L’essentiel du mois de décembre 2025

Séisme de grande ampleur dans le nord-est, détérioration des relations avec la Chine, anniversaire de l’impératrice et perpétuité requise contre l’assassin d’Abe Shinzô : retour sur les événements marquants du mois de décembre 2025 au Japon.

Mardi 2

La carte d’assurance maladie présentée jusqu’à présent au guichet des établissements médicaux et des pharmacies a été intégrée à la carte My Number.

Mercredi 3

Le tirage au sort pour les Championnats du monde du rugby qui auront lieu en 2027 en Australie a placé le Japon dans le même groupe que la France, les États-Unis et les Samoa.

Samedi 6

Les avions militaires chinois ont pointé deux fois leurs radars sur les avions de chasse des Forces d’autodéfense aériennes japonaises dans les eaux situées au sud-est de l’île principale d’Okinawa. Le gouvernement japonais a protesté vigoureusement auprès de la Chine en réclamant que des incidents aussi dangereux ne se reproduisent plus.

Lundi 8

Un séisme s’est produit à l’est au large de la préfecture d’Aomori, avec un niveau de 6 + sur le shindo, l’échelle d’intensité sismique japonaise, relevé dans la ville de Hachinohe. L’Agence météorologique du Japon a lancé une alerte au tsunami sur la côte Pacifique est de Hokkaidô et du Tôhoku et une vague de 70 cm a été enregistrée dans la ville de Kuji de la préfecture d’Iwate. L’Agence a également averti que des secousses plus fortes qu’à l’accoutumée risquaient de se produire et a lancé une alerte aux répliques au large de Hokkaidô et de la région du Sanriku.

Une route effondrée et des voitures renversées par le séisme dans la ville de Tôhoku, préfecture d’Aomori. (Jiji)

Mardi 9

Tanaka Tomihiro démissionne de son poste de président de l’Église de l’unification (la secte Moon). Il est remplacé dans ses fonctions par le vice-président Hori Masaichi.

L’impératrice Masako a fêté son 62ᵉ anniversaire, portée par un sentiment renouvelé d’espoir pour la paix après les visites qu’elle a effectuées cette année dans des lieux marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Mercredi 10

Le préfet de Hokkaidô, Suzuki Naomichi, a annoncé qu’il avait donné son accord pour le redémarrage de la centrale nucléaire de Tomari exploitée par Hokkaidô Electric Power Company. Le village de Tomari ainsi que les trois municipalités voisines ont également annoncé qu’ils avaient donné leur consentement local.

Remise du Prix Nobel à Stockholm. Kitagawa Susumu, professeur de l’Université de Kyoto, lauréat du Nobel de physique, et Sakaguchi Shimon, professeur de l’Université d’Osaka, à qui le Prix Nobel de médecine a été décerné, ont reçu leurs médailles et leurs prix des mains du roi de Suède, Charles XVI Gustave.

Kitagawa Susumu (à gauche) et Sakaguchi Shimon lauréats du prix Nobel à Stockholm. (Jiji)

La championne de shôgi Fukuma Kana a appelé l’Association japonaise de shôgi à revoir ses règles, qui compliquent fortement la participation des femmes enceintes aux matchs comptant pour les principaux titres. Elle a obtenu gain de cause la semaine suivante.

Vendredi 12

C’est l’idéogramme 熊 (kuma), qui signifie « ours », qui a été choisi pour représenter l’année 2025 au Japon. Cela reflète la grande importance qu’a pris aux yeux des Japonais le problème des nombreuses attaques d’ours contre des personnes, qui se sont produites dans plusieurs régions du pays.

Mori Seihan, le supérieur du temple Kiyomizu-dera à Kyoto, écrit 熊, le kanji de l’année 2025, le 12 décembre 2025. (Jiji)

Lundi 15

La ville de Tokyo a annoncé que les deux pandas jumeaux du Parc zoologique d’Ueno, Xiao Xiao et Lei Lei, allaient être rendus à la Chine à la fin janvier de l’année prochaine. Le symbole de l’amitié entre le Japon et la Chine va ainsi disparaître après un demi-siècle de présence.

Mardi 16

La Première ministre Takaichi Sanae et Yoshimura Hirobumi, président du Parti japonais pour l’Innovation (Nippon Ishin no Kai), se sont entretenus sur une proposition de loi émise conjointement par leurs deux partis sur la réduction du nombre de parlementaires. Ils ont convenu de déployer des efforts en vue d’arriver à une solution l’an prochain et la proposition n’a donc pas été adoptée par la Diète cette année.

