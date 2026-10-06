Grippe au Japon : une épidémie exceptionnellement précoce inquiète les autorités

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La saison de la grippe a commencé dès le mois d’août au Japon en 2026, soit le deuxième démarrage le plus précoce depuis le début des statistiques actuelles en 1999. Le nombre de cas continue d’augmenter à l’approche de l’automne.

Un début de saison inhabituellement précoce

Le nombre de patients atteints de la grippe signalés par les établissements médicaux japonais a dépassé le seuil de 1 cas par établissement durant la semaine du 17 au 23 août 2026 (34e semaine de l’année), marquant officiellement le début de l’épidémie.

Le nombre de cas était nettement supérieur à celui observé à la même période en 2025 et a continué à progresser tout au long du mois de septembre.

Il s’agit du deuxième début de saison grippale le plus précoce depuis 1999, seule l’année 2009 ayant connu un démarrage plus tôt. C’est également la première fois depuis 2023 que le seuil épidémique est atteint dès le mois d’août, cette année-là ayant été marquée par la prolongation d’une épidémie de l’année précédente.

Parmi les explications avancées figurent l’augmentation du nombre de touristes en provenance de l’hémisphère sud, où l’hiver coïncide avec l’été japonais, ainsi que l’assèchement de l’air intérieur provoqué par l’utilisation généralisée de la climatisation.

Le ministère de la Santé appelle la population à prendre des mesures de prévention, notamment en évitant les lieux très fréquentés en cas de malaise, en aérant régulièrement les pièces et en se lavant les mains au savon après avoir fréquenté des espaces publics.

Données utilisées

(Photo de titre : Photo AC)