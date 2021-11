L’essentiel du mois d’octobre 2021

Vendredi 1er

L’Agence impériale a officiellement annoncé le mariage le 26 octobre de la princesse Mako, nièce de l’empereur, avec Komuro Kei, qui travaille pour un cabinet d’avocats américain.

Le gouvernement a levé l’état d’urgence dans les 19 préfectures concernées ainsi que les mesures de prévention établies dans 8 préfectures. Le pays entier n’est ainsi plus sous l’état d’urgence.

Une bilbliothèque dédiée à Murakami Haruki est ouverte au public au sein du campus de l’Université Waseda. L’espace comprend les archives littéraires de l’écrivain (environ 3 000) et également sa collection de disques.

Lundi 4

Kishida Fumio est officiellement devenu Premier ministre du Japon. Il a nommé les membres de son Cabinet, issus de la coalition au pouvoir formée par le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Kômeitô.





Mardi 5

Syukuro Manabe de l’université Princeton a remporté le prix Nobel de physique avec deux autres chercheurs pour « la modélisation physique du climat de la Terre, pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique ».





Le Premier ministre Kishida s’est entretenu par téléphone avec le président américain Joe Biden, puis avec le Premier ministre australien Scott Morrison. Les dirigeants des trois pays ont affirmé leur volonté de joindre leurs efforts pour établir un « Indo-Pacifique libre et ouvert ».

Mercredi 6

Le Service des pensions a annoncé avoir envoyé 972 000 notifications de paiement de retraite contenant des informations personnelles erronées à des habitants des préfectures d’Aichi, Mie et Fukuoka.

Jeudi 7

Les procureurs de Tokyo ont arrêté Inoguchi Tadao, membre du conseil d’administration de l’université Nihon, et Yabumoto Masumi, ancien président d’un groupe médical d’Osaka, accusés d’abus de confiance concernant des travaux de construction de l’hôpital Itabashi de l’université à Tokyo. Le 27 octobre, les deux hommes ont de nouveau été arrêtés pour avoir causé des pertes financières s’élevant à 200 millions de yens (1,5 million d’euros) à l’université Nihon.

Un tremblement de terre dans le nord-ouest de la préfecture de Chiba a provoqué des secousses de niveau « 5+ » sur l’échelle d’intensité sisimique japonaise (shindo) dans l’arrondissement d’Adachi à Tokyo et à Kawaguchi dans la préfecture de Saitama. L’Agence météorologique japonaise a estimé que le séisme avait un hypocentre localisé à 75 km de profondeur et une magnitude de 5,9. La secousse a considérablement perturbé les services de transport public jusqu’au lendemain.

Vendredi 8

Le Premier ministre Kishida Fumio a prononcé son premier discours de politique générale lors de la session plénière de la Chambre des représentants. Il a affirmé vouloir mettre tout en œuvre pour lutter contre le Covid-19, établir une stratégie et des politiques afin de réaliser un « cycle vertueux de croissance et de distribution » et proposer un projet de loi de sécurité économique. Il a également annoncé son intention d’augmenter les revenus dans les domaines des soins infirmiers et des soins de longue durée.

Dimanche 10

Un incendie dans un poste électrique de la compagnie ferroviaire JR East situé à Warabi (préfecture de Saitama) a provoqué une panne de courant qui a mis à l’arrêt 10 lignes de trains de la région de Tokyo, affectant 236 000 usagers.

Lundi 11

Annonce du décès du conteur de rakugo Yanagiya Kosanji, qui possédait le titre Trésor national vivant. Il avait 81 ans.



Yanagiya Kosanji lors d’une conférence de presse pour sa certification de Trésor national vivant, le 16 juillet 2014. (Jiji Press)

Mardi 12

Les dirigeants du Groupe des vingt (G20) se sont rassemblés pour un sommet virtuel consacré à la situation en Afghanistan. Le Premier ministre Kishida a annoncé que le Japon fournirait une aide financière s’élevant à 220 millions de dollars (175 millions d’euros) avant la fin de l’année.

Une cérémonie s’est tenue à Jérusalem pour inaugurer la « Place Chiune Sugihara ». Elle rend hommage au diplomate japonais qui a délivré des visas de transit à quelque 6 000 juifs en 1940, leur permettant d’échapper aux persécutions des nazis.

Mercredi 13

La réunion G20 des Ministres des Finances et des Gouverneurs de Banques centrales, tenue à Washington, D.C., s’est clôturée avec une déclaration conjointe affirmant le soutien des ministres à l’accord final de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la création de nouvelles règles fiscales internationales pour lutter contre la fraude fiscale des grandes entreprises internationales.

Jeudi 14

Le Premier ministre Kishida a dissous la Chambre des représentants, en amont des élections générales du 31 octobre. La période de campagne électorale a commencé le 19 octobre

