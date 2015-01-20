隼鸟号2号发射升空、众议院选举、磁悬浮中央新干线动工……。请看2014年12月日本要闻回顾。

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美国信用评级机构穆迪宣布，将日本国债的等级由“Aa3”下调一级至“A1”，这是最高级之下的第四等级。受安倍政权延期实施消费税再度增税等的影响，穆迪认为，日本能否实现财政健全化的不确定性正在增加。此次是该机构时隔三年零四个月下调日本国债等级。降至“A1”后，日本的评级低于中国和韩国的“Aa3”级，与以色列、捷克、阿曼等国同级。

“2014年U-CAN新词·流行语大奖”揭晓，搞笑组合“日本电气联合”的“不行哦～不行不行”和安倍政府内阁决议解禁的“集体自卫权”获得年度大奖。在排名前10中，迪士尼动画片《冰雪奇缘》的主题歌“随它吧”、职业女性因怀孕生产而在单位受到不公对待的“孕妇骚扰”等反映社会问题的词语也榜上有名。

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日本H2A火箭搭载“隼鸟2号”小行星探测器，从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。“隼鸟2号”为2010年6月世界首次从小行星25143上回收样本的“隼鸟号”的后续探测器，此次预定在2018年夏天到达位于地球和火星之间的小行星“1999JU3”，进行为时一年半的样本采集后，于2020年底返回地球。自2007年H2A型7号火箭之后，日本已连续20次成功发射，成功率超过96%。

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2014年诺贝尔奖颁奖仪式在瑞典首都斯德哥尔摩举行，瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫向因开发出蓝色发光二极管（LED）而荣获物理学奖的名城大教授赤崎勇、名古屋大教授天野浩、美国加州大学圣巴巴拉分校教授中村修二颁发了诺贝尔奖证书和奖章。自2012年京都大学教授山中伸弥获得诺贝尔医学生理学奖后时隔两年，日本人又一次荣获诺奖，迄今诺奖得主已达22人。

为保护防卫、外交等有关安保机密情报的《特定秘密保护法》正式实施。该法将严格处罚泄露机密行为，对涉嫌泄密的公务员、民间企业等最高处以10年的刑罚。《特定秘密保护法》于去年12月成立，各界担忧该法的实施可能侵犯公民的知情权。

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在京都市清水寺，主持森清范挥毫写下了象征今年日本世态民情的年度汉字——税，此字当选被认为是受到了今年提升消费税率的影响。日本汉字能力检定协会自1995年起每年在日本全国各地进行年度汉字的公开评选征集活动，今年已是第20次。排在第2至10名的分别是热（指登革热——译注）、嘘（意为谎言——译注）、灾、雪、泣、喷（指御岳山火山喷发——译注）、增、伪、妖。

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在西班牙的巴塞罗那举行的世界花样滑冰大奖赛总决赛上，羽生结弦男单卫冕。羽生在11月8日的中国杯世界花样滑冰大奖赛上因与其他选手发生意外冲撞而受伤，在11月底的NHK杯上仅获第四名。无良崇人和町田树分别获得第五和第六名，第一次参赛的本乡理华获得女单第六名。

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第47届众议院选举举行了投票开票。在全部475个席位中（小选举区295、比例代表180），自民党赢得了290个议席，自民党的执政盟党公明党获得35个议席。执政党的压倒性胜利，巩固了安倍晋三首相长期政权的基础，而最大反对党民主党仅获得73个议席。10月因后援团体资金处理问题而引咎辞职的原经济产业大臣小渊优子、被指有违反公选法嫌疑而辞职的原法务大臣松岛Midori均顺利当选。而民主党党魁海江田万里、前众人之党党魁渡边喜美，下一代党最高顾问石原慎太郎惨遭落选。投票率继上一次的59.32％后，再创战后新低，仅为52.66％。

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丰田汽车公司推出了世界上首款面向大众市场的氢燃料电池车（FCV）“MIRAI”。FCV是由氢与氧的化学反应提供动力，驱动车辆，只排放水蒸气，没有二氧化碳或有害废气排出，被认为是最清洁的新一代汽车。该车年产700辆，还计划明年夏季后开始向欧美出口。零售价每辆723.6万日元。如果利用政府的补贴制度，则可以520万日元购得。

丰田汽车公司副社长加藤光久推出该公司的燃料电池车MIRAI 2014年11月18日，东京都江东区（时事通讯社）

现任日本男足主帅的哈维尔·阿吉雷，因涉嫌在2011年5月的西班牙甲级联赛“萨拉戈萨-莱万特”的比赛中打假球，与有关球员及前萨拉戈萨俱乐部管理人员等40人一起被西班牙检察当局告发。阿吉雷否认自己有任何牵连。

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东海旅客铁道（JR东海）公司筹划的东京品川至名古屋的磁悬浮中央新干线的建设工程破土动工，计划于2027年开通。现在的东海道新干线运行时间约为88分，磁悬浮开通后最短目标时间为40分钟，缩短了一半以上。全程86％为隧道，建造过程中排出的大量废土的处理、贯穿南阿尔卑斯山的艰巨工程等，许多难题依然摆在建设者面前。

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围绕STAP细胞研究中存在的不正当行为问题，理化学研究所公布称，他们的验证团队及小保方晴子本人均未能重现STAP细胞，由此提前结束原定将持续到2015年3月的实验。小保方晴子和她的团队今年一月在英国的《自然》杂志上发表论文，声称成功制造出了STAP细胞，但其后被指论文内容存在诸多疑点，最终两篇论文在七月全部撤回。小保方于12月21日从理化学研究所辞职。

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JR东京站迎来开业百年纪念。东京站是首都的一个主要车站，日本现代化的象征。在开业百年纪念的这一天，原定限量发售的15000张“Suica”（可充值的非接触式IC卡——译注），因购买者蜂拥而至造成混乱，不得已在卖出8000张后停售。

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中央教育审议会就高考改革问题向文部科学大臣下村博文提交了意见书。其中建议，取代现行的“一分定优劣”的笔试，今后学生考核应采取论文、面试等形式，向多方面的综合评估过渡。如果这种做法得以实现，将成为对以往高考概念的重大变革。新制度力争从2021年春的考生中开始实施。

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维新党共同代表、大阪市市长桥下彻宣布，“为集中精力实现‘大阪都构想’，暂时辞去维新党共同代表一职”。松井一郎干事长（大阪府知事）也同时辞职。两人今后将专心致力于明年４月举行的地方选举（大阪府议选、大阪市议选），预计他们会在选举结束后复职。江田宪司共同代表任党代表，松野赖久代理党代表出任干事长。

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第188届特別国会召开，在众参两院的首相提名选举中，安倍晋三当选为第97任首相。第三次安倍内阁，除防相江渡聪德因政治资金问题而不再连任，由前防卫厅长、自民党的中谷元接替外，其余17名内阁阁僚均得以留任。

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理化学研究所的调查委员会就STAP细胞论文问题公布了最终报告，称调查表明，论文中被视为STAP细胞来源的细胞，是胚胎干细胞（ES细胞）；胚胎干细胞的混入是蓄意还是无意、由何人而为等则“不得而知”。调查委员会还另外认定了两张小保方晴子伪造的图表，并指出，她的合作者们也负有重大责任。

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东京证券交易所今年最后一个交易日，由于希腊政局不稳，股市抛售订单大增，日经平均股价大幅下跌，最终以17450.77日元收盘，比前一天下跌279.07日元。但今年一年日经平均指数上升7.12%，年终收盘价时隔15年创下新高。