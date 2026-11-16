Installé dans un bâtiment reconstruit à partir de trois anciennes fermes traditionnelles venues de l’autre bout du Japon, le café With Kamakura mêle patrimoine architectural et cuisine locale au fil des saisons.

De Shirakawa-gô à Kamakura

Aux alentours de la gare de Hase, sur la ligne Enoden, l’histoire solennelle de Kamakura côtoie la lumière éclatante du bord de mer. C’est ici que se trouve With Kamakura, un café aménagé dans un bâtiment singulier. Pour le construire, trois maisons vieilles de plus de 200 ans ont été démontées sur le village enneigé de Shirakawa-gô, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, puis transportées jusqu’à Kamakura. Les matériaux ont ensuite été assemblés pour donner naissance à une nouvelle structure, dans le respect des principes de la construction traditionnelle.

J’ai décidé de m’y arrêter pour déjeuner face à son jardin verdoyant, avant de poursuivre ma promenade jusqu’au sanctuaire Goryô, qui veille sur le quartier depuis près d’un millénaire et attire de nombreux visiteurs. Suivez-moi pour une balade tranquille dans les rues de Hase.

Redonner vie aux vieilles maisons

En sortant de la gare de Hase, je longe pendant cinq minutes une ruelle étroite qui suit la ligne Enoden. J’arrive alors à un croisement, dans un quartier résidentiel paisible, où se dessine un toit vert pâle aux lignes pentues. Sa silhouette rappelle les toits aux pans inclinés qui évoquent des mains jointes, caractéristiques du style gasshô-zukuri du village de Shirakawa-gô. Mais ici, le toit est recouvert de plaques de cuivre plutôt que de chaume, et une fenêtre s’ouvre sur le côté sud. Me voilà arrivée à With Kamakura.

Les toits de chaume ne répondent pas suffisamment aux exigences de sécurité incendie pour être utilisés en milieu urbain. De plus, les artisans capables de réaliser ce type de couverture, tout comme le chaume lui-même, se font de plus en plus rares. En contrepartie, le bâtiment possède un autre atout, peu courant à Shirakawa-gô : une terrasse en bois qui s’avance dans le jardin soigneusement entretenu.

Le jardin, dont la verdure se reflète à travers les fenêtres, apaise l’esprit. (© Kawaguchi Yôko)

J’écarte les pans du rideau noren et pénètre dans le café. L’espace est lumineux, aérien, baigné par la lumière naturelle qui entre par les fenêtres donnant sur le jardin verdoyant. Au-dessus de ma tête, de solides poutres témoignent silencieusement des années passées à soutenir des maisons traditionnelles, même sous les épaisses couches de neige hivernales. Dans un coin, près du poêle à bois, un cadre carré évoquant un treillis est suspendu au plafond par une corde de chanvre. Mais à quoi peut-il bien servir ?

À la découverte des saveurs locales

Je mets de côté, pour le moment, l’énigme de ce cadre suspendu et passe commande. La carte de With Kamakura propose plusieurs menus qui mettent à l’honneur les nombreux produits de saison de la région de Shônan. Le menu spécial « With » offre la plus grande variété de saveurs, avec au choix un steak haché ou du saumon en plat principal. Il est également accompagné de plusieurs petits plats, dont du tendon de bœuf mijoté à base de bœuf de Hayama, ainsi que d’une salade, de riz et d’une soupe miso.

Le menu spécial « With » fait la part belle aux produits locaux de saison. Le déjeuner est servi de 11 h à 14 h 30. (© Kawaguchi Yôko)

Je choisis la version au saumon et suis agréablement surprise par la générosité du filet. La peau, grillée sur une plaque chauffante teppanyaki, devient bien croustillante et crépite délicieusement au contact de mes baguettes. Les arômes et les textures participent pleinement au plaisir de la dégustation. Une sauce riche à l’ail noir grillé et aux champignons vient apporter une touche supplémentaire d’umami.

« Nous cherchons à proposer une cuisine simple, mais soignée, qui révèle la saveur naturelle des ingrédients », m’explique un membre du personnel. La composition du menu évolue au fil des saisons. Après le déjeuner, à l’heure du goûter, on peut également commander un café accompagné de douceurs, comme un gâteau aux carottes épicé ou un gâteau glacé au mascarpone.

