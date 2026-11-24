El Mitsubishi Montero regresa al mercado japonés tras siete años de ausencia. El nuevo modelo, a la venta en Japón el 17 de diciembre de 2026, combina su tradicional capacidad todoterreno con los últimos equipamientos de confort. ¿Cómo ha evolucionado este referente de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas, tan populares en los ochenta y noventa?

El Montero, punta de lanza de los vehículos de ocio en Japón

Los orígenes de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas de Mitsubishi Motors se remontan al Jeep, cuya producción comenzó en 1953 mediante el envío de piezas para su montaje local, tras un acuerdo firmado el año anterior con la empresa estadounidense Willys-Overland. Su contrato de licencia, sin embargo, impedía exportarlo.

A principios de los años ochenta, cuando crecía en todo el mundo la demanda de auténticos todoterrenos con tracción a las cuatro ruedas, Mitsubishi desarrolló el Montero (conocido como Pajero en Japón) como un modelo propio que también pudiera comercializarse en el extranjero. La primera generación, nacida en 1982, aprovechó la tecnología adquirida con la fabricación del Jeep para combinar capacidades de todoterreno y un confort similar al de un turismo, convirtiéndose en pionera de los vehículos polivalentes de ocio, los llamados RV (recreational vehicles, “vehículos recreativos”).

La primera generación del Montero, presentada en 1982, cosechó numerosas victorias en el París-Dakar. (Imagen cortesía de Mitsubishi Motors)

Los éxitos del Montero en el automovilismo también impulsaron su popularidad. Desde su debut en 1983 en el Rally París-Dakar (el actual Rally Dakar), “el más duro del mundo”, acumuló 12 victorias en la clasificación general. Estos triunfos reforzaron la percepción de su gran capacidad todoterreno y contribuyeron a mejorar la imagen de los modelos de serie.

La segunda generación, presentada en 1991, mejoró la habitabilidad y el confort, y fue bien recibida por una serie de funciones avanzadas que combinaban la estabilidad sobre asfalto y la capacidad para circular por nieve y terrenos difíciles. Su elegante diseño, que también encajaba en la ciudad, le granjeó el apoyo de jóvenes y de familias. Más allá de ser una herramienta para las actividades al aire libre, se convirtió en un reflejo de estilos de vida y aspiraciones. La fiebre del esquí reforzó aún más su popularidad, hasta convertir las hileras de Montero con portaesquís en el techo junto a las pistas en una estampa habitual del invierno.

El elegante diseño de la segunda generación del Montero, presentada en 1991. (Imagen cortesía de Mitsubishi Motors)

La tercera generación, de 1999, incorporaba una carrocería monocasco, cuya rigidez dependía del conjunto de la estructura. El objetivo era mejorar el confort de marcha y la estabilidad de la conducción. La cuarta generación, de 2006, mantuvo esa arquitectura básica, pero su producción para el mercado japonés terminó en 2019, y la destinada a la exportación, en 2021. La debilidad de las ventas ante el auge de los vehículos utilitarios deportivos (SUV, en inglés) de carácter urbano, basados en turismos, puso un punto y aparte a unos 39 años de historia. Con más de 3.290.000 unidades fabricadas entre sus cuatro generaciones y una presencia en más de 170 países y regiones, el Montero fue, sin duda, uno de los grandes emblemas de Mitsubishi Motors.

Tradición y calidad frente al Land Cruiser

El Montero ha regresado. Su quinta generación conserva las formas angulosas de sus predecesores, al tiempo que realza su robustez y su calidad percibida. El frontal se presenta bajo el lema de “serenidad y confianza inquebrantables”, en sintonía con las artes marciales japonesas, e incorpora el lenguaje de diseño Dynamic Shield, característico de Mitsubishi. El interior combina tradición y vanguardia con una instrumentación que reinterpreta en clave moderna los tres indicadores de los modelos anteriores.

Puesto de conducción del nuevo Montero. (Imagen cortesía de Mitsubishi Motors)

El vehículo utiliza un chasis de largueros basado en el de la camioneta Triton, conocida también como L200 en mercados como el de España. Esta estructura, formada por un robusto bastidor en forma de escalera bajo la carrocería, resiste bien la torsión y los impactos y resulta adecuada para circular fuera del asfalto. La suspensión trasera emplea un eje que une ambas ruedas y se apoya en muelles helicoidales y otros elementos, una configuración que favorece la durabilidad y la capacidad todoterreno.

