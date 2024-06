Le Japon et ses « vieux » dirigeants d’entreprises : comment assurer la succession ?

Japan Data

Dans une enquête nationale, l’Institut de recherche Teikoku Databank s’est penché sur l’âge moyen de la classe dirigeante. En moyenne, les PDG passent le flambeau juste avant leur 70e anniversaire, vers les 68,7 ans. Bientôt la génération du baby-boom fêtera ses 75 ans et plus, la question des successions dans le monde de l’entreprise risque d’être de plus en plus ardue.

Selon les données de Teikoku Databank, en 2023, l’âge moyen des dirigeants d’entreprise est au Japon de 60,5 ans (0,1 an de plus qu’en 2022, un nouveau record est battu pour la 33e année consécutive). L’étude portait sur les dirigeants de 1,47 million d’entreprises sur l’ensemble du territoire, étaient exclus les associations à but non lucratif, les agences publiques ainsi que les auto-entrepreneurs.

La plupart des dirigeants ont la cinquantaine (29,2 %), ils sont suivis par la tranche des sexagénaires (26,6 %) et des septuagénaires (19,9 %). Les plus de 60 ans sont majoritaires, quand les octogénaires et plus représentent 5,3 % et les moins de 40 ans 3,1 % seulement du corpus.

Par préfecture. Avec une moyenne de 62,5 ans (+0,1 par rapport à 2022), la préfecture d’Akita compte le plus grand nombre de dirigeants âgés. Viennent ensuite les préfectures d’Iwate (62,4 ans, +0,1) et de Kôchi (62,3 ans, +0,2). Les six préfectures de la région du nord-est dépassent la moyenne nationale des 60,5 ans. En revanche, la préfecture de Mie (59,4 ans, +0,3) enregistre l’âge moyen le plus bas pour la septième année consécutive depuis 2017. Dans l’ensemble, la tendance est « vieillissant à l’est, plus jeune à l’ouest ».

Dans aucune des 47 préfectures, l’âge moyen ne diminue par rapport à 2022. Le vieillissement de la classe dirigeante se poursuit donc partout sur l’Archipel. L’âge moyen ne tombe sous la barre des 60 ans que dans huit préfectures.

L’âge moyen au moment du passage de flambeau est de 68,7 ans, un âge élevé, proche des 70 ans. En 2023, Teikoku Databank a recensé 586 entreprises ayant dû mettre la clef sous la porte faute de successeur et dans 40 % des cas la maladie ou le décès du dirigeant en titre était en cause. Parfois le PDG est trop âgé pour s’occuper de sa succession qui est alors retardée, il arrive que le successeur ne soit pas trouvé à temps ou que l’entreprise soit paralysée car la passation de pouvoir se passe mal.

(Photo de titre : Pixta)