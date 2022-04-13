Главная достопримечательность парка Кагамино – удивительный туннель сакуры длиной 200 метров, который во время сезона любования цветами освещают фонарями. Прекрасные цветы также служат фоном для ежегодной церемонии поступления студентов расположенного рядом Технологического университета Коти.

Парк Кагамино расположен в городе Ками, где вырос Янасэ Такаси, создатель популярной детской книжки с картинками и аниме-сериала «Анпамман», и где сейчас расположены Мемориальный зал Янасэ Такаси и музей Анпаммана. Стойка городской информации перед станцией JR Тоса-Ямада украшена красочной надписью «Анпамман».

Парк Кагамино (преф. Коти)

Сорта: сомэй-ёсино, яэдзакура

Количество деревьев: 600

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно

Вход: бесплатно

Адрес: Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chō, Kami-shi, Kōchi

Вебсайт «Посетите Коти» (парк Кагамино, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация г. Ками