Résoudre le puzzle

Le bâtiment de With Kamakura a été créé en démontant trois maisons traditionnelles de Shirakawa-gô, toutes datant de l’époque d’Edo (1603-1868), puis en les réunissant pour former une seule construction dans le quartier de Hase, vers 1984. Cette prouesse a été rendue possible grâce aux techniques traditionnelles de charpenterie japonaise. Plutôt que d’être assemblées à l’aide de clous, les pièces de bois sont façonnées avec des encoches et des saillies qui leur permettent de s’emboîter solidement. Il devient ainsi possible de démonter une structure, d’en transporter les éléments à des centaines de kilomètres, puis de la reconstruire comme un immense puzzle en trois dimensions.

L’intérieur est agréable, spacieux et propice à la détente. (© Kawaguchi Yôko)

Avant l’arrivée de With Kamakura, le bâtiment reconstruit avait abrité un restaurant pendant près de 40 ans. L’équipe a ensuite repris les lieux, rénové l’intérieur et réaménagé le jardin. L’objectif était de créer un espace où le charme patiné de l’architecture japonaise traditionnelle s’accorde avec les modes de vie contemporains.

« Nous avons procédé étape par étape, en réfléchissant soigneusement à la manière de concilier les bâtiments anciens avec les équipements modernes et de renforcer les éléments les plus fragiles », explique un membre du personnel. « Nous tenions à préserver les imposantes poutres caractéristiques des maisons de style gasshô-zukuri, la chaleur du bois et l’atmosphère générale des lieux. Nous avons toutefois repensé le mobilier et la circulation pour que les visiteurs d’aujourd’hui s’y sentent à l’aise. »

Le cadre d’âtre suspendu qui avait attiré mon attention est en réalité un hidana, une structure traditionnellement installée au-dessus du foyer. Une corde de chanvre y pendait, permettant de suspendre des marmites au-dessus du feu à l’aide d’un crochet réglable appelé jizaikagi. Le cadre servait non seulement à retenir les étincelles et les débris qui pouvaient s’échapper du foyer, mais aussi à suspendre du poisson et des légumes pour les fumer, ou encore à faire sécher des ustensiles humides.

Autrefois, le foyer occupait une place essentielle dans la vie quotidienne : il servait non seulement à se chauffer, mais aussi à cuisiner, à fumer les aliments pour les conserver plus longtemps et à bien d’autres usages. (© Kawaguchi Yôko)

La présence d’un poêle à bois contemporain sous cette structure, si étroitement liée aux souvenirs de la vie à Shirakawa-gô il y a deux siècles, est particulièrement émouvante. Si vous visitez With Kamakura, prenez le temps de repérer le hidana, discret à côté des imposantes poutres qui attirent d’abord le regard.

Le premier étage, accessible par un escalier raide, est loué pour accueillir des événements. Autrefois, dans les maisons de style gasshô-zukuri, l’espace triangulaire sous le toit servait à élever des vers à soie. Le bruit de ces innombrables chenilles grignotant ensemble des feuilles de mûrier était souvent comparé au son de la pluie. Une évocation qui prend tout son sens lorsqu’on découvre cet étage.

Depuis le premier étage, la vue plongeante est impressionnante. Le grand luminaire suspendu met en valeur les volumes de cet espace cathédrale. (© Kawaguchi Yôko)

Dans les ruelles de Hase

Après avoir pleinement savouré mon déjeuner, je traverse les voies ferrées pour rejoindre le sanctuaire Goryô-jinja. Fondé, dit-on, il y a près de 900 ans, ce sanctuaire très apprécié des habitants est dédié à Kamakura Gongorô Kagemasa, un valeureux guerrier auquel on attribue le développement de la région de Kamakura. Les gens du coin le surnomment affectueusement « Gongorô-sama ».

La ligne Enoden passe juste devant le portique torii du sanctuaire. Il est rare de voir un lieu sacré aussi étroitement mêlé au quotidien des riverains. Je franchis le petit passage à niveau pour emprunter l’allée qui mène au sanctuaire : une expérience singulière, à l’image de ces ruelles de quartier.

Le hidana, chargé des souvenirs de la vie dans les maisons de style gasshô-zukuri ; la terrasse entourée de verdure ; le train qui passe à quelques pas du portique shintô… En parcourant les ruelles de Hase, je découvre ces éléments qui se côtoient et composent un paysage changeant au fil des saisons. Je me dis que si je revenais en plein été, sous la chaleur, ces rues feraient peut-être remonter en moi des souvenirs lointains de longues vacances insouciante.

With Kamakura