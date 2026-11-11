フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、強盗致死罪などに問われたリーダー格の渡辺優樹被告（４２）の裁判員裁判の初公判が１１日、東京地裁（石田寿一裁判長）であった。同被告は同罪について「共犯者を手伝っただけだ」とし、ほう助にとどまると主張。一部は「共謀していない」と無罪を訴えた。

逮捕・起訴されたグループ幹部４人のうち、公判が開かれるのは３人目。１２月２日に論告弁論、同１４日に判決が予定されている。

他の幹部３人のうち、強盗致死罪に問われた藤田聖也被告（４２）は一審で無期懲役とされ控訴中で、今村磨人被告（４２）の公判は始まっていない。リクルーター役の小島智信受刑者（４８）は強盗致傷ほう助罪などで懲役２０年が確定している。

検察側は冒頭陳述で、渡辺被告がフィリピンに構えた特殊詐欺グループの拠点に小島受刑者と藤田被告が合流し、別グループを率いていた今村被告も間借りしていたと指摘。４人は２０２１年４月ごろまでに現地当局に拘束され、マニラ郊外の入管施設に収容されたと述べた。

収容所からの脱走や海外逃亡の資金が必要になった渡辺被告らは、「ルフィ」を名乗って強盗を指示していた今村被告に協力。強盗致死事件には計画立案から関わり、実行役に「奥さんだけの時狙います」とメッセージを送るなどしたとした。

弁護側も冒頭陳述し、今村、藤田両被告が事件の主体で、渡辺被告が「計画や手法に口を出すことはなかった」と訴えた。他に起訴された１２件の特殊詐欺事件については認めた。

起訴状によると、渡辺被告は同年１０月～２３年１月、４都県で起きた７件の強盗事件に指示役として関与。うち東京都狛江市では女性＝当時（９０）＝に暴行を加えて高級腕時計などを奪い、死亡させたとされる。

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