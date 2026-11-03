政府は３日、秋の叙勲の受章者３８６１人を発表した。旭日大綬章はトヨタ自動車の豊田章男会長（７０）ら７人が受章。瑞宝大綬章には河野克俊元統合幕僚長（７１）ら４人が選ばれた。女性では俳優の松坂慶子（本名・高内慶子）さん（７４）に旭日小綬章、元厚生労働事務次官の村木厚子さん（７０）に瑞宝重光章が贈られる。皇居などで１０日から順次、親授式・伝達式が催される。

旭日大綬章に選ばれたのは、豊田氏に加え、宇賀克也元最高裁判所判事（７１）、奥正之元三井住友銀行頭取（８１）、武見敬三元厚労相（７４）、本荘武宏大阪ガス会長（７２）、三村申吾元青森県知事（７０）、山本有二元農林水産相（７４）。

河野氏以外の瑞宝大綬章は、和泉洋人元首相補佐官（７３）、西村泰彦元宮内庁長官（７１）、浜口道成元名古屋大学長（７５）。女性の受章者は４００人で、全体の１０．４％だった。

外国人叙勲は５３カ国・地域の９９人。旭日大綬章は米国のデイビッド・ウェイン・オルヴィン元空軍参謀総長（６３）、ベトナムのファム・ミン・チン元首相（６７）、ブルガリアのシメオン・サクスコブルクゴツキ元首相（８９）ら７人が受け取る。

大綬章以外の受章者の内訳（外国人叙勲を除く）は、重光章５０人、中綬章３３０人、小綬章８５５人、双光章１４１５人、単光章１２００人。

松坂慶子さん 俳優

村木厚子さん 元厚生労働事務次官

豊田章男さん トヨタ自動車代表取締役会長

河野克俊 元統合幕僚長

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