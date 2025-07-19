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日本厚生勞動省2025年1月實施的全國調查確認共有2591名街友（街頭生活者），同比減少8.1%（229人）。

日本厚生勞動省依據《街友自立支援等相關特別措施法》自2003年起在全國實施相關調查。本次實施於今年1月，各地方政府（市區町村）職員以目視方式確認了公園、河邊等地的街友人數。其中，男性2346人，女性163人，無法判斷性別者82人。

與2021年（3824人）相比，此次調查統計結果顯示，全國街友人數在4年間減少了30%以上。另一方面，本調查未能掌握雖未街頭生活，但也沒有固定居所的所謂「網咖難民」等人的實際情況。

街友人數最多的是大阪府，共763人。其次是東京都（565人）、神奈川縣（366人）。47個都道府縣中，青森縣、新潟縣、長崎縣等9個縣未發現街友。

從街友的露宿場所來看，城市公園占25.5%，道路占24.1%，河邊占21.6%，車站占5.8%，其他設施占22.9%。露宿河邊的人員比例近年來持續減少。

標題圖片：PIXTA