El motor es un turbodiésel de cuatro cilindros en línea y 2,4 litros, asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades. También destaca la elección de un diésel de 150 kilovatios de potencia máxima y 480 newton-metros de par máximo, frente a la tendencia actual hacia los híbridos. Su gran fuerza de tracción desde bajas revoluciones permite esperar una respuesta solvente incluso en pendientes pronunciadas y terrenos embarrados. Un sistema de control integrado que se adapta a las condiciones de marcha, y siete modos de conducción, incluidos los de nieve, arena y rocas, le permiten afrontar superficies muy diversas.

El confort también ha mejorado. Las medidas de aislamiento acústico, que incluyen los cristales de las puertas delanteras y traseras, reducen el ruido en el habitáculo, mientras que los acabados superiores incorporan asientos calefactados, ventilación en las plazas delanteras y un equipo de audio prémium desarrollado junto con Yamaha. A su tradicional combinación de capacidad todoterreno y confort se suma así la calidad propia de un SUV de lujo actual.

El rival directo del nuevo Montero será, previsiblemente, el Land Cruiser 250 de Toyota. El Montero mide 4.920 milímetros de largo, 1.925 de ancho y entre 1.900 y 1.910 de alto. Aunque ambos tienen una longitud prácticamente idéntica, el Montero es 55 milímetros más estrecho. Esa diferencia podría facilitar su manejo en las calles y los aparcamientos estrechos de Japón.

El Land Cruiser 250, rival del nuevo Montero. (Imagen cortesía de Toyota Motor)

En Japón, el precio del Montero oscila entre 6.193.000 y 7.950.800 yenes. El Land Cruiser 250 se comercializa actualmente en versión de gasolina, por 5.779.400 yenes, mientras que los pedidos de la versión diésel están suspendidos, y su lanzamiento y la reapertura de pedidos están previstos a partir de diciembre de 2026. Habrá que ver cómo compite el nuevo Montero con la elevada capacidad de tracción a las cuatro ruedas, el confort y la variedad de motorizaciones del Land Cruiser 250.

¿Por qué recuperar ahora el Montero?

El regreso del Montero parece responder también al propósito de Mitsubishi Motors de reconstruir su marca. La ocultación de problemas que exigían llamadas a revisión en 2000 y 2004, así como la manipulación de los datos de consumo de combustible en 2016, entre otros escándalos, dañaron su imagen y obligaron a la empresa a reestructurarse. Con la recuperación de uno de sus antiguos modelos emblemáticos, la compañía parece buscar una mayor presencia de la marca Mitsubishi y una mejora de sus resultados.

Otro factor es la creciente demanda de modelos que evocan los todoterrenos clásicos. En las últimas décadas, el mercado de los SUV ha estado dominado por los modelos crossover de carácter urbano, desarrollados sobre la base de turismos.

El nuevo Montero en plena marcha por el campo. (Imagen cortesía de Mitsubishi Motors)

Sin embargo, en los últimos años, modelos con grandes aptitudes de tracción a las cuatro ruedas, como el Land Cruiser, vuelven a despertar interés bajo la denominación de “SUV todoterreno”. A la consolidación de actividades de ocio al aire libre, como la acampada o la pesca, se suma el interés por disponer de vehículos capaces de circular por terrenos difíciles y carreteras en mal estado ante catástrofes naturales como lluvias torrenciales o terremotos.

No toda esa demanda se traduce directamente en ventas, pero son muchos quienes valoran una auténtica capacidad todoterreno, distinta de la de los SUV urbanos, y la tranquilidad de poder desplazarse por cualquier tipo de vía. El nuevo Montero puede considerarse una respuesta a esas necesidades.

Uno de los aspectos más destacables de este regreso es que el Montero se concibe como una gama y no como un modelo aislado. En su nueva visión estratégica a medio y largo plazo, presentada en mayo de 2026, la compañía anunció que el nuevo Montero sería su buque insignia, el modelo de mayor categoría y más representativo de la marca, y que en el futuro daría origen a una gama. Al igual que en su oferta de antaño, contempla incorporar modelos de distintos tamaños, incluidos SUV pequeños y compactos.

La estrategia actual de la compañía pasa por reforzar sus productos y su marca aprovechando fortalezas propias como la capacidad todoterreno, la durabilidad y la fiabilidad. El regreso del Montero simboliza esa apuesta. ¿Podrá este vehículo, que en su día aportó nuevos valores a la cultura del automóvil en Japón, volver a brillar como uno de los emblemas de Mitsubishi Motors? Cabe esperar que la marca crezca y se gane el apoyo tanto de sus seguidores de siempre como de las nuevas generaciones.