自動車大手７社の２０２６年９月中間連結決算が１１日、出そろった。この日発表した日産自動車は、純損益が３９７億５００万円の赤字。２期連続の赤字だが、前年同期（２２１９億２１００万円の赤字）からは改善した。円安進行や米関税負担の軽減で、全社の損益は増益や赤字幅縮小で改善したが、中東情勢の悪化に伴う原材料高や中国市場での販売不振で、先行きの不透明感が強い。

日産の営業利益は８００億９００万円で、２期ぶりに黒字転換。コスト削減が寄与した。ただ、金利上昇による支払利息の増加などが利益を圧迫。純損失は解消できなかった。２７年３月通期の連結純損益予想は、２００億円の黒字に据え置いた。

世界販売台数は前年同期比４．７％減の１４１万台。北米や国内が増加したが、中国は１５．０％減少した。会見したイバン・エスピノーサ社長は「日米で明るい兆しが見えている」と説明。中国では商品ラインアップの充実で巻き返しを図る。来年２月に新事業計画を打ち出す。

各社の純損益は、トヨタ自動車やホンダ、スズキ、ＳＵＢＡＲＵが２桁の増益。マツダは２期ぶりに黒字転換。三菱自動車の赤字幅は縮小した。売上高は、日産を含む全社が増収だった。

米国では、ハイブリッド車（ＨＶ）の販売が好調。国内も堅調さを維持し、業績を下支えした。ただ、中国では日産のほか、トヨタやホンダも販売台数を大きく減らした。現地メーカーとの過当競争に加え、燃料高を背景に電気自動車（ＥＶ）へのシフトが加速。日本メーカーは苦戦を強いられた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]