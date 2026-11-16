２０１９年の火災で焼失し、復元が完了した首里城正殿の内部が１６日までに報道陣に公開された。政府主催の完成式を行った後、２３日から一般公開される。

内部は３階建て。１階と２階の中央部に琉球国王が政治や儀式などを行った玉座「御差床（うさすか）」が置かれている。２階では金色の龍柱や光沢のある黒漆塗りの手すり（高欄）など、中国文化の影響がにじむひときわ豪華な装飾が目を引いた。

壁面上部には中国皇帝から授けられた御書を元に作った縦約１．４メートル、横約３．５メートルの扁額（へんがく）が掲げられている。１９９２年の「平成の復元」以降判明した知見に基づき、今回の復元では板の色が朱色から黄色に、額縁の龍の箔絵は彫刻に変更された。

１階では、琉球独自の技法「琉球古刺しゅう」で表現した龍や色鮮やかな飾り玉をあしらった垂飾が御差床を彩っていた。

一般公開に向けて、空間の用途や装飾の特徴などを解説した案内パネルも整備された。

内部の観覧は事前予約制。首里城公園を管理する一般財団法人「沖縄美ら島財団」によると、公開初日のチケットは完売したが、２４日以降は空きがある。

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