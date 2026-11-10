ソフトバンクグループが１０日発表した９月中間連結決算（国際会計基準）は、純損益が７６８０億円の赤字に転落した。前年同期は２兆９２４０億円の黒字だった。中間決算で赤字に陥ったのは３年ぶり。米国で進めている人工知能（ＡＩ）向けデータセンター事業を巡り、発電関連設備の調達計画を見直した影響で５９７２億円の損失を計上した。

全体の投資利益は１兆７２５７億円と、前年同期から２兆円超減少した。後藤芳光専務は「昨年は最高に近い数字だ。１．７兆円は評価できる」と話した。新興企業などに投資する「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」の投資利益は３４１２億円と、前年同期の１０分の１に縮小した。

対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手掛ける米オープンＡＩへの投資については、３００億ドル（約４兆７０００億円）の追加出資を１０月に完了。累計出資額は６４６億ドル（約１０兆円）に膨らみ、持ち分比率は約１３％に上昇した。後藤氏はオープンＡＩに関し、「順調に推移している。ＡＩの中長期的な視点から引き続き期待している」と述べた。

サイバー攻撃の急増でＡＩに対する懸念が広がっていることについて、後藤氏は「いろいろな目でＡＩを見る時期が来ている。ただ、中長期的には大きなプラスになるだろう」との見解を示した。

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