Los días festivos nacionales de Japón en 2027

Los días festivos nacionales de Japón en 2027Vida Sociedad
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Un año con menos puentes
Japón cuenta con 16 días festivos a lo largo del año. En 2027, el periodo festivo de la Semana Dorada (Golden Week), que se extiende del 29 de abril al 5 de mayo, supone una gran ventaja para los empleados de empresas y oficinas, que solo tendrán que utilizar un día de vacaciones pagadas para disfrutar de siete días de descanso. Sin embargo, solo hay cinco fines de semana de tres días a lo largo del año.
A continuación ofrecemos una tabla con los días festivos nacionales de 2027. Cuando un día festivo cae en domingo, suele celebrarse el lunes siguiente, y este es el caso del Día del Equinoccio de Primavera en 2027. En otro artículo les ofrecemos también la lista de días festivos nacionales de 2026.
Días festivos nacionales en 2027
|Día de Año Nuevo
|1 de enero
|Día de la Mayoría de Edad
|11 de enero (segundo lunes de enero)
|Día de la Fundación Nacional
|11 de febrero
|Cumpleaños del Emperador
|23 de febrero
|Día del equinoccio de primavera
|21 de marzo (el festivo se traslada al 22 de marzo)
|Día de Shōwa
|29 de abril
|Día de la Constitución
|3 de mayo
|Día de la Naturaleza
|4 de mayo
|Día de los Niños
|5 de mayo
|Día del Mar
|19 de julio (tercer lunes de julio)
|Día de la Montaña
|11 de agosto
|Día del Respeto a los Mayores
|20 de septiembre (tercer lunes de septiembre)
|Día del equinoccio de otoño
|23 de septiembre
|Día del Deporte
|11 de octubre (segundo lunes de octubre)
|Día de la Cultura
|3 de noviembre
|Día de Agradecimiento al Trabajo
|23 de noviembre
Creado por nippon.com a partir de la información de la Oficina del Gabinete.
Un vistazo al calendario de días festivos en 2027
En Japón, las empresas y los centros educativos suelen declarar festivos los tres últimos días laborables del año. El 2 y el 3 de enero, que forman parte del sanganichi —los tres primeros días del Año Nuevo—, también son considerados festivos por la mayoría de la gente.
Semana Dorada de 2027
La Semana Dorada es un conjunto de cuatro días festivos nacionales —el Día de Shōwa, el Día de la Constitución, el Día de la Naturaleza y el Día de los Niños— que se celebra desde finales de abril hasta principios de mayo. Es uno de los periodos de mayor actividad turística en Japón, ya que mucha gente viaja tanto dentro como fuera del país.
(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)