La plus grande attraction du parc Kagamino, dans la préfecture de Kôchi, est un splendide tunnel de cerisiers de 200 mètres de long, illuminé de lanternes la nuit pendant la période de floraison. Les belles fleurs embellissent la cérémonie d’entrée des étudiants à l'Université de technologie de Kôchi au début du mois d’avril de chaque année. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Kagamino est situé dans la ville de Kami, où a grandi Yanase Takashi, le créateur du populaire livre d'images et série animée Anpanman, extrêmement populaire auprès des enfants du Japon. Le Yanase Takashi Memorial Hall et le musée Anpanman s’y trouvent. Le bureau d'information de la ville, en face de la gare JR de Tosa-Yamada, est décoré de couleurs vives avec des personnages d'Anpanman.

Une fois sorti de la gare, le bus Tosaden-kôtsû vous emmène au parc Kagamino en à peine 10 minutes !

Parc Kagamino (Kôchi)

Adresse : Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chô, Kami-shi, Kôchi-ken

Nombre d'arbres : 600

Floraison : de fin mars à début avril

Illuminations : du 20 mars au 4 avril, de 18 h à 21 h

Variétés : somei yoshino, yae-zakura

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Association de tourisme de la ville de Kami)