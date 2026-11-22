La gastronomía japonesa es uno de los grandes atractivos para los turistas extranjeros, pero su popularidad se extiende hoy por todo el mundo. Una encuesta reciente revela cuáles son los platos que los propios japoneses desean que se disfruten en su forma auténtica en todo el planeta.

El sushi es el rey indiscutible

¿Cuál es el primer plato que le viene a la mente cuando escucha la expresión “comida japonesa”? Según una encuesta realizada a mediados de septiembre, la respuesta más frecuente, con gran diferencia, fue el sushi (80,0 %). Este popular plato encabezó las preferencias en todos los grupos de edad, y entre las personas de 60 años o más el porcentaje alcanzó un notable 88,3 %.

La encuesta, realizada por Suzumo Machinery, fabricante de robots para preparar y servir sushi y arroz, contó con la participación de 600 personas de 20 años o más. Por detrás del sushi se situaron la tempura, en el segundo lugar, con un 57,2 %, y la sopa de miso, en el tercero, con un 44,3 %.

Al preguntar a los encuestados qué tipos de comida japonesa recomendarían a las personas en el extranjero, el sushi (68,2 %) y la tempura (42,0 %) volvieron a ocupar los primeros puestos. Completaron los cinco primeros lugares el shabu-shabu y el sukiyaki (26,0 %), el ramen (24,0 %) y el onigiri (23,7 %). Aunque la sopa de miso había ocupado el tercer lugar como comida que se asocia inmediatamente con Japón, en este caso cayó al octavo puesto, ya que solo el 21,3 % de los encuestados la eligió.

También se preguntó a los encuestados qué les gustaría que las personas de otros países conocieran o experimentaran de la gastronomía japonesa. La respuesta más frecuente, elegida por el 48,8 %, fue que los comensales extranjeros pudieran “disfrutar de alimentos con el mismo sabor y calidad que en Japón”. Aunque esta opinión solo era compartida por alrededor del 30 % de las personas de entre 20 y 29 años, el porcentaje aumentaba con la edad hasta alcanzar el 65 % entre los encuestados de 60 años o más.

El sushi es cada vez más popular en el extranjero, pero el reto consiste en ofrecer “el mismo sabor y la misma calidad que en Japón” sin renunciar a unos precios razonables. Al preguntar a los encuestados qué aspecto consideraban prioritario, cerca del 70 % se decantó por el sabor y la calidad: un 35,3 % los consideró más importantes “incluso si eso supone un precio más elevado”, mientras que un 34,5 % opinó que eran “algo más importantes”. En cambio, solo el 15,8 % dio prioridad a unos precios razonables.