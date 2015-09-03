Тоторо и другие астероиды

Когда Уильям Гершель (1738-1822) открыл в 1781 году планету Уран, он решил назвать её Georgium Sidus, «Звезда Георга», в честь правившего тогда короля Георга III. Но другие астрономы, в особенности жившие за пределами Британии, не настолько почитали английского короля, и, вспомнив классическую мифологию, дали планете привычное для нас название Уран, по имени отца Сатурна.

По мере совершенствования оптических приборов для наблюдения космоса и увеличения количества людей, изучающих небо, влияние классической мифологии на выбор имён для небесных объектов уменьшилось. Для наименования более чем 15 000 малых небесных тел, большинство из которых составляют астероиды, был использован широкий спектр других имён. Немалую роль в недавних открытиях сыграли японские астрономы, благодаря чему названия небесных объектов пополнились многочисленными японскими именами и географическими названиями. Наряду с императорами и знаменитыми местами появились и названия, при выборе которых астрономы руководствовались весьма необычными соображениями.

Астероид 10160 Totoro был открыт Кобаяси Такао в поясе астероидов между Марсом и Юпитером 31 декабря 1994 года. Своё название он получил в честь дружелюбного лесного обитателя из анимационного фильма Миядзаки Хаяо «Мой сосед Тоторо» (Тонари-но Тоторо). Кобаяси, обнаруживший немало небесных тел, ранее уже отдал дань уважения знаменитому режиссёру, назвав один из открытых им астероидов 8883 Miyazakihayao. К слову, номера астероидам присваиваются после определения их орбит, что примерно соответствует порядку, в котором они были открыты.

Аппетитно звучащий астероид 6562 Takoyaki получил свое имя по названию блюда такояки (кусочки осьминога, запечённые в тесте). В данном случае решение о присвоении имени было принято на детском мероприятии, посвящённом космосу, когда из пяти предложенных было выбрано одно название, получившее больше всего аплодисментов. Тора-сан, главный герой популярного сериала «Мужчиной быть непросто» (Отоко ва цурай ё), увековечен в имени астероида 18996 Torasan. Астероид 46737 Anpanman получил своё имя в честь персонажа, связанного одновременно с поп-культурой и едой. Анпамман – популярный детский герой мультфильмов, голова которого сделана из хлеба, начинённого пастой из сладких бобов.

Tokio и Nipponia

Нужно заметить, что необычные имена астероидам дают не только японские астрономы, – возьмём, например, астероид 2309 Mr. Spock, названный в честь героя сериала «Звёздный путь», или 9007 James Bond. Впрочем, при таком количестве открытий выбор из более широкого количества вариантов представляется вполне оправданным. Достижения Японии в этой области не всегда были столь значительны. Несмотря на усилия отдельных энтузиастов, состояние японской астрономии приблизилось к мировым стандартам лишь к концу XIX века.

6 марта 1900 года Хираяма Син стал первым японским астрономом, зарегистрировавшим новый астероид, причем он заметил даже не один, а два астероида в одну ночь. К сожалению, ему не удалось определить их орбиты, из-за чего он утратил официальное звание первооткрывателя. Однако другие астрономы, позднее получившие официальное подтверждение открытия, великодушно уступили ему право выбора названий, и Хираяма воспользовался этой возможностью, чтобы дать небесным телам первые названия, связанные с Японией. Так появились астероиды 498 Tokio и 727 Nipponia.

Астрономия становилась всё более популярной наукой, и ставшая впоследствии классикой детской литературы повесть Миядзавы Кэндзи (1896-1933) «Ночь на галактической железной дороге» (Гинга тэцудо-но ёру), опубликованная в 1934 году, наверняка вдохновила многих будущих исследователей небес. Эта фантастическая повесть с философским подтекстом описывает путешествие по звездной железной дороге, а увлечение автора повести астрономией прослеживается в многочисленных упоминаниях особенностей ночного неба. В 1991 году его имя получил астероид 5008 Miyazawakenji.

Сбор космической пыли

Однако простого наблюдения за астероидами было явно недостаточно, и в 2003 году в Японии был запущен проект по отбору образцов на 25143 Itokawa. Интересно, что этот астероид был назван в честь японского учёного-ракетчика Итокавы Хидэо, хотя открыли его американские исследователи. Два года потребовалось космическому аппарату «Хаябуса», чтобы достичь цели, где планировалось обстрелять поверхность астероида небольшими снарядами, чтобы поднять пыль, взять её образцы и доставить их на Землю.

Однако механизм отбора образцов дал сбой, снаряды не были выпущены, и исследователям оставалось лишь ждать возвращения аппарата в надежде, что сотрясения от соприкосновения аппарата с поверхностью астероида оказалось достаточно для того, чтобы хоть небольшая часть пыли попала в контейнер для образцов. Из-за последовавших за этим технических проблем получить результаты экспедиции удалось лишь в 2010 году, через семь лет после старта. К счастью, в аппарате были найдены частицы астероида, ставшие первыми образцами такого рода в истории исследований космоса.

Даже микроскопические фрагменты могут много сообщить о Вселенной. Когда метеориты попадают в земную атмосферу, важнейшая информация, находящаяся на их поверхности, оказывается уничтоженной при прохождении верхних слоёв атмосферы, и потому так важно было получить образцы непосредственно из космоса. Японское аэрокосмическое агентство JAXA планирует отправить следующий зонд, «Хаябуса-2», для получения большего количества пыли. Старт назначен на декабрь 2014 года(*1), а астероид, к которому отправится аппарат, пока имеет лишь временное обозначение (162173) 1999 JU3. Надеемся, что вскоре он получит более удобопроизносимое имя.

Некоторые астероиды с японскими названиями

2853 Ryoma назван в честь одного из инициаторов свержения сёгуната Токугава в 1860-е годы Сакамото Рёмы (1836-1867).

3998 Tezuka – в этом названии увековечен Тэдзука Осаму, создатель множества комиксов-манга.

6562 Takoyaki – японское блюдо, – кусочки осьминога, запечённого в тесте.

6866 Kukai – монах Кукай (тж. Кобо-дайси, 774-835) основал буддийскую школу Сингон и был известным теоретиком и распространителем буддизма.

6980 Kyusakamoto был назван в честь певца Сакамото Кю (1941-1985), прославившегося песней «Пойду, глядя вверх» (Уэ о муйтэ аруко), также известной как «Сукияки».

7777 Consadole получил название в честь футбольной команды «Консадоле Саппоро».

9081 Hideakianno – Анно Хидэаки (род. 1960) был режиссёром аниме и фильмов серии Neon Genesis Evangelion.

10160 Totoro назван в честь персонажа анимационного фильма «Мой сосед Тоторо».

10223 Zashikiwarashi – дзасики-вараси – одна из разновидностей шаловливых духов, напоминающих детей.

12796 Kamenrider назван в честь сериала о супергерое «Камэн райдер».

18996 Torasan – Тора-сан был главным героем сериала «Мужчиной быть непросто» (Отоко ва цурай ё).

26887 Tokyogiants – по бейсбольной команде «Ёмиури джайантс».

46737 Anpanman – Анпамман – популярный среди детей герой мультфильмов и постановок, голова которого сделана из хлеба, начинённого пастой из сладких бобов.

Фотография к заголовку: Поверхность астероида 4 Веста. Фотография NASA/AP Photo/Aflo

(Статья на английском языке опубликована 7 июня 2014 г.)