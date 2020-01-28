1978年の全国植樹祭を記念して開園した鏡野公園にはソメイヨシノ、ヤエザクラなど多くの桜が植えられています。一番の人気スポットである全長200メートルの桜のトンネルは、実は鏡野公園ではなく、隣接する高知工科大学のキャンパス内にあります。公園と大学の間には柵や塀がなく自由に行き来できるため、同大が手塩にかけて育ててきた桜も含めて広々とした空間で花見を楽しむことができます。

高知・鏡野公園

桜の種類： ソメイヨシノ、ヤエザクラなど

ソメイヨシノ、ヤエザクラなど 本数： 約600本

約600本 例年の見ごろ： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 高知県香美市土佐山田町宮ノ口

高知県香美市土佐山田町宮ノ口 公式HPなど： 香美市いんふぉめーしょん

鏡野公園がある香美市は、アンパンマンの作者・やなせたかしさんの出身地で、市内にはアンパンマンミュージアムもあります。上記問い合わせ先の「香美市いんふぉめーしょん」はJR土佐山田駅前にあり、たくさんのアンパンマンのキャラクターたちが出迎えてくれます。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：香美市観光協会（鏡野公園に隣接する高知工科大学キャンパスの桜のトンネル）

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