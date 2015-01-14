Предлагаем вашему вниманию обзор событий декабря: запуск космического зонда «Хаябуса-2», выборы в палату представителей, начало работ по строительству линии суперэкспрессов с линейными двигателями и другие новости последнего месяца 2014 года.
1
Американское рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг долговых обязательств Японии с четвёртой категории надёжности Aa3 на одну ступень до A1. Это решение было обусловлено ростом неопределённости в вопросе о том, удастся ли правительству под руководством Абэ Синдзо выполнить цель по сокращению дефицита государственных финансов в условиях, когда принято решение отложить на более поздний срок повторное повышение ставки потребительского налога. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг облигаций японского правительства впервые приблизительно за 3 года и 4 месяца. После этого решения степень надежности суверенного долга Японии A1 оценивается ниже, чем у Китая и Южной Кореи, соответствуя надежности долговых обязательств Израиля, Чешской Республики, Омана и др.
Опубликованы результаты конкурса слов и выражений, ставших наиболее популярными за текущий год. Победителями стали выражение «право на коллективную самооборону», решение о котором было принято кабинетом министров, возглавляемым Абэ Синдзо, а также «нельзя, нет, нельзя!» — ключевая фраза диалогов женского комического дуэта «Ниппон эрэкитэру рэнго». Кроме того, в «горячую десятку» года вошли выражение «такая, как есть» — строчка из японской версии главной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen, японское название «Ана то юки но дзёо»), а также словечко «матахара» — сокращение от английского maternity harassment, выражения, которым называют некорректное поведение и притеснения со стороны руководства и коллег по отношению к работающим беременным женщинам и молодым мамам.
3
Ракета-носитель H2A-26 с астероидным исследовательским зондом «Хаябуса-2» успешно стартовала с пусковой площадки Космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима. Зонд «Хаябуса-2» является вторым астероидным зондом, запущенным вслед за своим предшественником «Хаябуса-1», который в июне 2010 года доставил на Землю образцы пыли с астероида Итокава. Летом 2018 года зонд должен совершить посадку на астероид 1999JU3, орбита которого находится между Землёй и Марсом, после чего в течение примерно полутора лет зонд будет осуществлять сбор данных и образцов грунта. Возвращение аппарата на Землю планируется в конце 2020 года. Благодаря двадцатому подряд успешному запуску ракеты-носителя H2A, начиная с запуска H2A-7 в 2007 году, доля успешных запусков превысила 96%.
10
На состоявшейся в Стокгольме церемонии король Швеции Карл XVI Густав вручил памятные медали и почётные грамоты лауреатам Нобелевской премии 2014 года по физике. За разработку синих светодиодов нобелевской премии по физике были удостоены трое учёных из Японии: профессор Университета Мэйдзё Акасаки Исаму, профессор Нагойского университета Амано Хироси, а также профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Накамура Сюдзи. Японские учёные получили премию впервые за два года, с тех пор как в 2012 году Яманака Синъя был удостоен нобелевской премии в области физиологии и медицины. Общее количество нобелевских лауреатов японского происхождения достигло 22 человек.
Вступил в силу Закон об охране особых государственных секретов, предусматривающий особые меры защиты секретной информации оборонного и дипломатического характера через присвоение ей статуса «особого секрета». Законом вводятся строгие меры наказания за утечку информации, в частности, лишение свободы сроком до 10 лет для государственных служащих и частных подрядчиков, допустивших утечку такого рода данных. Этот закон, который был принят в декабре 2013 года, вызвал в обществе опасения о возможном ущемлении права народа страны на доступ к информации.
12
Настоятель буддийского храма Киёмидзу в Киото каллиграфически изобразил иероглиф «дзэй» (税, означает «налог»), который был выбран Иероглифом года 2014. Нынешний выбор «иероглифа года» стал 20-м по счёту. Начиная с 1995 года эту процедуру проводит путём сбора предложений от всех желающих Японское общество проверки знаний иероглифов — организация, которая ведает вопросами проведения общенациональных стандартных экзаменов на знание иероглифов. Наибольшее число участников предложило иероглиф «налог» в связи с состоявшимся 1 апреля повышением ставки потребительского налога. Второе место среди кандидатов занял иероглиф «нэцу» (熱 — «жаркий, горячий», тж. входит в состав терминов «лихорадка денге» и «лихорадка Эбола»), а третье — «усо» (嘘 — «ложь», выбор объясняется скандалами в политической, научной и культурной жизни), далее в «горячей десятке» следуют иероглифы «стихийное бедствие», «снег», «слёзы», «извержение», «увеличение», «фальшивый», «магический».
