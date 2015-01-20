隼鳥號（HAYABUSA）2號發射升空、眾議院選舉、磁浮中央新幹線動工……。請看2014年12月日本要聞回顧。

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美國信用評級公司穆迪（Moody's）宣布，將日本國債的等級由「Aa3」下調一級至「A1」，這是最高級之下的第四等級。受安倍政權延期實施消費稅再度增稅等的影響，穆迪認為，日本能否實現財政健全化的不確定性正在增加。此次是該機構時隔3年4個月下調日本國債等級。降至「A1」後，日本的評級低於中國和韓國的「Aa3」級，與以色列、捷克、阿曼等國同級。

「2014年U-CAN新詞•流行語大獎」揭曉，「日本電氣聯合」的「不行哦～不行不行」和安倍政府內閣決議解禁的「集體自衛權」獲得年度大獎。在排名前10中，迪士尼動畫片《冰雪奇緣》的主題歌「放開手（Let it go）」、職業女性因生孕而在工作地點受到不公對待的「孕婦騷擾」等反映社會問題的詞語也榜上有名。

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日本H2A火箭搭載「隼鳥（HAYABUSA）2號」小行星探測器，從日本鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空。「隼鳥2號」為2010年6月世界首次從小行星25143（又名「糸川」；Itokawa）上回收樣本的「隼鳥號」的後續探測器，此次預定在2018年夏天到達位於地球和火星之間的小行星「1999JU3」，進行為時一年半的樣本採集後，於2020年底返回地球。自2007年H2A型7號火箭之後，日本已連續20次成功發射，成功率超過96%。

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2014年諾貝爾獎頒獎儀式在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行，瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫（Carl XVI Gustaf of Sweden）向因開發出藍色發光二極體（LED）而榮獲物理學獎的名城大教授赤崎勇、名古屋大教授天野浩、美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授中村修二頒發了諾貝爾獎證書和獎章。自2012年京都大學教授山中伸彌獲得諾貝爾醫學・生理學獎後時隔兩年，日本人又一次榮獲諾貝爾獎，迄今諾貝爾獎得主已達22人。

為保護防衛、外交等有關安全保障機密情報的《特定秘密保護法》正式實施。該法將嚴格處罰洩露機密行為，對涉嫌洩密的公務員、民間企業等最高處以10年的刑罰。《特定秘密保護法》於去年12月成立，各界擔憂該法的實施可能侵犯公民的知情權。

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在京都市清水寺，住持森清範揮毫寫下了象徵今年日本世態民情的年度漢字——稅，此字當選被認為是受到了今年提升消費稅率的影響。日本漢字能力檢定協會自1995年起每年在日本全國各地進行年度漢字的公開評選徵集活動，今年已是第20次。排在第2至10名的分別是熱（指登革熱——譯註）、噓（意為謊言——譯註）、災、雪、泣、噴（指御嶽山火山噴發——譯註）、增、偽、妖。

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在西班牙的巴塞隆納（巴塞隆納）舉行的世界花式滑冰大獎賽總決賽上，羽生結弦男單衛冕。羽生在11月8日的中國盃世界花式滑冰大獎賽上因與其他選手發生意外衝撞而受傷，在11月底的NHK盃上僅獲第4名。無良崇人和町田樹分別獲得第5和第6名，第一次參賽的本鄉理華獲得女單第6名。

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第47屆眾議院選舉舉行了投票開票。在全部475個席位中（小選舉區295、比例代表180），自民黨贏得了290個議席，自民黨的執政聯盟盟黨公明黨獲得35個議席。執政黨的壓倒性勝利，鞏固了安倍晉三首相長期政權的基礎，而最大反對黨民主黨僅獲得73個議席。10月因後援團體資金處理問題而引咎辭職的原經濟產業大臣小淵優子、被指有違反公職選舉法嫌疑而辭職的原法務大臣松島Midori均順利當選。而民主黨黨魁海江田萬里、前大家的黨黨魁渡邊喜美，次世代黨最高顧問石原慎太郎慘遭落選。投票率繼上一次的59.32％後，再創戰後新低，僅為52.66％。

