NEWS 【動画】華やかに彩るクリスマスツリー NEWS 筆者： 時事通信社 + 公開日: 2026. 11. 07 札幌市中央区の商業施設「サッポロファクトリー」で３日、高さ約１５メートルのジャンボクリスマスツリーの点灯式が行われた。展示は来月２５日まで。 Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved. 関連記事 日本の憲法論議：変わらない9条、変わり続ける現実INSIGHT | 2026. 11. 08 サトイモ : ねっとり、ホクホクの食感で煮物料理に欠かせないJAPAN LIFE | 2026. 11. 07 『魔女の宅急便』―宮崎駿が “フェミニズム的視点” で繊細に描いた思春期の少女の成長と新しい女性像CULTURE | 2026. 11. 06 残暑の影響で紅葉は平年より遅め―日本気象 : 東京は11月下旬が見頃、京都が赤く染まるのは12月中旬TRAVEL | 2026. 11. 05 2026 新語・流行語大賞候補30語 : デジタル社会を象徴する「AI暴走」「ドパガキ」、感情に訴えるのは「好きすぎて滅！」「りくりゅう」CULTURE | 2026. 11. 05 『映画ちいかわ』を国際政治学から読み解く：なぜ争いは始まり、なぜ終わらないのかCULTURE | 2026. 11. 05 海外の人に勧めたい日本食は「すし」―鈴茂器工調査 : 「日本で食べるのと同じクオリティーで味わってほしい」JAPAN LIFE | 2026. 11. 05 【高市内閣の支持率】就任1年、低下傾向も高水準：岩盤支持層が下支えか―10月報道8社調査INSIGHT | 2026. 11. 05