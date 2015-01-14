Предлагаем вашему вниманию обзор событий декабря: запуск космического зонда «Хаябуса-2», выборы в палату представителей, начало работ по строительству линии суперэкспрессов с линейными двигателями и другие новости последнего месяца 2014 года.

1

Американское рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг долговых обязательств Японии с четвёртой категории надёжности Aa3 на одну ступень до A1. Это решение было обусловлено ростом неопределённости в вопросе о том, удастся ли правительству под руководством Абэ Синдзо выполнить цель по сокращению дефицита государственных финансов в условиях, когда принято решение отложить на более поздний срок повторное повышение ставки потребительского налога. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг облигаций японского правительства впервые приблизительно за 3 года и 4 месяца. После этого решения степень надежности суверенного долга Японии A1 оценивается ниже, чем у Китая и Южной Кореи, соответствуя надежности долговых обязательств Израиля, Чешской Республики, Омана и др.

Опубликованы результаты конкурса слов и выражений, ставших наиболее популярными за текущий год. Победителями стали выражение «право на коллективную самооборону», решение о котором было принято кабинетом министров, возглавляемым Абэ Синдзо, а также «нельзя, нет, нельзя!» — ключевая фраза диалогов женского комического дуэта «Ниппон эрэкитэру рэнго». Кроме того, в «горячую десятку» года вошли выражение «такая, как есть» — строчка из японской версии главной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen, японское название «Ана то юки но дзёо»), а также словечко «матахара» — сокращение от английского maternity harassment, выражения, которым называют некорректное поведение и притеснения со стороны руководства и коллег по отношению к работающим беременным женщинам и молодым мамам.

3

Фото: исследовательский астероидный зонд «Хаябуса-2». 31 августа 2014 года, кампус Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) в городе Сагамихара префектуры Канагава (предоставлено Jiji Press)

Ракета-носитель H2A-26 с астероидным исследовательским зондом «Хаябуса-2» успешно стартовала с пусковой площадки Космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима. Зонд «Хаябуса-2» является вторым астероидным зондом, запущенным вслед за своим предшественником «Хаябуса-1», который в июне 2010 года доставил на Землю образцы пыли с астероида Итокава. Летом 2018 года зонд должен совершить посадку на астероид 1999JU3, орбита которого находится между Землёй и Марсом, после чего в течение примерно полутора лет зонд будет осуществлять сбор данных и образцов грунта. Возвращение аппарата на Землю планируется в конце 2020 года. Благодаря двадцатому подряд успешному запуску ракеты-носителя H2A, начиная с запуска H2A-7 в 2007 году, доля успешных запусков превысила 96%.

10

На состоявшейся в Стокгольме церемонии король Швеции Карл XVI Густав вручил памятные медали и почётные грамоты лауреатам Нобелевской премии 2014 года по физике. За разработку синих светодиодов нобелевской премии по физике были удостоены трое учёных из Японии: профессор Университета Мэйдзё Акасаки Исаму, профессор Нагойского университета Амано Хироси, а также профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Накамура Сюдзи. Японские учёные получили премию впервые за два года, с тех пор как в 2012 году Яманака Синъя был удостоен нобелевской премии в области физиологии и медицины. Общее количество нобелевских лауреатов японского происхождения достигло 22 человек.

Фото: памятный снимок с медалями по окончании церемонии вручения Нобелевской премии. Слева направо: профессора Акасаки, Амано, Накамура. 10 декабря 2014 г. (предоставлено Jiji Press)

Вступил в силу Закон об охране особых государственных секретов, предусматривающий особые меры защиты секретной информации оборонного и дипломатического характера через присвоение ей статуса «особого секрета». Законом вводятся строгие меры наказания за утечку информации, в частности, лишение свободы сроком до 10 лет для государственных служащих и частных подрядчиков, допустивших утечку такого рода данных. Этот закон, который был принят в декабре 2013 года, вызвал в обществе опасения о возможном ущемлении права народа страны на доступ к информации.

12

Настоятель буддийского храма Киёмидзу в Киото каллиграфически изобразил иероглиф «дзэй» (税, означает «налог»), который был выбран Иероглифом года 2014. Нынешний выбор «иероглифа года» стал 20-м по счёту. Начиная с 1995 года эту процедуру проводит путём сбора предложений от всех желающих Японское общество проверки знаний иероглифов — организация, которая ведает вопросами проведения общенациональных стандартных экзаменов на знание иероглифов. Наибольшее число участников предложило иероглиф «налог» в связи с состоявшимся 1 апреля повышением ставки потребительского налога. Второе место среди кандидатов занял иероглиф «нэцу» (熱 — «жаркий, горячий», тж. входит в состав терминов «лихорадка денге» и «лихорадка Эбола»), а третье — «усо» (嘘 — «ложь», выбор объясняется скандалами в политической, научной и культурной жизни), далее в «горячей десятке» следуют иероглифы «стихийное бедствие», «снег», «слёзы», «извержение», «увеличение», «фальшивый», «магический».

