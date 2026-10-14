« Super Family Restaurant » : Nintendo ouvre à Kyoto son premier restaurant inspiré de l’univers de Mario et Zelda

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Nintendo ouvrira le mois prochain son tout premier restaurant, baptisé « Super Family Restaurant », au sein du musée Nintendo, situé à Uji, dans la préfecture de Kyoto.

Le géant japonais du jeu vidéo a présenté mardi en avant-première ce nouvel établissement aux médias, dévoilant notamment des plats inspirés de ses célèbres franchises, comme Super Mario Bros.

Le restaurant disposera de 80 places assises. Il proposera notamment un grand plateau à partager entre trois et quatre personnes. Composé de porc rôti, de steaks hachés et d’autres préparations, ce plat sera présenté de manière à évoquer une aventure à travers les différents niveaux d’un jeu vidéo.

Les visiteurs pourront également déguster des pâtes rouges et vertes, dont les couleurs rappellent celles de Mario et Luigi.

Une statue de Link, le héros de la célèbre série The Legend of Zelda, a également été installée à l’intérieur du restaurant (photo ci-dessous).

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