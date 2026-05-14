L’essentiel du mois d’avril 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Amendes pour les cyclistes, Emmanuel Macron à Tokyo, séisme et incendies majeurs dans le nord et parade des athlètes des JO d’hiver : retour sur les événements marquants du mois d’avril 2026 au Japon.

Amendes pour les cyclistes, Emmanuel Macron à Tokyo et site de déchets nucléaires sur une île isolée

Mercredi 1er

Le gouvernement a instauré un nouveau système d’amendes pour les infractions au code de la route commises par les cyclistes âgés de 16 ans et plus.

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L’équipe masculine de football du Japon a battu l’Angleterre 1 à 0 en match amical. Il s’agit de la première victoire du Japon en quatre rencontres contre l’Angleterre.

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le président français Emmanuel Macron à Tokyo. Les deux dirigeants ont échangé sur le conflit entre les forces américano-israéliennes et l’Iran et ont convenu de coopérer en matière de sécurité économique, notamment en diversifiant les chaînes d’approvisionnement en terres rares et autres minéraux critiques.

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La Fondation Sasakawa pour la paix a lancé le Centre de soutien à la médiation, une structure du secteur privé dédiée à la résolution des conflits et aux activités post-conflit en Asie.

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Vendredi 3

Un navire de la compagnie Mitsui OSK Lines a traversé le détroit d’Ormuz, qui est de facto bloqué par l’Iran. Il s’agit du premier navire affilié au Japon à traverser le détroit depuis le début du conflit, suite aux attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

Lundi 6

L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et la princesse Aiko ont visité Futaba, dans la préfecture de Fukushima, l’une des municipalités où est située la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, près de 15 ans après le grand séisme et tsunami du 11 mars 2011.



(De gauche à droite) L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et la princesse Aiko offrant des fleurs au musée mémorial du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon, à Futaba, préfecture de Fukushima, le 6 avril 2026. (Jiji)

Mardi 7

Un budget record de 122 300 milliards de yens (660 milliards d’euros) pour l’exercice 2026 a été approuvé par la Diète. C’est la première fois en 11 ans que le budget est adopté en avril, après le début de l’exercice fiscal.

Trois ouvriers ont été tués et un autre porté disparu après l’effondrement d’un échafaudage de 40 mètres de haut sur un site de JFE Steel à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa. Un contrepoids de 400 tonnes, tombé lors des travaux de démontage d’une grue, a heurté l’échafaudage.

Mercredi 8

La Première ministre Takaichi s’est entretenue par téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian et l’a exhorté à garantir la sécurité de passage des navires dans le détroit d’Ormuz.

Le ministre japonais de la Défense, Koizumi Shinjirô, et son homologue australien en visite, Richard Marles, ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale en matière de défense afin de garantir la stabilité dans la région indo-pacifique.

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Jeudi 9

Lors de la première réunion de la Commission de la Chambre des représentants sur la Constitution depuis la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate (PLD) aux élections de février, la coalition au pouvoir a appelé à la création d’un comité chargé de rédiger des projets d’amendements constitutionnels et de révision de l’article 9, qui stipule que « le peuple japonais renonce à jamais à la guerre ».

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : La Forteresse Infinie, sorti en juillet 2025, a achevé son exploitation en salles. Selon Aniplex et Tôhô, le box-office mondial a atteint 117,9 milliards de yens (637 millions d’euros). C’est le premier film japonais à dépasser les 100 milliards de yens de recettes mondiales. Au Japon, le film a rapporté 40,2 milliards de yens (217 millions d’euros), se classant deuxième au classement de tous les temps derrière les 40,7 milliards de yens de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, le film : Le Train de l’Infini, sorti en 2020.

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Vendredi 10

Le groupe britannique de hard rock Deep Purple, en tournée au Japon en mai, a rendu une visite de courtoisie à la Première ministre Takaichi. Grande fan autoproclamée du groupe, la cheffe du gouvernement les a accueillis avec enthousiasme : « Mon groupe préféré ! ».



La Première ministre Sanae Takaichi offre des baguettes de batterie au batteur Ian Paice. (Jiji)

Samedi 11

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé qu’il fournira jusqu’à 631,5 milliards de yens (3,41 milliards d’euros) d’aide supplémentaire au fabricant de semi-conducteurs Rapidus. Le soutien total de l’État à l’entreprise s’élève désormais à plus de 2 300 milliards de yens (12,4 milliards d’euros).

Dimanche 12

Lors du congrès annuel du PLD à Tokyo, la Première ministre Takaichi a déclaré qu’elle espérait avoir une perspective claire de proposition d’amendement constitutionnel avant le prochain congrès.

