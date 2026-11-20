内閣府は２０日、「外交に関する世論調査」の結果（速報値）を公表した。日本と中国との関係について「良好だと思わない」と答えたのは２０２５年９月の前回調査と比べて６．６ポイント増の９３．０％。同様の質問を開始した１９８６年以降で最高となった。「良好だ」は６．７％で、前回（１３．４％）から半減した。昨年１１月の高市早苗首相による台湾有事発言を契機に冷え込んだ両国関係が影響したとみられる。

中国への親近感について「感じない」は８６．４％（前回比２．９ポイント増）で、「感じる」が１２．９％（同３．０ポイント減）だった。今後の日中関係を「重要だ」としたのは７０．４％で、「重要だと思わない」の２９．２％を大きく上回った。

韓国との関係を「良好だ」としたのは５８．９％（同９．７ポイント増）で、「良好だと思わない」は４０．７％（同９．９ポイント減）。米国に「親しみを感じる」と答えたのは７５．６％（同１．３ポイント減）だった。

投資やインバウンド（訪日客）など対外的な経済活動で重点を置くべき分野を聞いたところ、「エネルギー・鉱物資源の確保」が最も高く７７．７％（同６．９ポイント増）。「半導体・医薬品など重要物資の安定確保」５８．１％、「食料の確保」５０．１％と続いた。中東情勢の悪化に伴うエネルギー危機が意識されたとみられる。

調査は９月１７日～１０月２５日、全国の１８歳以上の３０００人を対象に郵送で実施。速報値をまとめた１０月１６日時点での回収率は４７．５％。

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