Los días festivos nacionales en el calendario japonés

Guíade Japón

Japón cuenta con 16 días festivos nacionales, desde el día de Año Nuevo, el 1 de enero, hasta el Día del Agradecimiento al Trabajo, el 23 de noviembre.

Consulte si hay algún día festivo durante su viaje

Si tiene pensado viajar a Japón, compruebe los días festivos que habrá durante su estancia. La mayoría de los museos, por ejemplo, cierran los lunes, pero si un lunes es festivo, es posible que abran ese día y cierren el martes siguiente.

Hay 16 días festivos al año

Según la página web de la Oficina del Gabinete, la Ley de Días Festivos Nacionales (en adelante, la Ley de Festivos) se promulgó en 1948. Actualmente, hay 16 días festivos al año, que son los siguientes:

La mayoría de los días festivos, como el Día de Año Nuevo o el Día de la Fundación Nacional, tienen una fecha fija que no cambia cada año, pero hay excepciones que se deben tener en cuenta.

Días festivos con fecha no fija: el “Happy Monday”

Hay cuatro días festivos, por ejemplo, que se designan como “el lunes X del mes Y”, sin una fecha fija. Estos días tenían en origen una fecha fija (por ejemplo, el Día de la Mayoría de Edad era el 15 de enero), pero se modificaron mediante una enmienda a la ley conocida como “Happy Monday” (“lunes feliz”) para crear fines de semana de tres días consecutivos, incluyendo el sábado y el domingo, y así fomentar actividades de ocio como los viajes.

Días festivos con fecha no fija: el Día del Equinoccio de Primavera y el del Equinoccio de Otoño

También existen el Día del Equinoccio de Primavera y el Día del Equinoccio de Otoño, cuyas fechas se determinan calculando el movimiento de la Tierra.

Días festivos compensatorios

Además, hay casos en los que un día que no corresponde con las condiciones anteriores se convierte en festivo. Esto se conoce como “día festivo compensatorio”. Cuando un día festivo nacional cae en domingo, el festivo se traslada al día no festivo más cercano posterior a ese domingo. Esto se basa en la idea de que los días festivos deben asegurarse como días de descanso, aparte de los domingos, para que los ciudadanos puedan celebrar, mostrar gratitud o conmemorar, y pasar un día apropiado para el significado de la festividad, de acuerdo con el Artículo 1 de la Ley de Festivos, que establece que “los días festivos son días en los que la nación entera celebra, agradece o conmemora”. Por lo tanto, los días festivos compensatorios suelen caer en lunes.

Excepción 1 del día festivo compensatorio

Sin embargo, hay casos en los que esto no ocurre. Por ejemplo, si los días 3, 4 y 5 de mayo, que son tres días festivos consecutivos, caen en sábado (día 3), domingo (día 4) y lunes (día 5), el martes 6 de mayo se convertiría en día festivo compensatorio.

Excepción 2 del día festivo compensatorio

Además, existe una regla que establece que los días laborables que caen entre dos días festivos también serán festivos. Por ejemplo, si el lunes 21 de septiembre es el Día del Respeto a los Mayores y el miércoles 23 de septiembre es el Día del Equinoccio de Otoño, el martes 22 de septiembre, que se encuentra entre ambos, también sería festivo.

Muchos restaurantes cierran los días festivos. Para evitar la triste situación de llegar al restaurante donde se deseaba comer y encontrarlo cerrado, es mejor consultar los días festivos en el calendario japonés y planificar el viaje con cuidado.

Material de referencia (en japonés)

Acerca de los días festivos nacionales, Oficina del Gabinete

Acerca de los días festivos nacionales, Oficina del Gabinete Días festivos nacionales, Observatorio Astronómico Nacional de Japón

Artículo redactado por el Departamento Editorial de nippon.com.

(Imagen del encabezado: muchos comercios exhiben banderas japonesas en los días festivos nacionales. © Pixta.)