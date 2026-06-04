Los días festivos nacionales de Japón en 2027

Un resumen de los 16 días festivos nacionales de Japón en 2027, incluida la Semana Dorada, un conjunto de festividades que se suceden al final de la primavera.

Un año con menos puentes

Japón cuenta con 16 días festivos a lo largo del año. En 2027, el periodo festivo de la Semana Dorada (Golden Week), que se extiende del 29 de abril al 5 de mayo, supone una gran ventaja para los empleados de empresas y oficinas, que solo tendrán que utilizar un día de vacaciones pagadas para disfrutar de siete días de descanso. Sin embargo, solo hay cinco fines de semana de tres días a lo largo del año.

A continuación ofrecemos una tabla con los días festivos nacionales de 2027. Cuando un día festivo cae en domingo, suele celebrarse el lunes siguiente, y este es el caso del Día del Equinoccio de Primavera en 2027. En otro artículo les ofrecemos también la lista de días festivos nacionales de 2026.

Días festivos nacionales en 2027

Creado por nippon.com a partir de la información de la Oficina del Gabinete.

Un vistazo al calendario de días festivos en 2027

En Japón, las empresas y los centros educativos suelen declarar festivos los tres últimos días laborables del año. El 2 y el 3 de enero, que forman parte del sanganichi —los tres primeros días del Año Nuevo—, también son considerados festivos por la mayoría de la gente.

Semana Dorada de 2027

La Semana Dorada es un conjunto de cuatro días festivos nacionales —el Día de Shōwa, el Día de la Constitución, el Día de la Naturaleza y el Día de los Niños— que se celebra desde finales de abril hasta principios de mayo. Es uno de los periodos de mayor actividad turística en Japón, ya que mucha gente viaja tanto dentro como fuera del país.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)