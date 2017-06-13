Изменение значений слов, обозначающих цвет

Тех, кто изучает японский язык, удивляют «синие» сигналы светофора. Когда вы запоминаете, что «зелёный» – это мидори, а «синий» – ао, весьма странно узнавать, что зелёный свет светофора на перекрёстках в Японии называется ао-синго:. Мы видим, что даже совершенно обычные слова могут не иметь однозначного перевода – разрешающий сигнал японского светофора называют ао, что может обозначать как синий, так и зелёный цвет.

Ао – одно из старейших обозначающих цвет слов в японском языке, и оно имело очень широкий спектр значений. В некоторых словах, которые и сейчас активно используются, ао обозначает цвет молодой зелени весной – таковы аоба (зелёная/молодая листва), аона (зелёные овощи с листьями), аомамэ (зелёные бобы или стручки сои), и название префектуры Аомори, «зелёный лес», которое, по одной из версий, связано с зарослями можжевельника, покрывавшими небольшой холм там, где сейчас расположена столица префектуры. Слово ао исторически применялось к самым разным оттенкам, уходящим в другие цвета, в том числе чёрный, белый и серый.

Значения слов могут удивительным образом меняться и вызывать путаницу. В старейших японских текстах ао и ака («красный» в современном языке) указывали на яркость. Куро (чёрный) и сиро (белый) обозначали тьму и свет, тогда как ао применялся для более тёмных, а ака – для ярких оттенков между ними. Как куро (чёрный) и курай (тёмный) имеют общее происхождение, так ака (красный) этимологически связан с акаруй (светлый).

Эта лингвистическая неопределённость продолжалась долгое время, и ао сохранил значение «зелёный» к моменту появления светофоров. Первый электрический светофор был установлен в районе Хибия в Токио в 1930 году. Он был импортирован из США и имел три стандартных цвета. Первоначальные законы определяли разрешающий цвет как мидори, «зелёный», но в народе его прозвали ао, и это название устоялось. Впоследствии и в законодательстве в 1947 году разрешающий сигнал стал называться аосинго:.

Красочные традиции

Обширные заимствования лексики (гайрайго) из английского языка коснулись и слов, обозначающих цвета и формы. Возможно, буру: (blue, синий) и гури:н (green, зелёный) не заменят ао и мидори, хотя эти слова сейчас можно услышать часто, но зато орэндзи (orange, оранжевый), похоже, используется гораздо чаще, чем дайдай, получивший название от другого цитрусового плода. Пинку (pink, розовый) тоже прочно вошёл в язык, во многом заменив момо (персиковый).

Японский цвет сю (киноварь) иногда переводят как «красный» или «оранжевый», в то время как в Японии и других странах Восточной Азии он играет особую роль и имеет особенное слово для обозначения. Обычно в этот цвет красят ворота тории синтоистских святилищ, коробочки с краской сюнику носят вместе с личными печатями инкан, тушь этого цвета используют учителя каллиграфии, когда надписывают работы учеников. Лаковая посуда часто бывает такого цвета.

Цвет сю, вероятно, наиболее заметен для жителей западных стран, но в Японии есть и много других цветов, прочно вошедших в традицию. Мурасаки (фиолетовый) долгое время был цветом одежд правящего класса. В период Хэйан (794-1192) часто воспевали бледно-фиолетовые цветы фудзи (глицинии) – возможно, в том числе и из-за ассоциаций с могущественным аристократическим домом Фудзивара (букв. «поле глициний»). Писательница Сэй Сёнагон, жившая на рубеже X и XI веков, неоднократно восхищается этими цветами. Например, в разделе «88. То, что великолепно» своих знаменитых «Записок у изголовья» она упоминает «цветы глицинии чудесной окраски, ниспадающие длинными гроздьями с веток сосны» (пер. В. Марковой).

Особое отношение хэйанской аристократии к цвету проявляется и в женском костюме аристократов дзюни-хитоэ, «двенадцатислойные одеяния», который носили придворные дамы. Количество слоёв в действительности могло быть разным и доходить до двадцати. Цвета одежд были видны на рукавах и подоле, которые укорачивались у одежды верхних слоёв, и создание таких ансамблей было разновидностью искусства и демонстрировало вкус обладательницы. Существовали сложные правила, определяющие сочетания цветов в зависимости от времени года, ситуации и статуса дамы.

Современным аналогом таких правил является экзамен «Сикисай кэнтэй», «Экзамен на (знание) цветов». Организация, проводящая его, создаёт для дизайнеров и художников вопросы с несколькими ответами и таким образом определяет стандарты. Некоторые из вопросов касаются в том числе и точного определения оттенков традиционных для японской культуры цветов, установленных Комитетом промышленных стандартов Японии.

Стандартизация, конечно, упрощает жизнь, но прелесть языка заключается в том числе и в его особенностях. Говорящим на других языках «синий» сигнал светофора может показаться странным, но подобные отличия заставляют нас взглянуть на мир под новым углом и позволяют увидеть его в более широкой перспективе.

Некоторые традиционные японские цвета

бэни (малиновый) моэги (желтовато-зелёный) момо (персиковый) ханада (светло-синий) сю (киноварь) ай (индиго) дайдай (оранжевый) рури (ляпис-лазурь) ямабуки (керрия) фудзи (глициния) угуису (камышовка) нэдзуми (мышиный)

Примечание: В таблице указаны оттенки, определённые Комитетом промышленных стандартов Японии. Исторически эти слова могли относиться к разным оттенкам, особенно те, которые названы по красителям, поскольку особенности процесса крашения тканей сильно сказываются на цвете. Они также могут по-разному выглядеть на разных мониторах.

Фотография к заголовку: «Синий» сигнал светофора аосинго на фоне аоба, молодых листьев в начале лета.

(Статья на английском языке опубликована 3 июня 2017 г.)