13

В испанском городе Барселона в финале Гран-при по фигурному катанию японский спортсмен Ханю Юдзуру завоевал золото, впервые среди японских фигуристов выиграв два раза подряд. Незадолго до этого на соревнованиях в Пекине 8 ноября Ханю получил серьёзную травму, столкнувшись на льду с другим спортсменом, в связи с чем в конце ноября занял лишь 4-е место в борьбе за Приз NHK (NHK Trophy). Муро Такахито и Матида Тацуки заняли в Барселоне соответственно 5-е и 6-е места, а в женском одиночном катании 6-е место заняла дебютантка этих соревнований Хонго Рика.

14

По результатам голосования на 47-х выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента Японии) из 475 депутатских мандатов (295 по одномандатным округам и 180 по пропорциональной системе представительства) Либерально-демократическая партия обеспечила себе 291, ещё 35 получила составляющая вместе с ЛДП правящую коалицию партия Комэй. В то время, как подавляющая победа правящей коалиции позволила утвердить долгосрочную политическую власть премьер-министра Абэ Синдзо, представительство Демократической партии Японии ограничилось 73 депутатскими мандатами. Представляющие ЛДП Обути Юко, которая в октябре была вынуждена уйти с поста министра экономики, торговли и промышленности в связи с нарушениями финансовой отчетности политических фондов, оказывавших ей поддержку, а также Мацусима Мидори, которой пришлось оставить пост министра юстиции из-за подозрений в нарушении Закона о честных и справедливых выборах, отстояли свои депутатские мандаты. Председатель Демократической партии Кайэда Банри, бывший председатель Партии всех Ватанабэ Ёсими, а также главный советник Партии будущих поколений Исихара Синтаро не смогли завоевать поддержку избирателей. Явка составила 52,66%, что меньше рекордно низкого за всю послевоенную историю показателя предыдущих выборов, когда в голосовании приняли участие 59,32% избирателей.

15

Автомобилестроительная компания Toyota Motor Corporation впервые в мире выпустила в массовую продажу на японском рынке модель автомобиля на топливных элементах (FCV) под названием MIRAI (мирай в переводе с японского означает «будущее»). Автомобиль на топливных элементах движется благодаря электрической энергии, вырабатываемой за счёт реакции содержащегося в топливных элементах водорода с атмосферным кислородом. Поскольку в процессе эксплуатации не образуется углекислого и других выхлопных газов, такие автомобили называют «предельно экологичными». Ежегодный объём производства модели MIRAI составит 700 единиц. На весну запланировано начать её экспорт на американский и европейский рынки. Стоимость новинки (включая потребительский налог) составляет 7 млн 236 тыс. йен. Воспользовавшись государственной субсидией на приобретение экологичных автомобилей, этот автомобиль можно приобрести приблизительно за 5 млн 200 тыс. йен.

Фото: Вице-президент компании Toyota Като Мицухиса представляет публике модель на топливных элементах MIRAI. 18 ноября 2014 г., Токио, столичный район Кото (предоставлено Jiji Press)

Главный тренер сборной Японии по футболу Хавьер Агирре оказался среди 40 человек, в числе которых спортсмены, участвовавшие в матче, а также бывшее руководство футбольного клуба Премьер-лиги Испании «Сарагоса», в отношении которых испанская полиция ведёт расследование по подозрению в организации договорного матча в 2011 году, когда Агирре занимал пост главного тренера «Сарагосы». Сам Агирре категорически отрицает свою причастность.

17

Японская железнодорожная компания JR Токай приступила к строительству новой скоростной железнодорожной трассы для движения оснащённых линейными электродвигателями суперэкспрессов между Токио (станция Синагава) и городом Нагоя. Новую линию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. На станциях Синагава и Нагоя состоялись церемонии, участники которых помолились за безопасное выполнение строительных работ. Планируется, что с открытием новой трассы минимальное время в пути сократится до 40 минут, что более чем вдвое быстрее нынешних 88 минут, которые требуются суперэкспрессам «синкансэн» линии Токайдо. Поскольку 86% новой трассы будет проходить по тоннелям, строителям предстоит справиться с многочисленными сложными задачами, — в частности, выполнить проходческие работы сквозь Южные японские Альпы, а также решить вопрос утилизации больших объёмов грунта, образующихся при строительстве тоннелей.

