Abe Shinzō réélu Premier ministre, Hayabusa 2 envoyé en mission dans l’espace pour prélever des échantillons d’astéroïde et lancement sur le marché du premier véhicule à pile combustible par Toyota.

Lundi 1er

L’agence de notation Moody’s dégrade d’un cran la note souveraine du Japon, qui passe de Aa3 à A1, en cinquième catégorie, et cite comme facteur le report de la deuxième hausse de la taxe sur la consommation qui renforce les incertitudes sur la capacité de l’archipel à réduire sa dette publique. Ce nouveau reclassement en catégorie A1 place désormais le Japon, qui avait déjà été rétrogradé d’un échelon il y a 3 ans et 4 mois, en-dessous de la Chine et la Corée et au même rang que des pays tels que Israël, la République tchèque ou Oman.

L’éditeur Jiyū Kokuminsha annonce les « mots de l’année 2014 ». C’est « shûdanteki jieiken » (droit de légitime défense collective), d’après une décision du Cabinet de réinterprétation de la Constitution en vue de concrétiser ce concept qui s’adjuge la première place et la partage avec « damé yô, damé damé » (pas question ! non non !), la réplique populaire d’un sketch du duo comique Nippon Erekiteru Rengō.

Mercredi 3

La sonde Hayabusa 2 sur le campus de la JAXA à Sagamihara, dans la préfecture de Kanagawa, le 31 août 2014. (Jiji press)

Lancement réussi de la fusée H-2A, avec à son bord la sonde Hayabusa 2, par l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) depuis le Centre spatial de Tanegashima dans la préfecture de Kagoshima. Hayabusa 2 succède à Hayabusa première du nom, qui avait prélevé des échantillons de l’astéroïde 25143 Itokawa avant de revenir sur Terre en juin 2010. Cette nouvelle sonde devrait atteindre l’astéroïde visé (162173) 1999 JU3, situé entre Vénus et Mars, à l’été 2018 pour effectuer des prélèvements et des recherches durant les 18 mois suivants et revenir sur Terre à la fin de 2020. Ce 20e lancement consécutif d’une fusée H-2A amène le taux de réussite à plus de 96%.

Mercredi 10

Le roi Charles XVI Gustave de Suède décerne, durant la cérémonie de remise des prix à Stockholm, médailles et diplômes aux lauréats du Prix Nobel de physique : le professeur Akasaki Osamu de l’Université Meijô, le professeur Amano Hiroshi de l’Université de Nagoya et le professeur Nakamura Shûji de l’Université de Californie, Santa Barbara. Le prix leur a été attribué pour l’invention de la diode électroluminescente bleue, deux ans après celui du professeur Yamanaka Shinya de l’Université de Kyoto et amène à 22 le nombre de prix Nobel japonais, tous domaines confondus.

(De gauche à droite) Les professeurs Akasaki, Amano et Nakamura avec leurs médailles après la cérémonie du 10 décembre 2014. (Jiji press)

Entrée en vigueur d’une loi dont le but est de protéger les secrets d’ État liés à la défense, à la diplomatie et à la sécurité nationale. Cette nouvelle loi, beaucoup plus stricte, prévoit des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour les employés du secteur public ou privé ayant trahi des secrets d’État. Adoptée en décembre 2013, elle avait suscité la critique et été considérée par certains comme un empiètement sur les droits des citoyens à l’information.

Vendredi 12

Le kanji de l’année 2014, 税zei (taxe) est annoncé lors d'une cérémonie organisée au temple Kiyomizudera à Kyoto pour la 20e année consécutive. Choisi en fonction du vote organisé par la Fondation de l’examen d’aptitude de kanji, par des participants probablement marqués par la hausse de la taxe sur la consommation effectuée en 2014, ce caractère est suivi par熱, atsui ou netsu, qui signifie à la fois chaleur et fièvre en seconde place, puis de 嘘 uso , mensonge, en troisième position.

Samedi 13

Hanyû Yuzuru remporte le grand prix de patinage artistique individuel masculin à Barcelone, devenant ainsi le premier Japonais à obtenir deux victoires consécutives dans cette discipline. Cet exploit survient pourtant après un mois difficile, avec une blessure à la tête due à une collision à l'échauffement de la Coupe de Chine le 8 novembre, suivi d’une quatrième place au Trophée NHK s’achevant le 30 novembre. Mura Takahito et Machida Tatsuki ont fini respectivement cinquième et sixième à Barcelone tandis que Hongô Rika venait à la septième place en patinage artistique féminin.