理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」（神戸市）の不正アクセス問題で、理研は１６日、富岳などの登録利用者４５９７人分の個人情報や、保管されていた研究データなどが漏えいした可能性があると発表した。

理研によると、富岳の運用システムの保守管理を担当する委託先が１２日に不審な通信を検知。調査の結果、１３日午後に不正アクセスを確認し、１４日午前４時半に富岳の運用を停止。外部からのアクセスも遮断した。

調査の結果、１０日から１３日にかけ、理研が公開していた富岳の稼働状況を表示するウェブサイトを足掛かりにして、外部から運用システムに侵入があったことが判明。富岳や理研の別のスパコンの登録利用者が保管していた研究データの一部や、氏名、メールアドレスなどの個人情報、理研以外のスパコンなどに接続するための認証情報が流出した可能性があることも分かった。

理研は「現時点で、研究成果が外部に流出したことを示す具体的な事実は確認されていない」と説明。一方、認証情報を用いた外部のシステムへの接続試行があったとしており、二次被害の有無についても調べている。

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