19

НИИ естественных наук RIKEN, где велись проверочные исследования из-за подозрений о ненадлежащем выполнении научных работ, связанных с так называемыми STAP-клетками, досрочно объявил о результатах проверки (первоначально проверочные исследования планировалось завершить в конце марта 2015 года). Как сообщил RIKEN, воспроизвести STAP-клетки не удалось. Руководитель исследовательской группы и основной автор публикаций о создании STAP-клеток Обоката Харуко, настаивавшая на том, что ей удалось создать такие клетки, за период по ноябрь 2014 года не смогла воспроизвести результаты описанных в публикациях опытов по созданию STAP-клеток. Не удалось воспроизвести результаты и другим исследователям, осуществлявшим параллельную проверку. Две научные работы на эту тему были опубликованы в номере британского научного журнала Nature от 30 января 2014 года, однако позднее в этих публикациях были обнаружены нарушения. В июле обе статьи были отозваны. 21 октября Обоката уволилась из RIKEN.

20

Расположенный в столичном районе Тиёда Токийский вокзал отметил столетний юбилей со дня начала работы в 1914 году. Токийский вокзал является главной железнодорожной станцией японской столицы. Его здание служит своего рода символом эпохи модернизации Японии. В этот день на вокзале планировали продавать карточки для оплаты проезда с интегрированным микрочипом (IC-карточки) Suica особого «юбилейного» дизайна, выпущенные к столетию ограниченным тиражом 15 тысяч единиц. Однако желающих приобрести практичный сувенир в честь столетия вокзала оказалось столь много, что в связи со столпотворением реализацию карточек пришлось прекратить в момент, когда было продано всего около восьми тысяч штук.

22

Центральный совет по вопросам образования (председатель Андзай Юитиро) направил министру по делам просвещения, культуры, спорта, науки и техники Симомуре Хакубуну свои рекомендации по реформированию системы поступления в высшие учебные заведения. Рекомендации предусматривают отказ от нынешнего отбора на основании исключительно количества полученных на письменном экзамене баллов в пользу многосторонней общей оценки способностей абитуриентов, в том числе на основании сочинений и результатов собеседования. В случае, если предложения будут реализованы, это станет настоящей революцией, которая полностью изменит отношение к процессу поступления в вузы в будущем. Предполагается, что по новой системе абитуриенты будут поступать с весенних вступительных экзаменов 2021 года.

23

Мэр города Осака Хасимото Тору оставил пост сопредседателя Партии возрождения Японии, мотивировав это решение «желанием всецело сосредоточиться на проведении административной реформы в Осаке». Губернатор префектуры Осака Мацуи Итиро также объявил о своем уходе с поста сопредседателя партии. Оба оставивших лидерские посты в Партии возрождения Японии политика намерены сосредоточить усилия на своём переизбрании в ходе единых выборов весной 2015 года (на которых будет избран состав префектуральной ассамблеи и городской ассамблеи Осаки). Ожидается, что они вернутся в партийное руководство по окончании выборов. Председателем партии стал Эда Кэндзи, который ранее был её сопредседателем, а пост генерального секретаря занял Мацуно Ёрихиса.

24

На 188-й специальной сессии парламента в ходе формальной процедуры избрания премьер-министра обе палаты выбрали Абэ Синдзо в качестве 97-го по счёту премьер-министра Японии. Вновь назначенный на пост премьер-министра Синдзо Абэ сформировал состав своего третьего кабинета министров. Занимавший в прошлом пост руководителя Управления национальной обороны Накатани Гэн был назначен министром обороны, сменив на этом посту Это Акинори, замешанного в политическом скандале, получившем название «политика и деньги». Остальные 17 членов кабинета министров сохранили свои посты.

26

Независимая исследовательская комиссия НИИ естественных наук RIKEN представила свой итоговый доклад по проблемам, связанным с научными публикациями о STAP-клетках. Комиссия пришла к выводу, что клетки, на основании которых в публикациях делался вывод о создании STAP-клеток, фактически представляли собой эмбриональные стволовые клетки (ES-клетки). При этом комиссия отметила, что ей «не удалось установить», были ли ES-клетки привнесены умышленно, и если да, то кто именно это сделал. Кроме того, комиссия установила факт фальсификаций вышедшей в отставку Обокатой Харуко ещё двух изображений. При этом было отмечено, что большая ответственность за произошедшее лежит и на соавторах научных работ.

30

В ходе последних торгов года на Токийской фондовой бирже наблюдалось масштабное снижение ключевого индекса Nikkei 225, завершившего последнюю торговую сессию в 2014 году на отметке 17 450,77 йены, что на 279,07 пункта ниже аналогичного показателя предыдущего дня. Преобладание заявок на продажу акций было обусловлено беспокойством в связи со сложной политической ситуацией в Греции. Тем не менее, в целом за 2014 год этот индекс вырос на 7,12% и достиг самой высокой отметки на момент завершения года за 15 последних лет.