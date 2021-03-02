Фотоработам Каваути Ринко присуща особая магия. Она умеет находить элементы вечности в повседневной жизни, а её фотомир, где органично переплетаются жизнь и смерть, выходит за пределы японской сущности и открывает новые горизонты современного искусства.

Если спросить у причастных к миру фотоискусства иностранцев, какие японские фотографы представляют для них интерес, мне перечисляют множество имён. Раньше обычно называли Морияму Дайдо, Араки Нобуёси, Томацу Сёмэя и Уэду Сёдзи. В последнее время я всё чаще слышу имя Каваути Ринко, которую считают одним из известнейших японских фотографов наших дней.

В ответ на вопрос о причинах популярности Каваути все единогласно указывают на японский стиль её работ. Некоторые говорят, что её творчество напоминает поэзию хайку. Действительно, ряд фотографий, запечатлевших мгновения повседневной жизни, можно сравнить с хайку. Многим нравится цветовая гамма и атмосфера работ Каваути. Нежные цвета и пространственная композиция выполнены в традициях японской живописи нихонга.

Однако творчество Каваути не ограничивается японским стилем. Оно выходит за границы японской идентичности и достигает уровня универсальных ценностей современного искусства. За два с лишним десятка лет работы Каваути постепенно приобретали глубину и расширяли горизонты.

Борьба света и тени, жизни и смерти

Каваути Ринко родилась в 1972 году в городе Гокасё (сейчас – город Хигасиоми) префектуры Сига. В 1993 году она закончила факультет искусств женского колледжа Сэйан и уехала в Токио, где устроилась на работу в фотостудию. В 1997 году Каваути удостоилась главного приза на 9-й фотовыставке Хитоцубо. В следующем году она провела юбилейную персональную выставку «Утатанэ» («Дрёма») в галерее «Гардиан Гарден» на токийской Гиндзе.

Каваути Ринко

Каваути и раньше создавала работы форматом 6 х 6 сантиметров с плавающими образами из повседневной жизни, однако они казались несовершенными. Фотографии в одноимённом альбоме, выпущенном в 2001 году издательством «Литтл Мор», приобрели интенсивность, стали более смелыми.

Наиболее сильное впечатление остаётся от контраста света и тени, жизни и смерти. Фото с тапиокой на обложке наполнено жизнью и светом, однако на других работах присутствуют такие мощные и ассоциирующиеся со смертью образы, как ползущий по тёмной улице младенец и голубь, лежащий на тротуаре в луже крови. Многие кадры сильно перекошены, а изображённые на них объекты как будто выплёскиваются за пределы рамки.

Без названия («Утатанэ», 2001)

Без названия («Утатанэ», 2001)

Каваути неустанно искала новые образы для отражения окружающего мира и овладела этим в совершенстве. Две книги, вышедшие в издательстве «Литтл Мор» одновременно с «Утатанэ» – «Ханаби» («Фейерверки») и «Ханако», были высоко оценены критиками, и Каваути удостоилась 27-й премии Кимуры Ихэй.

Персональные выставки за рубежом

Впоследствии Каваути выпускает ещё несколько фотоальбомов, среди которых – «Айла» («Литтл Мор», 2004), «Глаза и уши» и «Кюи Кюи» («Форет», 2005), и организует выставки. Коллекция фоторабот «Айла» (на турецком языке – семья и родственики), посвящённая первым мгновениям жизни, создавалась на протяжении четырёх лет. Фотографии родов и новорожденных младенцев пронизаны присутствием тесной родственной и кровной связи. Вне сомнений, это самая жизнеутверждающая коллекция Каваути.

Без названия («Айла», 2004)

Без названия («Айла», 2004)

«Глаза и уши» можно считать сиквелом «Утатанэ», но теперь Каваути выходит за пределы 6-сантиметрового квадрата, пользуется 35-миллиметровой камерой и печатает фото, как будто выстраивая их в линию на шахматной доске.

Кюи-кюи на французском языке – это звукоподражание птичьему пению. Съёмки для этой коллекции велись с 1992 по 2005 год, на чёрно-белых и цветных фотографиях запечатлена семья Каваути. На первый взгляд серия выглядит как банальный семейный фотоальбом, однако работы, среди которых - сцена смерти дедушки, отражают уникальность взаимодействия людей, собирающихся вместе и наполняющих любовью время и пространство. Три работы из «Айла», «Глаза и уши» и «Кюи Кюи» демонстрировались в 2005 году в Париже в Фонде современного искусства Картье. С тех пор Каваути приобрела популярность не только в Японии, но и за её пределами.

