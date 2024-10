L’essentiel du mois de septembre 2024

Dimanche 1er

Ishida Kensuke est devenu le plus jeune maire actuellement en poste à l’âge de 27 ans, en remportant l’élection municipale de la ville d’Ôdate, dans la préfecture d’Akita. Le deuxième maire le plus jeune est celui d’Ashiya (préfecture de Hyôgo), Takashima Ryôsuke, âgé de quatre mois de plus. Il détient le record du plus jeune maire de l’histoire du Japon : il a été élu en 2023 à l’âge de 26 ans.

Lundi 2

Selon l’Agence météorologique du Japon, les températures du pays de juin à août ont été supérieures de 1,76 degré par rapport à la moyenne, égalant le record de chaleur de l’année 2023.

Article lié

Mardi 3

Le ministère de l’Environnement a annoncé avoir éradiqué la mangouste, une espèce exotique envahissante, de l’île d’Amami-Ôshima, dans la préfecture de Kagoshima.

Article lié



Les mangoustes représentaient une menace pour les espèces indigènes rares de l’île. (Pixta)

Mercredi 4

Le ministre de la Défense Kihara Minoru s’est accordé avec son homologue australien Richard Marles pour coopérer dans le déploiement de missiles longue portée.

Article lié

Vendredi 6

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le président sud-coréen Yoon Seok-yeol à Séoul. Les deux dirigeants ont convenu d’établir des mesures pour faciliter les procédures d’entrée entre les deux pays et de signer un accord de coopération renforcée en cas de situation d’urgence dans d’autres pays.

Le neveu de l’empereur Naruhito, le prince Hisahito, a fêté ses 18 ans. Il est deuxième dans l’ordre de succession au trône.

Article lié

Samedi 7

Le joueur de tennis handisport Oda Tokito a battu son rival britannique Alfie Hewett pour remporter l’or aux Jeux paralympiques de Paris. Il s’agit de la deuxième médaille d’or consécutive pour le Japon dans cette discipline, après la victoire de Kunieda Shingo à Tokyo 2020.

Article lié



Oda Tokito croque sa victoire. (Reuters)

Dimanche 8

Clôture des Jeux Paralympiques de Paris. Le Japon, avec une délégation record de 175 athlètes (hormis les jeux de Tokyo 2020), a décroché un total de 41 médailles, dont 14 d’or, 10 d’argent et 17 de bronze.

Articles liés

Lundi 9

Dans un procès intenté par 44 survivants du bombardement atomique de Nagasaki non reconnus comme hibakusha (irradiés de la bombe), le tribunal du district de Nagasaki a attribué le statut à 15 d’entre eux, ordonnant qu’ils reçoivent des certificats officiels de hibakusha. Le 21 septembre, le Premier ministre Kishida s’est engagé à étendre cette décision au reste des survivants. Les plaignants et les défendeurs (les autorités municipales et préfectorales de Nagasaki) ont tous deux fait appel de la décision du tribunal.

Article lié

Mardi 10

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a relancé sa tentative d’élimination des débris nucléaires fondus de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cependant, des problèmes avec les caméras attachées à la sonde ont conduit à un nouvel arrêt le 17 septembre.

Mercredi 11

JR Freight a suspendu tous ses trains de marchandises après avoir reconnu avoir falsifié des données. La société a notamment caché des niveaux excessifs de pression du montage des roues sur l’essieu de ses wagons.

L’ancien président péruvien Alberto Fujimori est décédé à l’âge de 86 ans. Confronté à des allégations de corruption, il avait fui au Japon (dont il avait la nationalité) en 2000, quittant son poste de président.

Article lié

La princesse Kiko, l’épouse du prince héritier Fumihito, a célébré ses 58 ans.

Article lié

Jeudi 12

Takebe Takanori, professeur à l’université de médecine et d’odontologie de Tokyo et l’université d’Osaka, ainsi que d’autres chercheurs japonais et américains, ont remporté le prix Ig Nobel de physiologie pour avoir découvert que « de nombreux mammifères sont capables de respirer par leur anus ». Les Japonais figurent parmi les lauréats du prix Ig Nobel depuis 18 années consécutives.

Lors de sa première audience, Sudô Saki, 28 ans, a plaidé non coupable pour le meurtre de son mari de 77 ans, un riche homme d’affaires surnommé « le Don Juan de Kishû ».

Article lié

Dimanche 15

La série télévisée Shogun a remporté 18 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique, meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour Sanada Hiroyuki et meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour Sawai Anna.

Article lié



Anna Sawai avec Sanada Hiroyuki lors de la cérémonie des Emmy Awards. (Reuters)