13
В испанском городе Барселона в финале Гран-при по фигурному катанию японский спортсмен Ханю Юдзуру завоевал золото, впервые среди японских фигуристов выиграв два раза подряд. Незадолго до этого на соревнованиях в Пекине 8 ноября Ханю получил серьёзную травму, столкнувшись на льду с другим спортсменом, в связи с чем в конце ноября занял лишь 4-е место в борьбе за Приз NHK (NHK Trophy). Муро Такахито и Матида Тацуки заняли в Барселоне соответственно 5-е и 6-е места, а в женском одиночном катании 6-е место заняла дебютантка этих соревнований Хонго Рика.
14
По результатам голосования на 47-х выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента Японии) из 475 депутатских мандатов (295 по одномандатным округам и 180 по пропорциональной системе представительства) Либерально-демократическая партия обеспечила себе 291, ещё 35 получила составляющая вместе с ЛДП правящую коалицию партия Комэй. В то время, как подавляющая победа правящей коалиции позволила утвердить долгосрочную политическую власть премьер-министра Абэ Синдзо, представительство Демократической партии Японии ограничилось 73 депутатскими мандатами. Представляющие ЛДП Обути Юко, которая в октябре была вынуждена уйти с поста министра экономики, торговли и промышленности в связи с нарушениями финансовой отчетности политических фондов, оказывавших ей поддержку, а также Мацусима Мидори, которой пришлось оставить пост министра юстиции из-за подозрений в нарушении Закона о честных и справедливых выборах, отстояли свои депутатские мандаты. Председатель Демократической партии Кайэда Банри, бывший председатель Партии всех Ватанабэ Ёсими, а также главный советник Партии будущих поколений Исихара Синтаро не смогли завоевать поддержку избирателей. Явка составила 52,66%, что меньше рекордно низкого за всю послевоенную историю показателя предыдущих выборов, когда в голосовании приняли участие 59,32% избирателей.
15
Автомобилестроительная компания Toyota Motor Corporation впервые в мире выпустила в массовую продажу на японском рынке модель автомобиля на топливных элементах (FCV) под названием MIRAI (мирай в переводе с японского означает «будущее»). Автомобиль на топливных элементах движется благодаря электрической энергии, вырабатываемой за счёт реакции содержащегося в топливных элементах водорода с атмосферным кислородом. Поскольку в процессе эксплуатации не образуется углекислого и других выхлопных газов, такие автомобили называют «предельно экологичными». Ежегодный объём производства модели MIRAI составит 700 единиц. На весну запланировано начать её экспорт на американский и европейский рынки. Стоимость новинки (включая потребительский налог) составляет 7 млн 236 тыс. йен. Воспользовавшись государственной субсидией на приобретение экологичных автомобилей, этот автомобиль можно приобрести приблизительно за 5 млн 200 тыс. йен.
Главный тренер сборной Японии по футболу Хавьер Агирре оказался среди 40 человек, в числе которых спортсмены, участвовавшие в матче, а также бывшее руководство футбольного клуба Премьер-лиги Испании «Сарагоса», в отношении которых испанская полиция ведёт расследование по подозрению в организации договорного матча в 2011 году, когда Агирре занимал пост главного тренера «Сарагосы». Сам Агирре категорически отрицает свою причастность.
17
Японская железнодорожная компания JR Токай приступила к строительству новой скоростной железнодорожной трассы для движения оснащённых линейными электродвигателями суперэкспрессов между Токио (станция Синагава) и городом Нагоя. Новую линию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. На станциях Синагава и Нагоя состоялись церемонии, участники которых помолились за безопасное выполнение строительных работ. Планируется, что с открытием новой трассы минимальное время в пути сократится до 40 минут, что более чем вдвое быстрее нынешних 88 минут, которые требуются суперэкспрессам «синкансэн» линии Токайдо. Поскольку 86% новой трассы будет проходить по тоннелям, строителям предстоит справиться с многочисленными сложными задачами, — в частности, выполнить проходческие работы сквозь Южные японские Альпы, а также решить вопрос утилизации больших объёмов грунта, образующихся при строительстве тоннелей.
