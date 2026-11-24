В этой статье из серии «Три главных праздника Японии» мы представляем «праздники сакэ», где сакэ является и главным приношением богам, и центральным развлечением участников.

Праздник начинается и заканчивается дегустацией сакэ

В Японии есть поговорка: О-мики агарану ками ва наси, «Нет бога, который откажется от священного сакэ», – которая показывает тесную связь между божествами японских верований и сакэ. Говорят, что сакэ в Японии начали производить более 2000 лет назад, когда появилось рисоводство, и с тех пор оно стало неотъемлемой частью синтоистских ритуалов.

Когда из риса нового урожая готовят сакэ, его сначала подносят богам, ниспославшим этот дар. Считалось, что, разделяя с богами сакэ, люди получают божественную силу. Праздник принято начинать с того, что участники символически поднимают чаши вместе с богами, молясь об успехе праздника. После его благополучного завершения в знак благодарности совершается обряд наораи, во время которого участники пьют сакэ, ранее поднесённое богам.

Таким образом, в ходе многих праздников люди достигают опьянения вместе с богами и восстанавливают силы, потраченные на тяжёлый труд в течение года. Здесь мы представляем три поистине восхитительных праздника, в которых сакэ играет центральную роль.

Праздник Добуроку в префектуре Гифу

Проводится в деревне Сиракава 14-19 октября.

Пятицветные праздничные флаги на фоне осеннего пейзажа Сиракава-го

Деревня Сиракава-го, расположенная на северо-западе префектуры Гифу, является популярным туристическим местом. Кроме того, она внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Зимой здесь выпадает много снега, поэтому дома здесь построены в стиле гассё-дзукури, то есть у них крутые скаты крыш, позволяющие снегу скатываться, а под ними на чердаке устроены помещения для разведения шелкопрядов. Этот район известен не только прекрасно сохранившимися сельскими пейзажами старой Японии, но и культурой взаимопомощи. Например, жители вместе работают над восстановлением соломенных крыш.

Одним из событий, способствующих укреплению связей внутри деревни, является ежегодный осенний праздник Добуроку. Церемонии праздника перемещаются каждые два дня из одного места в другое – вначале из святилища Сиракава Хатиман в святилище Хатогая Хатиман, а затем в святилище Иидзима Хатиман, где жители деревни отмечают сбор урожая, выпивая нефильтрованное сакэ добуроку, изготовленное в деревне. Приезжие тоже могут попробовать добуроку и насладиться традиционными представлениями.

Божество перемещают по деревне

После шествия начинается церемония Добуроку

В деревне Сиракава на протяжении примерно 1300 лет жители приносят в дар горным богам сакэ добуроку, молясь о богатом урожае. Поскольку современные законы о налоге на алкогольные напитки запрещают кустарное производство сакэ, каждое святилище получает специальную лицензию на производство, чтобы подавать его на праздниках.

Местные жители начинают готовить сакэ в январе, когда ещё идёт снег. В то время как обычное сакэ бродит от 20 до 40 дней, традиционное нерафинированное сакэ добуроку из этой деревни ферментируют около 200 дней, и оно приобретает густой, насыщенный сладкий вкус. Оттенки вкуса и содержание алкоголя варьируются в разных святилищах, и одним из развлечений праздника является сравнение этих сортов сакэ.

В некоторых святилищах готовят до 5000 литров сакэ

Желающим добавки бесплатно наливают новые порции сакэ

Праздник начинается с утреннего ритуала на территории святилища, затем проводится шествие танцоров в костюмах львов и знаменосцев, проходящих по деревне. В 15:00 процессия возвращается и богам преподносят добуроку, благодарят их за урожай и молятся о богатом урожае в следующем году. После этой церемонии добуроку подают присутствующим, которые купили в святилище чашки для сакэ. С наступлением сумерек деревню окутывает насыщенный аромат сакэ, и посетители увлечённо слушают народные песни и другие местные исполнительские представления, разворачивающиеся на сцене.

В ходе праздника можно увидеть много традиционных видов исполнительского искусства, в том числе сисимаи, «танец льва»

Хётан-мацури, праздник тыквы-горлянки в префектуре Ойта

Проводится в городе Бунго-Оно в первое воскресенье декабря.

В тыкву-горлянку, которая висит на шее, входит 3 сё (около 5,4 литра) священного сакэ

Во время праздника по улицам шествует одетый в багряные одежды Хётан-сама с 80-сантиметровой тыквой-горлянкой на шее – это воплощение божества. Праздник Симоцуки в святилище Сибаяма Хатиманся в городе Бунго-Оно на юге префектуры Ойта называют праздником Хётан (тыквы-горлянки) из-за этого эксцентричного божества.

История праздника насчитывает приблизительно 800 лет. Говорят, что когда бога Хатимана встречали в этой истерзанной войной земле, жители деревни развлекали его священным сакэ, налитым в тыкву-горлянку, и представлениями, молясь о мире и обильном урожае. Праздник Симоцуки – это синтоистский ритуал, проводимый в период дня зимнего солнцестояния, когда световой день самый короткий, и он призван наполнить божественной силой ослабленные души людей. В какой-то момент Хётан-сама стал главным персонажем праздника, и людям стали предлагать священное сакэ, которое, по поверьям, приносит здоровье и защищает от болезней.

