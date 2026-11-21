Tsurugajô (aussi appelé château d’Aizu-Wakamatsu) a été le théâtre d’un long siège pendant les années tumultueuses qui ont marqué le passage de l’époque d’Edo (1603–1868) à l’ère Meiji (1868–1912). Défendu désespérément par les serviteurs du shogunat, il incarnait les idéaux de chaque samouraï. Aujourd’hui, le château aux tuiles rouges est devenu le symbole de la préfecture de Fukushima, au nord-est du pays.

Un contraste de rouge et de blanc à couper le souffle

Tsurugajô, la fierté d’Aizu-Wakamatsu, est le seul château du pays avec un toit recouvert de tuiles rouges, un magnifique contraste avec ses murs en crépi blanc. Construit au Moyen Âge à l’origine comme une simple fortification, il a été agrandi pour devenir un château à part entière – il abrite même un donjon – sous le règne de Toyotomi Hideyoshi au XVIe siècle. À l’origine, le donjon avait des murs noirs et des tuiles noires, et le nom du château, qui évoque les grues blanches (tsuru), aurait eu un aspect totalement différent. (Tsurugajô signifie littéralement « le château de la grue ».)

Le toit rouge de l’édifice existe depuis 1648. Ses tuiles ont été recouvertes d’un vernis riche en fer, un bon moyen de prévenir les fissures causées par le gel en raison des hivers enneigés. Ce choix qui a été fait pour des raisons esthétiques et pratiques a fini par faire du château l’un des plus emblématiques du Tôhoku, la région correspondant au nord-est du Japon.

Une vue imprenable sur les pelouses verdoyantes et les pins du parc situé dans l'enceinte du château. (© Nippon.com)

Les visiteurs peuvent se faire photographier à l’entrée du donjon avec deux akabeko (vaches rouges toute mignonnes avec une tête qui se balance), pièce d’artisanat populaire de la ville d’Aizu-Wakamatsu. (© Nippon.com)

La vue depuis le dernier étage du donjon. Les tuiles de couleur brun-rouge ont été conçues pour résister aux rudes hivers d’Aizu. (© Nippon.com)

Les fondations du château ont été démolies en 1874 sur ordre du nouveau gouvernement Meiji. L’édifice a été reconstruit en 1965. Financée par des dons de citoyens, la structure en béton armé s’étend sur cinq niveaux et six étages. Le toit sera rénové en 2011 et ses tuiles noires remplacées par des tuiles rouges lors de travaux de reconstruction de l’édifice.

Avec une superficie de 22,8 hectares, le parc du château offre à la population locale comme aux touristes de passage dans la région un cadre agréable propice à la détente. Le donjon abrite un musée d’histoire locale évoquant l’édifice à travers les époques. Grâce à des supports vidéo et des écrits, les visiteurs peuvent aussi en apprendre davantage sur la vie de personnalités locales comme le chercheur en bactériologie Noguchi Hideyo. Le dernier étage du château offre une vue panoramique imprenable sur la ville.

Des murs de pierre entourent une zone de stockage située sous le donjon. La ville d’Aizu étant éloignée de la mer, de grandes quantités de sel y étaient conservées. (© Nippon.com)

Une exposition de sculptures, de reproductions de casques de samouraïs et une chronologie des seigneurs du château. (© Nippon.com)

Les structures du château, la porte Kurogane et la tourelle Hoshii sont également recouvertes de tuiles rouges. (© Nippon.com)

À ne pas manquer également la porte Kurogane, la tourelle Hoshii et les structures au sud. Tous ont été fidèlement reconstruits à l’aide de techniques d’assemblage du bois, d’après des croquis architecturaux de l’époque d’Edo et des photographies prises dans les années 1870, au début de l’ère Meiji. On y trouve notamment des reproductions d’équipements militaires, et des écrans numériques qui retracent l’histoire du château.

Après une promenade dans le château, la maison de thé Rinkaku dans le parc de l’édifice est un passage incontournable. Érigée par le fils de l’illustre maître du thé Sen no Rikyû (1522-1591), elle a été remontée après avoir été transférée pour éviter sa destruction lorsque le château a été démoli. De nombreux visiteurs étrangers aiment à s’y détendre en dégustant une tasse de délicieux thé vert matcha.

Le niveau supérieur de la porte Kurogane est en fait un couloir. (© Nippon.com)

Quand l’art numérique retrace l’histoire du château à l’intérieur de la tourelle Hoshii. (© Nippon.com)

Des cérémonies du thé ont toujours lieu dans cette maison du thé au toit de chaume. (© Nippon.com)

L’entrée dans la maison de thé coûte 210 yens, avec un supplément de 600 yens pour le thé vert matcha et les pâtisseries traditionnelles japonaises qui l’accompagnent. (© Nippon.com)

Symbole de l’esprit indomptable des samouraïs d’Aizu

Parmi les seigneurs du château qui ont régné avant l’époque d’Edo (1608-1868) figuraient les redoutables samouraïs Date Masamune (1567-1636), Gamô Ujisato (1556-1595) et Uesugi Kagekatsu (1556-1623). En 1643, Hoshina Masayuki (1611-1673), quatrième fils du shôgun Tokugawa Hidetada (1579-1632), sera nommé seigneur du château. Il prendra le nom de famille Matsudaira et ses descendants continueront à régner sur le domaine jusqu’à la fin du shogunat, en 1868. La famille est étroitement liée à la bataille d’Aizu, dernier théâtre de conflit majeur de la guerre civile opposant les partisans loyaux au shôgun aux forces impériales.