19
НИИ естественных наук RIKEN, где велись проверочные исследования из-за подозрений о ненадлежащем выполнении научных работ, связанных с так называемыми STAP-клетками, досрочно объявил о результатах проверки (первоначально проверочные исследования планировалось завершить в конце марта 2015 года). Как сообщил RIKEN, воспроизвести STAP-клетки не удалось. Руководитель исследовательской группы и основной автор публикаций о создании STAP-клеток Обоката Харуко, настаивавшая на том, что ей удалось создать такие клетки, за период по ноябрь 2014 года не смогла воспроизвести результаты описанных в публикациях опытов по созданию STAP-клеток. Не удалось воспроизвести результаты и другим исследователям, осуществлявшим параллельную проверку. Две научные работы на эту тему были опубликованы в номере британского научного журнала Nature от 30 января 2014 года, однако позднее в этих публикациях были обнаружены нарушения. В июле обе статьи были отозваны. 21 октября Обоката уволилась из RIKEN.
20
Расположенный в столичном районе Тиёда Токийский вокзал отметил столетний юбилей со дня начала работы в 1914 году. Токийский вокзал является главной железнодорожной станцией японской столицы. Его здание служит своего рода символом эпохи модернизации Японии. В этот день на вокзале планировали продавать карточки для оплаты проезда с интегрированным микрочипом (IC-карточки) Suica особого «юбилейного» дизайна, выпущенные к столетию ограниченным тиражом 15 тысяч единиц. Однако желающих приобрести практичный сувенир в честь столетия вокзала оказалось столь много, что в связи со столпотворением реализацию карточек пришлось прекратить в момент, когда было продано всего около восьми тысяч штук.
22
Центральный совет по вопросам образования (председатель Андзай Юитиро) направил министру по делам просвещения, культуры, спорта, науки и техники Симомуре Хакубуну свои рекомендации по реформированию системы поступления в высшие учебные заведения. Рекомендации предусматривают отказ от нынешнего отбора на основании исключительно количества полученных на письменном экзамене баллов в пользу многосторонней общей оценки способностей абитуриентов, в том числе на основании сочинений и результатов собеседования. В случае, если предложения будут реализованы, это станет настоящей революцией, которая полностью изменит отношение к процессу поступления в вузы в будущем. Предполагается, что по новой системе абитуриенты будут поступать с весенних вступительных экзаменов 2021 года.
23
Мэр города Осака Хасимото Тору оставил пост сопредседателя Партии возрождения Японии, мотивировав это решение «желанием всецело сосредоточиться на проведении административной реформы в Осаке». Губернатор префектуры Осака Мацуи Итиро также объявил о своем уходе с поста сопредседателя партии. Оба оставивших лидерские посты в Партии возрождения Японии политика намерены сосредоточить усилия на своём переизбрании в ходе единых выборов весной 2015 года (на которых будет избран состав префектуральной ассамблеи и городской ассамблеи Осаки). Ожидается, что они вернутся в партийное руководство по окончании выборов. Председателем партии стал Эда Кэндзи, который ранее был её сопредседателем, а пост генерального секретаря занял Мацуно Ёрихиса.
24
На 188-й специальной сессии парламента в ходе формальной процедуры избрания премьер-министра обе палаты выбрали Абэ Синдзо в качестве 97-го по счёту премьер-министра Японии. Вновь назначенный на пост премьер-министра Синдзо Абэ сформировал состав своего третьего кабинета министров. Занимавший в прошлом пост руководителя Управления национальной обороны Накатани Гэн был назначен министром обороны, сменив на этом посту Это Акинори, замешанного в политическом скандале, получившем название «политика и деньги». Остальные 17 членов кабинета министров сохранили свои посты.
26
Независимая исследовательская комиссия НИИ естественных наук RIKEN представила свой итоговый доклад по проблемам, связанным с научными публикациями о STAP-клетках. Комиссия пришла к выводу, что клетки, на основании которых в публикациях делался вывод о создании STAP-клеток, фактически представляли собой эмбриональные стволовые клетки (ES-клетки). При этом комиссия отметила, что ей «не удалось установить», были ли ES-клетки привнесены умышленно, и если да, то кто именно это сделал. Кроме того, комиссия установила факт фальсификаций вышедшей в отставку Обокатой Харуко ещё двух изображений. При этом было отмечено, что большая ответственность за произошедшее лежит и на соавторах научных работ.
30
В ходе последних торгов года на Токийской фондовой бирже наблюдалось масштабное снижение ключевого индекса Nikkei 225, завершившего последнюю торговую сессию в 2014 году на отметке 17 450,77 йены, что на 279,07 пункта ниже аналогичного показателя предыдущего дня. Преобладание заявок на продажу акций было обусловлено беспокойством в связи со сложной политической ситуацией в Греции. Тем не менее, в целом за 2014 год этот индекс вырос на 7,12% и достиг самой высокой отметки на момент завершения года за 15 последних лет.