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Lundi 13

Le maire de l’archipel d’Ogasawara (dans l’océan pacifique), Shibuya Masaaki a accepté qu’une étude soit menée sur l’île de Minami-Torishima, dans le cadre du processus de sélection d’un site d’élimination définitive des déchets hautement radioactifs provenant des centrales nucléaires. Il a précisé que la décision finale reviendrait au gouvernement central.

Mardi 14

Le Cabinet a annoncé que dans 30 % des cas de morts solitaires au Japon en 2025 (total de 22 222 cas), les corps avaient été découverts après une semaine suivant le décès. Près de 80 %, soit 17 620, étaient des hommes.

Séisme et incendies majeurs dans le nord, record de l’indice Nikkei et parade des athlètes japonais des JO d’hiver

Jeudi 16

La police préfectorale de Kyoto a arrêté un homme soupçonné d’avoir abandonné le corps de son fils de 11 ans dans une zone montagneuse de Nantan (préfecture de Kyoto). Il a reconnu les faits liés à la disparition du garçon en mars dernier. Il s’agit du père adoptif de l’enfant.

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La compagnie TEPCO a redémarré le réacteur numéro 6 de sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa pour la première fois en 14 ans. Il s’agit du premier réacteur de l’entreprise à être relancé, après avoir été arrêté à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011.

Des cérémonies commémoratives ont été organisées dans la préfecture de Kumamoto, dix ans après les importants séismes qui ont fait 278 victimes.

DisneySea Tokyo a célébré son 25e anniversaire en organisant une cérémonie.

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Vendredi 17

Miura Riku et Kihara Ryûichi, médaillés d’or en patinage artistique en couple aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, ont annoncé leur retraite du patinage de compétition.

L’Agence météorologique japonaise a officiellement adopté le terme kokushobi (qui signifie « journée de canicule extrême ») pour décrire les jours où la température maximale atteint 40℃.

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Lundi 20

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a provoqué des secousses de niveau « 5 » sur l’échelle d’intensité sismique japonaise (shindo) dans la préfecture d’Aomori, au nord du pays. L’Agence météorologique japonaise et le Cabinet du Premier ministre ont formellement annoncé l’existence d’un risque accru de séisme majeur dans la région environnante.

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Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé qu’elles allaient doubler leurs surtaxes carburant pour les vols internationaux réservés en mai et juin, en raison de la flambée des prix du kérosène liée aux tensions au Moyen-Orient.

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Mardi 21

La Première ministre a révisé les directives opérationnelles des Trois principes sur le transfert d’équipements et de technologies de défense, qui régissent les exportations d’armements. Elle a supprimé les règles stipulant que le matériel de défense doit appartenir à l’une des cinq catégories pré-existantes (sauvetage, transport, alerte, surveillance et déminage), levant ainsi l’interdiction d’exporter des armes létales.

Une employée de 24 ans est décédée après avoir été happée par une attraction dans le parc d’attractions de Tokyo Dome City, alors qu’elle effectuait une inspection.

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Mercredi 22

D’importants incendies de forêt se sont déclarés à Ôtsuchi, dans la préfecture d’Iwate, au nord-est du pays.



Un hélicoptère larguant de l’eau pour lutter contre un incendie à Ôtsuchi, le 26 avril. (Reuters)

Jeudi 23

L’indice Nikkei a dépassé les 60 000 points pour la première fois depuis 1950, atteignant un nouveau record intrajournalier de 60 013 points. Ce record est survenu six mois seulement après qu’il a dépassé la barre des 50 000 en octobre 2025.

Vendredi 24

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé qu’il libérera du pétrole supplémentaire de ses réserves à partir du 1er mai, dans un contexte d’incertitude persistante sur la situation dans le détroit d’Ormuz. Le ministère va libérer 36 millions de barils, soit l’équivalent d’environ 20 jours de consommation nationale.

Samedi 25

Près de 120 athlètes japonais ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina ont défilé dans le centre de Tokyo.



Des athlètes posant pour une photo lors du défilé de Tokyo, le 25 avril 2026. (Kyôdô Images)

Mardi 28

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à relever le plafond des frais liés aux procédures d’immigration, ouvrant la voie à son adoption définitive d’ici la fin de la session parlementaire en cours, prévue en juillet.

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(Photo de titre : les patineurs artistiques Miura Riku et Kihara Ryûichi lors d’une conférence de presse le 28 avril, après avoir annoncé leur retraite plus tôt dans le mois. Jiji)