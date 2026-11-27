総務省が２７日に公表した２０２５年の政治資金収支報告書では、参政党が米グーグルの日本法人「グーグル合同会社」（東京都渋谷区）に約１億５００万円支出していたことが明らかになった。各政党や国会議員の支出項目ではネット広告のほかに「ショート動画」や「ライブ配信」といった文言が目立ち、ＳＮＳへの注目度の高さがうかがえる。

同社へは公明党が「ユーチューブ広告代」として約８９００万円、旧れいわ新選組（いのちの党）が「ネット広告料」名目で約６７００万円支出した。チームみらいも「Ｇｏｏｇｌｅ広告費」を約３６０万円計上した。

立憲民主党や日本維新の会、国民民主党は動画製作に力を入れた。立民は、ネットに配信する動画製作費で約６５００万円、維新は「ショート動画作成費」や「動画編集費」などの名目で約４９００万円支出。国民は「Ｗｅｂ広告用動画制作費」が約７０００万円、「ライブ配信費」が約７７０万円だった。

ＳＮＳなどから意見を収集し、人工知能（ＡＩ）で分析してニーズを可視化する「ブロードリスニング」では、維新が約１１００万円を投じた。他の政党では記載がなかった。

自民党は宣伝広報費に約３３億５１００万円を計上したが、このうちＳＮＳ関係分は明示していない。一方、２５年の総裁選候補者の資金管理団体はＳＮＳや動画関連の広告費を積極的に支出していた。

高市早苗首相の「新時代政策研究会」はユーチューブチャンネルの撮影・編集費用に約３２０万円計上。小泉進次郎防衛相の「泉進会」は「動画撮影編集費」に約９００万円、「ポッドキャスト製作費」に約２６０万円を支払った。

総務省によると、政党や政治団体による宣伝事業費への支出は大幅に増加しているという。２５年は前年比約３．３倍の約１０１億５１００万円に上った。

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