول

لجنة مستقلة تقدم نتائج تحقيقاتها بخصوص الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات ”ستاب“ لمعهد ريكين البحثي، وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الخلايا كانت في الواقع خلايا جذعية جنينية. ولم تستطع اللجنة الجزم إذا ما تم إضافة تلك الخلايا الجذعية الجنينية عن قصد أو عن غير قصد، ومن الذي أضافها. كما اكتشفت اللجنة أيضا لجنة المزيد من الصور التي لفقتها أبوكاتا تزوير وأشارت إلى أن المؤلفين المشاركين معها يتحملون أيضا مسؤولية كبيرة فيما حدث.

٣٠ ديسمبر/ كانون الأول

في اليوم الأخير من عمليات التداول في عام ٢٠١٤، انخفض مؤشر نيكي بشكل كبير، وأنهى اليوم عند ٢٧٩.٠٧ نقطة لينخفض عند ١٧.٤٥٠.٧٧. كان القلق بشأن الفوضى السياسية اليونانية عاملاً رئيسياً أثر على السوق حيث فاقت عمليات البيع مثيلتها من عمليات الشراء. وبشكل عام فقد ارتفع المؤشر بنسبة ٧.١٢٪ خلال عام ٢٠١٤، وليحقق أعلى مستوى إغلاق له في ١٥ عاما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥)