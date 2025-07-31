Три главных праздника фонарей в Японии: префектуры Аомори, Исикава и Кумамото

Три главных праздника Японии

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В этой статье серии «Три главных праздника Японии» мы представим наиболее зрелищные праздники, в которых в ночных шествиях используются яркие и красочные фонари, сияющие на фоне ночного неба.

Приветствие духам предков

Во время праздника О-Бон, который отмечают в июле и в августе, семьи проводят обряды почитания душ предков. Они устанавливают фонарь или зажигают приветственный огонь у ворот, чтобы показать духам путь в свои дома. В последний день О-Бон они снова зажигают огонь или запускают светильники в водоём, чтобы отправить духов обратно в царство мёртвых, хотя в последнее время из-за профилактики пожаров, а также из-за того, что всё больше людей живут в многоквартирных домах, сейчас практика использования огня отмирает.

Со временем О-Бон, корни которого лежат в буддийских церемониях, приобрёл вид праздника. Во многих странах мира проводятся праздничные шествия с гигантскими фигурами из папье-маше или с фонарями, процессии платформ с гигантскими фонарями характерны именно для японских летних праздников. Эти фонари за свою долгую историю приобрели отличительные местные особенности, и сейчас они оживляют летние вечера и вызывают волнение зрителей.

Аомори Нэбута мацури

Проводится в городе Аомори преф. Аомори 2-7 августа.



Фонари нэбута в Аомори в годы Мэйдзи (1868-1912) становились всё крупнее, и сейчас эти дорогостоящие в изготовлении платформы могут достигать до 9 метров в ширину, 5 метров в высоту и 7 метров в глубину. Платформы с фонарями могут весить до 4 тонн (© Библиотека Хага)

Фонари нэбута, которые в некоторых местностях называют также нэпута, являются неотъемлемой частью лета в префектуре Аомори. Помимо города Аомори, другие города префектуры, такие как Хиросаки и Госёгавара, проводят свои собственные праздники в начале августа, но Аомори Нэбута мацури, который привлекает 3 миллиона человек в течение шестидневного праздничного периода, является самым известным.



Танцор ханэто в прыжке (© Библиотека Хага)

В сумерках зажигают фонари на примерно 20 платформах нэбута. Перед ними идут танцоры ханэто, которые скачут и кружатся под праздничную музыку, шествие начинается под энергичное скандирование «Рассэ ра! Рассэ, рассэ, рассэ ра!» в сопровождении барабанов и флейт.

Нэбута украшены героическими фигурами воинов, бросающих устрашающие взгляды, и тематически связаны с историческими персонажами или легендарными существами, с героями, которые сражаются со змеями, черепами или злыми духами. Создающие фонари художники нэбута-си посвящают целый год созданию фигур, масштаб которых приводит зрителей в благоговейный трепет.



Арендовав или купив костюм, зрители могут присоединиться к танцующим (© Библиотека Хага)

Слово нэбута (или нэпута), как полагают, произошло от нэмута (сонливость), напоминая о временах, когда крестьяне в разгар летнего сезона старались бороться с сонливостью, зажигая фонари. Эта практика изначально была связана с праздником звёзд Танабата и постепенно превратилась в праздник, который мы знаем сегодня.



Финал праздника Хиросаки Нэпута отображает традицию сёро нагаси, «отправки фонарей», когда платформы нэпута спускали на воду, чтобы проводить духов умерших (© Библиотека Хага)

Праздник Иссаки хото (Ното Кирико мацури)

Проводится в первую субботу августа в г. Нанао, префектура Исикава.



Главной достопримечательностью праздника являются огромные вращающиеся фонари (© Библиотека Хага)

Каждое лето на полуострове Ното в префектуре Исикава проводится праздник Кирико. Кирико, которые в некоторых районах называются хото, представляют собой удлинённые бумажные фонари, созданные по образцу светильников, которые используют при праздновании О-Бон.

В период Эдо (1603-1868) регион Ното часто опустошали эпидемии. Следуя примеру знаменитого праздника Гион в Киото, который начинался как ритуал очищения во время вспышек эпидемий, в Ното такие праздники превратились в грандиозные летние мероприятия по изгнанию злых духов. Сегодня в Ното используют около 800 фонарей кирико, а оживлённые парады с этими фонарями проходят в более чем 200 местных общинах.



