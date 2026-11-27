総務省は２７日、２０２５年の政治資金収支報告書（総務相所管の中央分）を公表した。政治団体全体の収入総額は前年比１１．８％増の１０４７億７３００万円。政治資金パーティー収入は同３７．３％増の６３億４９００万円で、自民党派閥の裏金事件を受けて開催自粛が相次いだ前年から大きく伸びた。（金額は１００万円未満四捨五入）

報告書を提出したのは、政党や政治家の資金管理団体など２９８４団体。全体の支出総額は同１．１％減の１０３０億５３００万円だった。

パーティーの開催団体数は、前年から１４増の２８４団体。１回の収入が１０００万円以上の「特定パーティー」は２３３件で、前年から６３増えた。

政党本部の支出総額は、同５．５％減の７３７億３００万円。自民が２４０億２８００万円（前年比１１．３％減）で最も多く、共産党１８４億７３００万円（同３．２％減）、公明党１１１億５００万円（同５．２％減）と続いた。

前年からの繰り越しを除いた政党本部の収入総額は、自民が２１３億４１００万円（同３．６％減）でトップ。次いで、共産が１８２億３４００万円（同１．２％減）、公明が１２５億８０００万円（同２４．３％増）、立憲民主党が１０４億３００万円（同１４．４％増）の順だった。

２５年参院選で躍進した国民民主党は３３億２６００万円（同１１６．９％増）、参政党は２３億９１００万円（同１３３．０％増）と、いずれも収入が倍増。参政の個人献金は約５億２０００万円で、前年の２．２倍となった。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]