В 2007 году, в преддверии празднования столетней годовщины начала японской иммиграции в Бразилию, Каваути проводит персональную выставку «Семена» в Музее современного искусства Сан-Паулу, представив публике серию местных снимков. Издательство «Фойл» выпускает одноименный фотоальбом.

Без названия («Семена», 2007)

Мифический поток времени

Альбом «Освещённость» («Фойл», «Апертур»), изданный в 2011 году, демонстрирует пик выразительного мастерства Каваути. На фото преобладают сцены повседневной жизни, однако контраст между светом и тенью, жизнью и смертью стал более чётким. В коллекцию включены крупномасштабные работы, например, изображения солнечного затмения, передающие бескрайность космических просторов. Глядя на эти работы, запечатлевшие одно-единственное мгновение, на ум приходит слово «вечность». За десять с лишним лет Каваути научилась отображать любые объекты и точно передавать их сущность.

Без названия («Освещённость», 2007)

Без названия («Освещённость», 2007)

За рубежом работы Каваути получали всё большее признание. В 2009 году она удостоилась премии «Инфинити» в Международном фотоцентре в Нью-Йорке.

Каваути не останавливается на достигнутом. Серия «Амэцути», впервые представленная в 2012 году на персональной выставке «Освещённость, Амэцути, Видя тени» в Токийском музее фотографии, снималась большой камерой и напечатана в крупном формате 4 х 5 дюймов. На первый взгляд фотографии ничем между собой не связаны – церемония поджигания травы на горе Асо (нояки), Стена плача в Иерусалиме, традиционный священный танец ёкагура в синтоистском храме Сироми в Миядзаки, лазерный луч, указывающий на звёзды в планетарии, однако зритель чувствует невидимые нити, объединяющие эти сцены повседневной жизни. В названии «Амэцути» заключены две стихии – небо и земля, отражая замысел Каваути «выразить истоки и ритуалы цивилизации и культуры» («Интервью с Каваути Ринко: одержимая временем и памятью») («Освещённость, Амэцути, Видя тени, 2012, «Сэйгэнся»). Коллекция пронизана мифическим течением времени, не укладывающимся в обычное мерило.

Без названия («Амэцути», 2012)

Без названия («Амэцути», 2012)

Переплетение жизни и смерти

Каваути неустанно движется вперёд. На персональной выставке «Река принимает меня» в Музее современного искусства в Кумамото в 2016 году экспонировались работы, снятые по мотивам записанных Каваути рассказов местных жителей. Этот амбициозный эксперимент - попытка объединить воспоминания других людей с собственным видением.

В 2017 году Каваути выпускает фотоальбом «Хало» (издательство «ХэХэ») с изображениями перелётных птиц, фестиваля в китайской провинции Хэбэй, где из расплавленного метала делают фейерверки, и ритуала Камиарицуки – десятого месяца по традиционному календарю, когда боги собираются в местечке Идзумо (префектура Симанэ). Изображение деятельности человека в космическом масштабе, впервые применённое в «Амэцути», получило продолжение в этой коллекции.

Без названия («Хало», 2016)

Без названия («Хало», 2016)

В фотоальбоме «Без прикрас» (издательство «Торч Пресс», 2020) Каваути возвращается к истокам своего творчества - коллекции «Утатанэ» и мотивам повседневной жизни. Главной героиней выступает дочь Каваути, родившаяся в 2016 году, поэтому неудивительно, что многие сцены носят интимный характер. Сначала младенец представлял собой неотделимое от матери существо, затем постепенно стал приобретать человеческую форму, начал вставать, ходить, познавать мир, стал частью этого мира. Люди часто запечатлевают этот процесс, но работы Каваути наполнены особой магией. Они не просто отражают яркость жизненной силы ребёнка, но остро передают присутствующие в его окружении признаки смерти.

Без названия («Без прикрас», 2020)

Находить вечность в повседневности, сплетать жизнь и смерть, прошлое и будущее в мистическом пространстве и времени. Мир фоторабот Каваути Ринко достиг своего апогея.

Фотография к заголовку: «Без названия», серия «Без прикрас», 2020. Все фотографии предоставлены © Каваути Ринко