Люди, несущие гигантский фонарь, маневрируют по улице в Нанао, уклоняясь от карнизов и электрических проводов (© Библиотека Хага)

Самый известный из праздников кирико, которые проходят с июля по октябрь, – это Иссаки хото в городе Нанао в центре полуострова. Шесть районов города проносят по улицам свои платформы с фонарями кирико, которые достигают высоты 12-15 метров и веса до 2 тонн, чтобы помолиться о богатом улове рыбы. На передней части каждого кирико изображены иероглифы с благопожелательным значением, связанные с районом, который символизирует этот фонарь, а на задней стороне они украшены картинами муся-э, «изображениями воинов».

Каждую платформу несут 100 мужчин под громкие возгласы «Саккасай! Сакасассай!», шествие сопровождается музыкой флейты и барабана. Вид платформ кирико, проплывающих по узким улочкам и едва не касающихся карнизов домов – захватывающее зрелище, характерное именно для этого праздника в Ното.



Флейты и барабаны играют оживлённую праздничную музыку (© Библиотека Хага)

Праздник завершается тем, что шесть платформ кружат на открытом пространстве в городе. Огни одновременно зажигаются и платформы поднимают вверх, а те, кто несут, начинают оживлённо танцевать. При этом тщательно скоординированные действия несущих напоминают о солидарности, ощущаемой в рыбацкой общине.

Землетрясение 1 января 2024 года вызвало масштабные разрушения по всему полуострову Ното, и только половина общин, обычно проводящих такие праздники, смогли организовать их в 2024 году. Праздник Иссаки хото также проводился в сокращённых масштабах, и участники возносили молитвы за восстановление региона и светлое будущее.



Фонарь, изображающий героического воина, отгоняющего зло, светится в ночи (© Библиотека Хага)

Праздник Ямага торо

Проводится 15-16 августа в городе Ямага, префектура Кумамото.



Благодаря усердным тренировкам сотни женщин безупречно исполняют синхронный танец (© Библиотека Хага)

Ямага, город на севере префектуры Кумамото, долгое время был центром традиционного производства бумаги васи. Здесь делают фонари, которые известны тем, что изготовлены вручную без использования деревянных или металлических деталей, это местное традиционное ремесло.

Легенда гласит, что бумажные фонарики Ямага появились около 2000 лет назад, когда императора Кэйко приветствовали жители деревни с факелами в руках. Позднее на месте, где он останавливался, возвели святилище Омия, в котором почитают этого императора, и фонарики стали преподносить в качестве подношений.



В святилище Омия и в других частях города исполняют танец торо одори (© Библиотека Хага)

В конце XVI века Като Киёмаса, правитель земли Хиго (совр. преф. Кумамото), был одним из командующих во время вооружённого вторжения Японии на Корейский полуостров. Вернувшись в Японию, он привез с собой корейских мастеров по изготовлению бумаги. Их умения впоследствии привели к появлению традиции изготовления фонарей из японской бумаги васи. Сегодня каждая из общин прихожан святилища создает свои светильники торо в форме святилища или другого сооружения и преподносит их в качестве подношений святилищу Омия во время праздника.



Светильники торо, созданные в качестве подношений, в ширину достигают 1,5 метров (© Библиотека Хага)

Кульминацией первого дня праздника является «танец светильников» торо одори в исполнении женщин, одетых в розовые летние одежды юката, которое исполняется как подношение святилищу. Эти женщины, члены Общества по сохранению танца торо, регулярно тренируются и выступают на мероприятиях, элегантно танцуя под звуки завораживающих народных мелодий. Сияющие золотом фонари, которыми они украшают голову, состоят из шести слоёв васи ручной работы и их изготовление занимает три дня.



Изготовленные из васи сверкающие золотые и серебряные фонарики весят менее 200 граммов (© Библиотека Хага)

«Танец фонарей тысячи человек» (сэннин торо одори), который исполняют в сумерках на второй день – кульминация праздника. Танцоры, одетые в юката и с золотыми фонарями на головах, танцуют, составляя синхронизированные узоры из перекрывающихся кругов, образующих море света. Завораживающее зрелище похоже на сон.



Танец с фонарями происходит вокруг сцены ягура на возвышении (© Библиотека Хага)

Фотография к заголовку: Завораживающий танец с фонарями – кульминация праздника Ямага торо в Кумамото (© Библиотека Хага)

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага