La mayor atracción del parque Kagamino es un hermoso túnel de cerezos de 200 metros de largo que es iluminado con faroles en la noche durante la temporada del hanami. Los cerezos en flor añaden más esplendor a la ceremonia de los estudiantes que ingresan cada año en la Universidad Tecnológica de Kōchi en abril.

Parque Kagamino (Kōchi)

Variedad: Somei yoshino, yaezakura

Somei yoshino, yaezakura Número de árboles: 600

600 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: gratuita

gratuita Dirección: Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chō, Kami-shi, Kōchi

Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chō, Kami-shi, Kōchi Sitio web: Visit Kochi

El parque Kagamino se encuentra en la ciudad de Kami, donde Yanase Takashi—creador de la popular historia y serie de anime Anpanman—creció y donde hay un pabellón conmemorativo dedicado a él y un Museo de Anpanman. La oficina de información de la ciudad, frente a la estación de JR Tosa-Yamada, está también decorada con coloridos personajes de Anpanman.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la Ciudad de Kami.)