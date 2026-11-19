El agua embotellada encabezó una clasificación de las principales opciones que utilizan los japoneses para beber agua, con la comodidad como el motivo más habitual.

Limpieza y comodidad

Panasonic llevó a cabo en abril una encuesta sobre los hábitos diarios de consumo de agua dirigida a 4.700 personas, 100 por cada una de las 47 prefecturas de Japón. En el sondeo se preguntó qué opciones utilizaban principalmente para beber agua. El agua embotellada ocupó el primer lugar, con un 44 %. Entre quienes preferían el agua embotellada, el motivo más citado fue la comodidad, con un 54,9 %, seguido de la limpieza y el sabor.

El agua del grifo ocupó el segundo lugar, con un 35,8 %, muy por delante del agua del grifo filtrada mediante un purificador o servida desde un dispensador de agua. Las estrictas normas japonesas sobre la calidad del agua generan confianza entre los residentes respecto a la seguridad del agua del grifo, lo que la convierte en una de las principales opciones para beber agua en la vida cotidiana.

El desglose por prefecturas del porcentaje de encuestados que bebían agua directa del grifo mostró una clara concentración en el este de Japón, con Nagano (66 %), Yamagata (56 %), Fukushima (55 %), Aomori (53 %) e Iwate (52 %). Por el contrario, la proporción de quienes afirmaron sentirse reacios a beber agua directamente del grifo fue mayor en el oeste de Japón, como en Okinawa (69 %), Nagasaki (61 %) y Fukuoka (60 %); Saitama, en el este del país, también registró un 60 %.

El motivo más habitual para mostrarse reacio a beber agua directa del grifo fue su olor y sabor a cloro, citado por el 64,3 % de los encuestados. Otros expresaron preocupación por la higiene de las tuberías de suministro de agua y los depósitos de almacenamiento de las viviendas, así como por sustancias nocivas como las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), a menudo denominadas “sustancias químicas eternas”.