Роль Хётан-сама исполняют энергичные пожилые люди из местных жителей

Атрибуты Хётан-сама – длинная шапка эбоси, сделанная из тыквы (на фото слева), и гигантские соломенные сандалии. На то, чтобы нарядить человека, требуется почти час

В полдень в день праздника Хётан-сама отправляется от святилища Хатиманся и шествует по деревне. В празднике участвует сёдзя-сама – прошедший ритуальное очищение человек, едущий на посвящённом божеству коне, также в ходе шествия несут священные паланкины микоси, где обитают божества, исполняют танцы сисимаи – «танец льва» и традиционную музыку кагура, предназначенную для развлечения богов. Праздничная процессия представляет собой великолепное зрелище.

Интересно, что каждая из соломенных сандалий, которые носит человек, исполняющий роль Хётан-сама, весит около 10 килограммов при длине около 130 сантиметров. Он не может ходить сам, ему помогают специальные помощники, приподнимающие сандалии за привязанные к ним верёвки, а он задаёт ритм, приговаривая: «Ё-и сё, ё-и сё».

Хётан-сама неспешно шествует по деревне, а помощники передвигают его ноги в огромных сандалиях

В шествии участвуют танцоры, исполняющие «танец льва», и прихожане святилища

В ходе шествия зрители временами просят сфотографироваться вместе, и благодушный Хётан-сама позирует со своими огромными сандалиями. По пути он предлагает сакэ встреченным людям, которые протягивают ему свои чашки и стаканы. Даже если ему говорят, чтобы он налил «совсем чуть-чуть», он улыбается и наливает сакэ до краёв. Из-за всего этого процессия движется очень медленно, путь в обе стороны общей протяжённостью около двух километров может занять от трёх до четырёх часов.

Шествие возвращается на территорию святилища около 16:00. Сёдзя-сама семь раз проезжает на священном коне взад и вперёд по маршруту шествия, внося умиротворение в праздничную суету. После этого на территории святилища исполняют «танец льва», а потом звучит священная музыка, завершая праздник.

Богов развлекают синтоистскими ритуалами, происходящими от конной стрельбы из лука ябусамэ, и танцами кагура

Праздник Унагодзи в префектуре Айти

Проводится в городе Тоёкава в субботу и воскресенье, ближайшие к 7 и 8 апреля.

Участники воспроизводят истории, связанные с сакэ

В святилище Усикубо Хатиманся в городе Тоёкава, расположенном на юго-востоке префектуры Айти, весной традиционно проводится праздник Вакабасай, «праздник новой листвы». Значимым событием праздника является момент, когда мужчины, изображающие богов янъёгами, ложатся на землю. Праздник получил народное название Унагодзи – это слово происходит от названия длиннохвостых личинок онагодзи.

Примерно 500 лет назад, в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), местный правитель пригласил своих подданных в замок, чтобы устроить им роскошный пир с сакэ и едой. Жители деревни сильно напились, и сон настиг их по пути домой. Этот праздник в юмористической форме воссоздаёт сцену пьянства и известен как один из самых необычных японских праздников.

Бунчуки даси являются символами групп прихожан святилища

Мальчик, одетый как мико, жрица святилища, исполняет танец микомаи, «танец жрицы», под аккомпанемент традиционной музыки

Во время двухдневного праздника от святилища Хатиман по городу проходит процессия, во главе которой несут голову льва – синтай, «тело божества». Каждую группу в шествии возглавляют молодые люди, несущие 30-килограммовые шесты с бунчуками даси, за ними следуют роскошно украшенные повозки, которые тоже называются даси. На них мальчики исполняют «танец жриц» микомаи и танец «Саса одори», во время этого танца группы из трёх танцоров бьют в барабаны, прикреплённые к груди.

Замыкают процессию янъёгами из группы музыкантов. С криками «Са-гэнимо са-янъёгами мо янъё» они где придётся образуют круг и валятся на землю. Согласно правилам, они не могут подняться сами, пока им не протянут руку, поэтому они некоторое время катаются по земле, вызывая смех у зрителей.

Танец саса одори исполняют втроём, один человек бьёт в большой барабан, и двое – в маленькие. Танцоры прыгают и танцуют

Мужчина изображает совершенно опьяневшего человека

Во время процессии сакэ подают как зрителям, так и участникам янъёгами. Город наполняется чарующим ароматом сакэ, повсюду царит благодушное настроение.

ечером главного дня праздника атмосфера резко меняется. Праздник достигает своей захватывающей кульминации во время действа «Мицугурума» («Три повозки»), когда у святилища Хатиман собираются фестивальные платформы и исполнители традиционных представлений. Участники исполняют танцы саса одори и микомаи, мальчики также танцуют какурэ тайко, танец «скрытых барабанов», имитируя движения кукол-марионеток. Когда праздничное воодушевление достигает своего пика, молодые мужчины с силой ударяют церемониальными шестами даси о землю, молясь богам о богатом урожае.

Захватывающее зрелище танца какурэ тайко, при котором движения барабанщиков напоминают марионеток

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага