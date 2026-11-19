時事通信が１３～１６日に実施した１１月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比０．４ポイント増の４２．８％だった。６月以降下落が続いていたが、半年ぶりに増加に転じた。不支持率は同１．２ポイント減の２８．５％、「分からない」は同０．９ポイント増の２８．７％だった。

飲食料品の消費税率を２年間限定で１％に引き下げることを柱とした法案は与党少数の参院で審議が続いている。今国会中に成立させるべきだと思うか尋ねたところ、「思う」と答えた人は５２．０％で、「思わない」の３０．９％を上回った。

与党支持層に加え、衆院で反対に回った国民民主党の支持層でも過半数が今国会成立を望んだ。

与党と国民民主は衆院議員定数を比例代表で３１減らす法案を衆院に提出した。賛否を問うと、賛成５７．７％、反対１４．４％。「どちらとも言えない・分からない」が２７．９％だった。

比例中心で議席を得てきた公明党の支持層では、反対（４２．９％）が賛成（３７．１％）を上回った。

政党支持率は自民党が２１．９％（前月比０．２ポイント減）で首位。国民民主が３．２％（同１．３ポイント増）で７カ月ぶりに野党のトップに返り咲き、公明が３．１％、立憲民主党が２．３％、日本維新の会が２．０％で続いた。

以下、参政党１．９％、共産党１．６％、チームみらい１．０％、日本保守党０．４％。社民党と中道改革連合が０．３％で並び、いのちの党０．２％、民主改革の会０．１％となった。支持政党なしは５９．２％。

調査は全国１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５７．１％だった。

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