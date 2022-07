L’essentiel du mois de juin 2022

Mercredi 1er

L’épave du « Kazu One », un bateau de tourisme qui avait sombré avec 26 personnes à son bord au large de la péninsule de Shiretoko en avril dernier, a été remonté du fond de la mer et débarqué sur le port d’Abashiri à Hokkaidô.

Jeudi 2

Le gouverneur de la préfecture de Shimane Maruyama Tatsuya a approuvé le redémarrage du réacteur numéro deux de la centrale nucléaire de Shimane, exploitée par la Compagnie d’électricité de Chûgoku.

Vendredi 3

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a dévoilé les statistiques démographiques de 2021. Le nombre de naissances a chuté de 29 231 (3,5 %) par rapport à l’année précédente, pour atteindre 811 604 naissances, soit le niveau le plus bas jamais enregistré. Le taux de natalité était de 1,30, soit une baisse de 0,03 point par rapport à l’année précédente. Le chiffre est en baisse constante depuis six ans.

L’auteure Hayashi Mariko a été choisie comme nouvelle présidente de l’université Nihon suite à la démission de son ancien président, impliqué dans un scandale d’évasion fiscale. Hayashi est une ancienne élève diplômée de l’université.

Samedi 4

Le navigateur Horie Kenichi, âgé de 83 ans, a traversé l’océan Pacifique à bord de son voilier en solitaire et sans escale, devenant ainsi la personne la plus âgée à réaliser cet exploit.

L’aventurier de la mer Horie Kenichi, arrivé au port de Nishinomiya après avoir traversé le Pacifique à l’âge record de 83 ans en solitaire et sans escale. Le 5 juin 2022 à Nishinomiya, préfecture de Hyôgo. (Jiji Press)

La princesse Yuriko, le membre actuellement le plus âgé de la famille Impériale japonaise, a fêté ses 99 ans. Elle est la tante de l’empereur retiré Akihito, qui est le père du souverain actuel.

Dimanche 5

La Corée du Nord a tiré huit missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, qui sont tous tombés en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon. La Corée du Nord a effectué un total de 17 tirs depuis le début de l’année.

Mardi 7

Le boxeur Inoue Naoya a battu le boxeur philippin Nonito Donaire, remportant ainsi le titre mondial WBC des poids coqs. Détenteur des ceintures de champion WBA et IBF, il est devenu le premier Japonais à dominer les trois principales fédérations de boxe.



Inoue Naoya (à gauche) assaillant Nonito Donaire lors d’un combat pour déterminer le champion WBC à la Saitama Super Arena, le 7 juin 2022. ( AFP/Jiji Press)

Annonce du décès de l’ancien président et PDG de Sony Idei Nobuyuki à l’âge de 84 ans.



L’ancien président de Sony Idei Nobuyuki, le 20 décembre 2007, à Tokyo (Jiji Press)

Mardi 7

Le ministère des Affaires étrangères russe a annoncé la suspension d’un accord datant de 1998, qui assurait la sécurité des activités des bateaux de pêche japonais dans les eaux des îles Kouriles, car le Japon avait gelé ses paiements prévus et n’avait pas non plus signé les documents nécessaires.

Jeudi 9

Le Japon a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est composé de 15 pays. C’est la 12e fois que le Japon siège au Conseil de sécurité depuis son adhésion aux Nations Unies en 1956, un record parmi les États membres de l’ONU.

Le nombre de cas de Covid-19 au Japon a dépassé les 9 millions.

Vendredi 10

Le Japon a rouvert ses frontières aux touristes internationaux après une longue fermeture en raison de la pandémie. Seuls les visiteurs étrangers participant à des voyages organisés par des agences de tourisme sont autorisés à entrer dans le pays.

Samedi 11

Le ministre de la Défense Kishi Nobuo a rencontré ses homologues américain et sud-coréen, Lloyd Austin et Lee Jong-sup, à Singapour. Ils ont convenu de mener des exercices conjoints de surveillance, de recherche et de suivi de missiles, afin de faire face aux activités de développement de missiles de la Corée du Nord.

Dimanche 12

Le gouvernement a levé l’ordre d’évacuation instauré après l’accident de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi en 2011 dans une partie du village de Katsurao dans la préfecture de Fukushima. C’est la première fois qu’un lieu désigné comme zone de « retour difficile » suite à la catastrophe nucléaire peut à nouveau accueillir des résidents permanents.

Le panda Xiang Xiang, qui vit au zoo de Ueno, à Tokyo, a fêté ses cinq ans.

Lundi 13

Le yen est tombé à son niveau le plus bas face au dollar depuis 1998, à près de 135 yens pour un dollar.

La Diète a adopté le projet de révision d’une loi qui obligera à partir d’avril 2025 toutes les nouvelles constructions, y compris les habitations, à respecter des règles d’économie d’énergie. Cette législation vise un objectif clair : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, comme le gouvernement s’y est engagé.

Mercredi 15

Clôture de la 208e session ordinaire de la Diète. C’est la première fois en 26 ans, depuis l’administration Hashimoto, que tous les projets de loi soumis par le gouvernement ont été adoptés. Le gouvernement a décidé de tenir des élections à la Chambre des conseillers le 10 juillet. La campagne électorale débutera le 22 juin.

La Diète a adopté une loi qui renforce la protection des droits personnes apparaissant dans des films pour adultes au Japon.

L’assemblée métropolitaine de Tokyo a approuvé la révision d’un arrêté préfectoral sur les droits humains qui permettra de donner aux couples de la communauté LGBT certains droits équivalents à ceux d’un couple marié.

