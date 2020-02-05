La mayor atracción del parque Kagamino es un hermoso túnel de cerezos de 200 metros de largo que es iluminado con faroles en la noche durante la temporada del hanami. Los cerezos en flor añaden más esplendor a la ceremonia de los estudiantes que ingresan cada año en la Universidad Tecnológica de Kōchi en abril.
Parque Kagamino (Kōchi)
- Variedad: Somei yoshino, yaezakura
- Número de árboles: 600
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chō, Kami-shi, Kōchi
- Sitio web: Visit Kochi
El parque Kagamino se encuentra en la ciudad de Kami, donde Yanase Takashi—creador de la popular historia y serie de anime Anpanman—creció y donde hay un pabellón conmemorativo dedicado a él y un Museo de Anpanman. La oficina de información de la ciudad, frente a la estación de JR Tosa-Yamada, está también decorada con coloridos personajes de Anpanman.
(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la Ciudad de Kami.)