Perpétuité requise pour le meurtre d’Abe Shinzô, victoire à la boxe, record à la Bourse de Tokyo

Jeudi 18

Lors du procès de Yamagami Tetsuya, poursuivi pour le meurtre de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en 2022 à l’aide d’une arme artisanale, le parquet a estimé que le mobile du crime était purement égoïste et qu’aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue. Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict du procès avec jury citoyen sera rendu le 21 janvier par le tribunal de district de Nara.

La Première ministre Takaichi Sanae et Yûichirô Tamaki, président du Parti démocrate du peuple, ont convenu de relever le seuil des revenus imposables de 180 000 yens (980 euros) jusqu’au montant de 1 780 000 yens (9 700 euros).

La Loi sur la concurrence des logiciels mobiles, destinée à lutter contre les monopoles d’Apple et de Google, entre en vigueur en vue d’éviter les abus.

Vendredi 19

Dans son rapport, le Conseil gouvernemental de préparation aux catastrophes naturelles présente une nouvelle évaluation en cas de tremblement de terre majeur de magnitude 7 se produisant directement sous la ville de Tokyo qui pourrait tuer 18 000 personnes.

La Banque du Japon relève de 0,25 % ses taux d’intérêt jusqu’à 0,75 %, le niveau le plus élevé depuis 30 ans. Les taux immobiliers flottants vont considérablement augmenter.

Samedi 20

Un sommet réunissant le Japon et cinq pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan) s’est tenu pour la première fois à Tokyo. Les dirigeants ont convenu de renforcer les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques qui sont abondants dans la région.



La Première ministre Takaichi Sanae avec cinq dirigeants d’Asie centrale à Tokyo le 20 décembre 2025. (Jiji)

Lundi 22

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a lancé la fusée H3 numéro 8 du Centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima, mais l’engin n’a pas pu se mettre sur orbite en raison d’un dysfonctionnement du moteur de son deuxième étage. C’est le second échec pour la fusée H3.

Les procureurs japonais ont rendu un acte d’accusation sommaire à l’encontre de l’actrice Hirosue Ryôko pour conduite négligente ayant entraîné des blessures, à la suite d’un accident de voiture survenu en avril sur une autoroute de la préfecture de Shizuoka.

Mardi 23

Le golfeur professionnel Ozaki Masashi, surnommé « Jumbo », détenteur d’un record de 94 victoires sur le circuit japonais, est décédé d’un cancer du côlon sigmoïde à l’âge de 78 ans.



Le golfeur Ozaki Masashi en 1995 (Reuters)

L’empereur émérite Akihito a célébré mardi son 92e anniversaire. Le père de l’actuel souverain suit un traitement pour une pathologie cardiaque mais son état de santé est stable

Vendredi 26

Le député Suzuki Muneo du Parti libéral démocrate a rencontré Andreï Roudenko, vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à Moscou. Il lui a demandé la reprise des visites des tombes par les anciens résidents des territoires du Nord ainsi qu’un cessez-le-feu rapide en Ukraine.

Samedi 27

Le boxeur Inoue Naoya a remporté le match de titre pour l’unification des 4 ceintures mondiales, dans la catégorie super-coq de boxe professionnelle par 3 à 0 aux points contre le boxeur mexicain Alan Picasso. C’est la sixième fois qu’il remporte le titre pour l’ensemble des 4 catégories. Il s’agit de sa 32e victoire totale (27 par KO) et de sa 27e victoire consécutive au niveau mondial.



Inoue Naoya attaquant Alan Picasso (AFP/Jiji)

Mardi 30

Fuwa Tetsuzô (de son vrai nom Ueda Kenjirô), ancien secrétaire général et président du Parti communiste japonais, est décédé dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 95 ans. Il avait apporté un changement aux principes du parti en janvier 2004 et adopté une ligne plus pragmatique, en acceptant notamment le système impérial et les Forces d’autodéfense.

La Bourse de Tokyo, avec 187,44 yens de moins que le jour précédent, finit l’année à 50 339, 48 yens, soit le chiffre le plus élevé enregistré en fin d’année depuis 35 ans et plus de 10 000 yens de plus par rapport au jour de clôture de l’année précédente.



La Première ministre Takaichi Sanae (à droite) et l’entraîneur de l’équipe nationale de football Moriyasu Hajime (à gauche) lors de la cérémonie de clôture de la Bourse de Tokyo le 30 décembre 2025. (Jiji)

(Photo de titre : les deux pandas du Parc zoologique d’Ueno, Lei Lei [à gauche] et Xiao Xiao dont le retour en Chine a été décidé. Jiji)