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豐田汽車公司推出了世界上首款面向大眾市場的氫燃料電池車（FCV）「MIRAI」。FCV是由氫與氧的化學反應提供動力，驅動車輛，只排放水蒸氣，沒有二氧化碳或有害廢氣排出，被認為是最清潔的新一代汽車。該車年產700輛，還計劃明年夏季後開始向歐美出口。零售價每輛723.6萬日圓。如果利用政府的補貼制度，則可以520萬日圓購得。

現任日本男足主教練的阿吉雷（Javier Aguirre），因涉嫌在2011年5月的西班牙甲組聯賽「薩拉戈薩－萊萬特」的比賽中打假球，與有關球員及前薩拉戈薩俱樂部管理人員等40人一起被西班牙檢察當局告發。阿吉雷否認自己有任何牽連。

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東海旅客鐵道（JR東海）公司籌劃的東京品川至名古屋的磁浮中央新幹線的建設工程破土動工，計劃於2027年開通。現在的東海道新幹線運行時間約為88分，磁浮開通後最短目標時間為40分鐘，縮短了一半以上。全程86％為隧道，建造過程中排出的大量廢土的處理、貫穿南阿爾卑斯山的艱鉅工程等，許多難題依然擺在建設者面前。

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圍繞STAP細胞研究中存在的不正當行為問題，理化學研究所公布稱，他們的驗證團隊及小保方晴子本人均未能重現STAP細胞，由此提前結束原定將持續到2015年3月的實驗。小保方晴子和她的團隊今年一月在英國的《自然（Nature）》雜誌上發表論文，聲稱成功製造出了STAP細胞，但其後被指論文內容存在諸多疑點，最終兩篇論文在7月全部撤回。小保方於12月21日從理化學研究所辭職。

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JR東京站迎來開業百年紀念。東京站是首都的一個主要車站，日本現代化的象徵。在開業百年紀念的這一天，原定限量發售的15,000張「Suica」，因購買者蜂擁而至造成混亂，不得已在賣出8,000張後停售。

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中央教育審議會就大學入學考試改革問題向文部科學大臣下村博文提交了意見書。其中建議，取代現行的「1分定優劣」的筆試，今後學生考核應採取論文、面試等形式，向多方面的綜合評估過渡。如果這種做法得以實現，將成為對以往大學入學考試概念的重大變革。新制度力爭從2021年春的考生中開始實施。

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維新黨共同代表、大阪市市長橋下徹宣布，「為集中精力實現『大阪都構想』，暫時辭去維新黨共同代表一職」。松井一郎幹事長（秘書長，大阪府知事）也同時辭職。兩人今後將專心致力於明年４月舉行的地方選舉（大阪府議員選舉、大阪市議員選舉），預計他們會在選舉結束後復職。江田憲司共同代表任黨代表，松野賴久代理黨代表出任幹事長。

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第188屆特別國會召開，在眾參兩院的首相提名選舉中，安倍晉三當選為第97任首相。第三次安倍內閣，除防衛大臣江渡聰德因政治資金問題而不再連任，由前防衛廳長、自民黨的中谷元接替外，其餘17名內閣閣僚均得以留任。

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理化學研究所的調查委員會就STAP細胞論文問題公布了最終報告，稱調查表明，論文中被視為STAP細胞來源的細胞，是胚胎幹細胞（ES細胞）；胚胎幹細胞的混入是蓄意還是無意、由何人而為等則「不得而知」。調查委員會還另外認定了兩張小保方晴子偽造的圖表，並指出，她的合作者們也負有重大責任。

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東京證券交易所今年最後一個交易日，由於希臘政局不穩，股市拋售訂單大增，日經平均股價大幅下跌，最終以17,450.77日圓收盤，比前一天下跌279.07日圓。但今年一年日經平均指數上升7.12%，年終收盤價時隔15年創下新高。