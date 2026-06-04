Los días festivos nacionales de Japón en 2027

Vida Sociedad

Un resumen de los 16 días festivos nacionales de Japón en 2027, incluida la Semana Dorada, un conjunto de festividades que se suceden al final de la primavera.
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Un año con menos puentes

Japón cuenta con 16 días festivos a lo largo del año. En 2027, el periodo festivo de la Semana Dorada (Golden Week), que se extiende del 29 de abril al 5 de mayo, supone una gran ventaja para los empleados de empresas y oficinas, que solo tendrán que utilizar un día de vacaciones pagadas para disfrutar de siete días de descanso. Sin embargo, solo hay cinco fines de semana de tres días a lo largo del año.

A continuación ofrecemos una tabla con los días festivos nacionales de 2027. Cuando un día festivo cae en domingo, suele celebrarse el lunes siguiente, y este es el caso del Día del Equinoccio de Primavera en 2027. En otro artículo les ofrecemos también la lista de días festivos nacionales de 2026.

Días festivos nacionales en 2027

Día de Año Nuevo 1 de enero
Día de la Mayoría de Edad 11 de enero (segundo lunes de enero)
Día de la Fundación Nacional 11 de febrero
Cumpleaños del Emperador 23 de febrero
Día del equinoccio de primavera 21 de marzo (el festivo se traslada al 22 de marzo)
Día de Shōwa 29 de abril
Día de la Constitución 3 de mayo
Día de la Naturaleza 4 de mayo
Día de los Niños 5 de mayo
Día del Mar 19 de julio (tercer lunes de julio)
Día de la Montaña 11 de agosto
Día del Respeto a los Mayores 20 de septiembre (tercer lunes de septiembre)
Día del equinoccio de otoño 23 de septiembre
Día del Deporte 11 de octubre (segundo lunes de octubre)
Día de la Cultura 3 de noviembre
Día de Agradecimiento al Trabajo 23 de noviembre

Creado por nippon.com a partir de la información de la Oficina del Gabinete.

Un vistazo al calendario de días festivos en 2027

En Japón, las empresas y los centros educativos suelen declarar festivos los tres últimos días laborables del año. El 2 y el 3 de enero, que forman parte del sanganichi —los tres primeros días del Año Nuevo—, también son considerados festivos por la mayoría de la gente.

Año Nuevo de 2027

Semana Dorada de 2027

La Semana Dorada es un conjunto de cuatro días festivos nacionales —el Día de Shōwa, el Día de la Constitución, el Día de la Naturaleza y el Día de los Niños— que se celebra desde finales de abril hasta principios de mayo. Es uno de los periodos de mayor actividad turística en Japón, ya que mucha gente viaja tanto dentro como fuera del país.

Semana Dorada de 2027

Septiembre de 2027

Año Nuevo de 2028

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)

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