Début 1868, peu après que le dernier shôgun, Tokugawa Yoshinobu (1837–1913), a décidé de restituer le pouvoir à l’empereur, un sentiment de mécontentement se répand parmi les anciens vassaux et clans qui lui étaient fidèles, lequel mènera à une guerre civile avec le nouveau gouvernement. Matsudaira Katamori (1836-1893), neuvième daimyô du domaine d’Aizu et fervent partisan du shogunat, est qualifié d’ennemi de la cour impériale. Son domaine est envahi par les forces impériales. Près de 5 000 samouraïs et leurs familles se barricadent dans le château, bombardé sans pitié par les assaillants. Le siège dure un mois, et les alliés du domaine d’Aizu capitulent les uns après les autres. Pour sauver les habitants de son domaine d’une mort certaine, Matsudaira Katamori n’a d’autre choix que de se rendre lui aussi sans condition.

Le château est aujourd’hui situé sur les anciennes fondations de l’édifice, délimité par des douves et de hauts murs en pierre. Ces murs, qui portent encore les marques des balles tirées lors des attaques, sont tout autant de silencieux témoignages de la résistance opposée par la forteresse.

L’entrée du château est gardée par des murs de pierre de 19 mètres de haut. (© Nippon.com)

Des impacts de balles sont encore visibles ici et là sur les murs de pierre. (© Nippon.com)

Un monument en pierre dédié à « Kôjô no tsuki » (La Lune au-dessus du château en ruines), une chanson composée à l’époque Meiji. Ses paroles poignantes s’inspirent des ruines du Tsurugajô. (© Nippon.com)

Lorsqu’ils visitent le Sazae-dô, une construction à la forme pour le moins inhabituelle qui constitue une attraction populaire du mont Iimori, les touristes devraient également prendre le temps de faire une halte sur le site de la dernière résistance de la brigade du Tigre blanc (Byakkotai), situé sur le même promontoire. S’échappant du château assiégé, alors que le conflit est à son paroxysme, le groupe de vingt jeunes samouraïs guerriers s’enfuit dans les montagnes. Observant l’édifice dévoré par les flammes, les guerriers supposent que le château est tombé et abandonnent toute idée d’y revenir. Refusant de se constituer prisonniers, ils se suicident selon le rituel. Cette tragédie a été immortalisée dans de nombreux romans et films, et cet endroit est encore aujourd’hui un site de pèlerinage.

Véritable témoignage de l’esprit indomptable d’Aizu, le spectacle qu’offre le château de Tsuruga est toujours à couper le souffle. Quelle que soit la saison, les palettes de couleurs sont absolument magnifiques : le rose des cerisiers en fleur au printemps, les feuilles dorées de l’automne et le blanc des paysages enneigés en hiver. Situé au pied d’un majestueux donjon, le site rend un hommage à la grandeur des guerriers qui naguère furent fiers et loyaux à la ville d’Aizu.

En haut : l’histoire du Byakkotai est racontée à travers les illustres personnages du musée du château. En bas à gauche : une statue représentant les membres du Byakkotai érigée telle un symbole de la ville. En bas à droite : vue sur Tsurugajô depuis le mont Iimori. (© Nippon.com)

Au printemps, près de 1 000 cerisiers arborent fièrement leurs fleurs et leurs couleurs. Le soir, le site est illuminé et des animations sons et lumières sont organisées. (© Office du tourisme d’Aizu-Wakamatsu)

Tsurugajô (Musée du donjon)

Adresse : 1-1 Ôtemachi, Aizu-Wakamatsu-shi, Fukushima-ken

1-1 Ôtemachi, Aizu-Wakamatsu-shi, Fukushima-ken Horaires : de 8 h 30 à 17 h (dernière entrée à 16 h 30)

de 8 h 30 à 17 h (dernière entrée à 16 h 30) Ouvert : toute l’année

toute l’année Tarifs : adultes, 410 yens ; enfants de 6 à 15 ans, 150 yens. Ticket combiné avec entrée au salon de thé Rinkaku : 520 yens

adultes, 410 yens ; enfants de 6 à 15 ans, 150 yens. Ticket combiné avec entrée au salon de thé Rinkaku : 520 yens Site officiel : https://www.tsurugajo.com/tsurugajo/

(Reportage et texte de Nippon.com)