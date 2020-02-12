ニッポンの桜

【さくら名所100選】和歌山・根来寺

根来寺は約900年の歴史を誇る新義真言宗の総本山で、大塔は国宝に指定されています。また、根來寺山内全体で約7000本の桜が開花する様子は壮観で、多くの参拝客の目を楽しませています。
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和歌山・根来寺

  • 桜の種類：ソメイヨシノ、ネゴロザクラ等
  • 本数：約7000本
  • 例年の見頃：3月下旬〜4月上旬
  • 開園時間：拝観時間9：10 ～ 16：00（4月～10月 9：10 ～ 16：30）
  • 料金：入山料500円
  • 所在地：和歌山県岩出市根来2286
  • 公式HPなど：総本山 根來寺

16世紀ごろの根来寺は、宣教師ルイス・フロイスの「日本史」にも紹介されるほど勢力を伸ばしていました。しかし、強大な寺社勢力を危惧した豊臣秀吉に攻撃され、大塔・大師堂などの2～3の堂塔を残して全山が消失しました。国宝・大塔には当時の戦乱の弾痕が残されています。

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写真提供：総本山 根來寺

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